В Узбекистане возобновились массовые задержания мусульман?

Правозащитная организация сообщает о десятках задержаний верующих в Ташкенте и Ташобласти – лишь месяцы спустя после исключения многих из них из «черных списков».

Сурат Икрамов, руководитель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИНГПУ), сообщает, что в ноябре около ста человек в Ташкенте и Ташкентской области подверглись приводам в милицию и арестам по подозрению в причастности к религиозному экстремизму.

Жительница Зангиатинского района Ташкентской области Мушарраф Худойбердиева (по мужу – Усманова – Прим. Ц-1) обратилась в ИНГПУ с жалобой, что 16 ноября пятеро сотрудников ГУВД (Главное управление внутренних дел) Ташкента арестовали ее 35-летнего сына Оятулло Усманова.

В доме был произведен обыск. Сотрудники ГУВД конфисковали религиозную литературу, мобильный телефон, компьютер.

В милицию вместе с Оятулло забрали и мать Мушарраф. В управлении она узнала, что в период с 14 по 16 ноября по подозрению в исламском экстремизме были задержаны 79 человек из Зангиатинского района Ташкентской области, Сергелийского, Учтепинского и Шайхантахурского районов Ташкента. Все они являются родственниками.

Поздним вечером 16 ноября 72 человека из задержанных были отпущены. Но в следственном изоляторе, по сообщению ИНГПУ, остались: Оятулло Усманов, Насиб Узаков, Умида Узакова, Мухаммадин Абдурахманов, Мухаммад Рашидов, Расруллох Агзавов и Нодир Узаков.

Недавно исключены из «черного списка»

ИНГПУ обращает внимание, что почти все временно задержанные и арестованные лишь два месяца назад были исключены из «черных списков» неблагонадежных граждан, формировавшихся в Узбекистане в годы правления первого президента Ислама Каримова.

По официальным данным, в них были внесены 17 тысяч граждан страны, к данному моменту реабилитацию прошли 16 тысяч.

Правозащитник Икрамов затрудняется сказать, что могло послужить причиной новых массовых арестов и обысков в домах. По его словам, в некоторых домах вскрывались полы: милиция искала то ли находящихся в розыске людей, то ли запрещенные предметы и литературу.

Отголоски Нью-Йорка?

На вопрос, могла ли причина такого усиления «бдительности» быть связана с терактом в Нью-Йорке, совершенным 31 октября гражданином Узбекистана Сайфулло Саиповым, правозащитник отвечает, что допускает возможность того, что власти страны видят проблему религиозного экстремизма и пытаются на нее реагировать.

«Но вновь идет реакция с позиции силы и подавления религиозности, которая и привела страну в тупик», – говорит Икрамов.

«Все годы правления Каримова людям отказывали в религиозном образовании и лишали возможности жить своим трудом, вот мы и пожинаем плоды этой политики», – продолжает он.

По данным ИНГПУ, задержания верующих происходят в Чиназском районе Ташкентской области (в 70 км от Ташкента), Янгиюльском районе (в 30 км от столицы).

Пока известно о двенадцати задержанных, доставленных в Янгиюльский РУВД.