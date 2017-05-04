В Узбекистане впервые широко отмечается 9 Мая

Впервые за годы независимости в Узбекистане – массовые торжества в честь Победы в Великой Отечественной войне. Реакция общества неоднозначна.

Распоряжение о подготовке к празднованию Дня памяти и почестей (под таким названием 9 Мая отмечается в Узбекистане) президент Шавкат Мирзиёев подписал 4 апреля.

Участникам войны и трудового фронта выделили по два млн сумов (250 долларов по теневому курсу). Одиноким ветеранам пообещали отремонтировать дома, а не имеющим жилье – вручить ключи от новых квартир.

Активисты молодежных движений и национально-культурных центров запланировали навестить каждого ветерана в канун 9 Мая. Для пожилых людей приготовили продуктовые наборы, цветы и ленточки, украшенные цветами национального флага Узбекистана.

Помимо чествования ветеранов была утверждена насыщенная культурная программа.

28 апреля в Ташкенте состоялся стилизованный автомобильный пробег. Министерство обороны выделило грузовые автомашины ГАЗ-АА – полуторки, на которых по улицам города проехались молодые люди, переодетые в советскую военную форму семидесятилетней давности. Они исполняли песни военных лет «Катюша», «Смуглянка» и др.

9 мая во всех районах Узбекистана состоятся торжественные мероприятия, улицы и площади украсят патриотичными плакатами и стендами, а в 21:00 в Ташкенте состоится праздничный салют.

По случаю празднования Дня памяти и почестей 8 и 9 мая объявлены выходными днями.

Власти не поддержали акцию «Бессмертный полк»

Впервые руководство республики проявило лояльность к акции «Георгиевская лента», которая проводится в последние годы в России.

В Главном управлении внутренних дел официально заявили, что георгиевские ленты не запрещены, однако порекомендовали соотечественникам альтернативные – в цветах национального флага.

Посольство России в Узбекистане традиционно распространяет георгиевские ленты в канун 9 Мая. Узбекистанцы с охотой повязывают их на машины и предметы одежды.

Во время президентства покойного Ислама Каримова отношение к символу Великой Отечественной войны было неоднозначным, как и к самой войне.

В Узбекистане с недавних пор она упоминается как Вторая мировая война. Нередко сотрудники милиции принуждали водителей снимать ленты с машин под угрозой штрафа. В приватных беседах милиционеры признавались, что соответствующее распоряжение «поступает сверху».

В 2017 году ташкентские власти отказали организаторам в проведении шествия «Бессмертного полка» в связи со «сложной политической обстановкой в мире».

Вместо этого состоится возложение цветов к монументу «Скорбящей матери», а также концерт на улице Чапаната (бывшая Волгоградская) и праздничное мероприятие в детском центре «Баркамол авлод».

Государственные телеканалы покажут табуированные ранее советские фильмы о войне: «41-йил олмалари» («Яблоки сорок первого года»), «Сен етим эмассан» («Ты не сирота»), «26-чи отилмасин» («В 26-го не стрелять»).

Символ войны вернули в центр города

7 мая в парке Дружбы (бывший парк Бабура) состоится открытие памятника семье Шамахмудовых, принявшей в годы войны 15 эвакуированных детей-сирот. Первоначально монумент был помещен на площадь Дружбы народов в 1982 году.

В 2008 году памятник перенесли за рынок «Ипподром» (ныне Абу Сахий) – он стоит на фоне бетонного забора и надписи «Ташкент» при въезде в город. Площадь и прилегающую к ней станцию метро решением тогдашнего хокима Ташкента Абдукаххара Тухтаева переименовали в «Бунёдкор».

Истинным инициатором затеи, по некоторым данным, был Ислам Каримов, при котором советский период истории Узбекистана назывался не иначе, как «колониальный».

В Главном управлении по охране и использованию объектов культурного наследия Министерства культуры отметили, что решение о возвращении памятника в центр города связано с множеством соответствующих обращений в приемную президента.

Общество раскололось

25-летнея эпоха Ислама Каримова, во время которой отечественные историки дали новую оценку Великой Отечественной войне и вкладу узбекского народа в победу над фашизмом, разделила общество на два лагеря.

В узбекском сегменте Интернета накануне 9 Мая разгорелись нешуточные страсти. Объектом споров стали георгиевские ленты, коллаборационисты и сепаратисты.

В Фейсбук-группе Proud to be Uzbek («Горжусь быть узбеком» – англ.), негласно поддерживаемой властями, появился пост, оскорбляющий носителей георгиевской ленты, и прославляющий людей, предпочитающих ленты с цветами национального флага. Провокационный пост разделил участников группы на два лагеря.

Одни утверждали, что георгиевская лента политизирована, а ее носители поддерживают колониальные идеи Кремля. Оппоненты призывали почтить память предков, отдавших жизни в борьбе с фашизмом.

Модератор группы Uzbek MDK в Фейсбуке опубликовал фотографию узбекского сепаратиста Рузи Назара в военной форме гитлеровской Германии. Под снимком написал, что Назар был патриотом узбекского народа и всю жизнь посвятил борьбе с «колониальным» советским режимом. И здесь комментаторы разошлись во мнениях, обвиняя друг друга в предательстве. Позже автор удалил провокационный пост.

За годы независимости в Узбекистане выросло поколение молодых людей, для которых Великая Отечественная – это чужая война, а ее символы не имеют сакрального значения. Это вчерашние школьники, которых принуждали зачеркивать слова «советский», «СССР», «Ленин» в книгах, и студенты, штриховавшие портреты советских вождей в фильмах.

С визитом Шавката Мирзиёева в Россию в апреле этого года и заключением беспрецедентного количества совместных инвестиционных проектов отношение к России как правопреемнице СССР разительно улучшилось.

Как следствие – государственная цензура на памятники советского прошлого снята, но в головах она осталась.