В Узбекистане все чаще судят подростков за изнасилования

Источник Ц-1 среди адвокатов говорит о тревожной тенденции в Узбекистане: растет количество несовершеннолетних, обвиняемых в сексуальном насилии.

Адвокаты Ташкента обсуждают решение суда по резонансному делу об изнасиловании 35-летней женщины двумя парнями в возрасте 14 и 17 лет в Сергелийском районе Ташкента.

Преступление было совершено еще в ноябре 2015-го на массиве «Спутник-8» Сергелийского района.

Двое молодых парней, одному из которых тогда было 14 лет, а другому – 17, подкараулили возле дома № 12 молодую женщину, возвращавшуюся домой около десяти вечера, затем жестоко избили и изнасиловали ее.

Расследование и суды по этому делу длились больше года. 7 марта этого года судебная коллегия Верховного Суда Республики Узбекистан отклонила жалобу адвокатов и не стала пересматривать уголовное дело, возбужденное по статьям 118, ч. 2 и 227, ч. 3 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Адвокаты жалуются на работу суда

Адвокаты жалуются, что Сергелийский суд по уголовным делам не изучил доказательства. «В процессе определения наказания суд досконально не проверил выдвинутые следствием обвинения и не уделил должного внимания заключению судебно-медицинской экспертизы», – говорит пожелавший остаться неназванным адвокат Ташкентской городской палаты адвокатов.

Как следует из приговора, милиция задержала подозреваемых в кратчайшие сроки. Один из них оказался учащимся колледжа бизнеса и туризма, а второй – учеником 7-го класса. Как отмечается в характеристике семиклассника, он пропускал занятия, ранее участвовал в грабежах и разбойных нападениях.

«Этот мальчик из неблагополучной семьи. В школу он практически не ходил, постоянно становился участником преступлений. В основном это воровство, но однажды он жестоко избил человека без определенного места жительства», – рассказала инспектор по делам несовершеннолетних Сергелийского РУВД.

В 2016-м суд вынес приговор, согласно которому 17-летний студент получил тюремный срок, а 14-летнего ученика определили на пять лет в детскую колонию.

Адвокаты утверждают, что количество преступлений на сексуальной почве, совершенных подростками, стремительно растет.

«Суд рассматривает подобные дела в закрытых заседаниях, с сокрытием сведений об обвиняемых и потерпевших. У нас мало возможностей предавать гласности подобные случаи. На самом деле это тревожная тенденция, которая может привести к краху общества», – говорит представитель Ташкентской городской палаты адвокатов.