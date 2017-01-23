В Узбекистане в застенках милиции погиб предприниматель

Муродилло Омонов умер в первые часы после задержания 20 января милицией Джаркурганского района Сурхандарьинской области, его мать заявляет об убийстве под пытками.

Предприниматель и отец четверых детей 32-летний Муродилло Омонов ушел из жизни, оставив в полном шоке и смятении свою семью.

21 января его предали земле в родном Джаркургане, районном центре Джаркурганского района южной Сурхандарьинской области Узбекистана, рассказала Ц-1 его мать, Каромат Кодирова.

Женщина убеждена в том, что ее сын был убит под пытками, и не верит, что в отделении милиции он перенес инфаркт, что, по официальной версии, стало причиной его скоропостижной смерти. Она обращает внимание на рану слева на лбу и делится убеждением, что ее сын был застрелен.

По словам Кодировой, она требовала проведения судебно-медицинской экспертизы, приезда экспертов из Термеза, столицы Сурхандарьинской области, но дождаться их не смогла, местные власти и органы милиции потребовали от нее скорейшего захоронения сына.

«Инфаркт миокарда»

Муродилло Омонов был задержан примерно в 20 часов вечера 20 января, когда возвращался на машине со свадьбы. Его остановили сотрудники милиции, но не дорожной инспекции, и придрались к тому, что он был за рулем после принятия алкоголя.

По требованию милиционеров Омонов въехал на машине в задний двор отделения внутренних дел Джаркурганского района.

Примерно в 21 час Кодирова узнала о задержании сына и приехала в отделение. Там она переговорила с неким сотрудником милиции по имени Отабек, который сообщил, что ее сыну грозит 15 суток ареста, а потом сказал, что его через два часа отпустят. В тот момент она увидела Муродилло, он был в нормальном состоянии.

«Почему я не забрала его в этот момент, почему не вырвала его из их рук», – плачет убитая горем мать.

Женщина ждала на улице, но сына не выпускали. Примерно в 22.30 она решила позвонить в милицию по телефону «02», где ей сообщили, что Муродилло с инфарктом миокарда доставлен в районную больницу.

Приехав туда, она увидела там около 50 сотрудников милиции, и сразу поняла, что случилось нечто громадное. В больнице она сына не нашла, ей сказали, что он уже в морге. Что он умер.

За метры у базара

Смерть своего сына Кодирова связывает с многолетним противостоянием с властями Джаркурганского района. Она считает, что к его смерти приложили руки те коррумпированные чиновники района, которые уже много лет пытаются вытеснить ее и ее семью с доходного бизнеса у самого крупного рынка в Джаркургане.

В интервью Ц-1 Кодирова рассказывает, что в 2008 году она построила в Джаркургане Торговый дом на 100 мест, где в нормальных условиях и, уплачивая государственные налоги, начали работать местные торговцы.

В том же году на территории в 24 сотки возле рынка она, обустроив территорию у канала, построила автостоянку, где опять же создала лучшие условия для автовладельцев, подвела канализацию, построила комфортные туалетные комнаты. «Народ радовался, был благодарен нам», – рассказывает женщина.

Снесли, сократили, обвинили

Но с 2012 года у семьи предпринимательницы начались трения с хокимом Джаркурганского района Усманом Турабовым и директором дехканского рынка Джаркургана Абдулло Рахмановым.

Ее обвинили в неуплате налогов и кредита в размере 110 млн сумов (около 34 тысяч долларов США по официальному курсу).

В 2013 году власти снесли кафе-мороженое, которое предпринимательница открыла еще в 90-е годы, с чего начался ее успешный поначалу бизнес. Вскоре до 10 соток была сокращена площадь автостоянки.

Но противостояние с местными властями продолжалось. Кодирова привлекла на свою сторону Высший хозяйственный суд в Ташкенте, который принял решение в ее пользу, что долгов по кредитам у нее нет. А Верховный суд должен был вынести решение по якобы неуплате ею налогов.

Убили…

Но не добившись справедливости, предпринимательница теперь теряет сына. Она убеждена, что в его смерти виноваты выживавшие ее на протяжении многих лет джаркурганские власти.

«Я прошу президента Шавката Мирзиёева вмешаться в мое дело, – в слезах говорит женщина. – У меня еще трое детей и внуки, защитите нас, прекратите отстрел предпринимателей в Сурхандарье!»