В Узбекистане введены новые нормы беспошлинного ввоза товаров

Теперь ввозить товары и продукты в Узбекистан через автодорожную границу можно на сумму до 300 долларов. Ранее де-юре действовал лимит в 10 долларов.

Государственный таможенный комитет Узбекистана вводит новые нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами: через аэропорты – на сумму не более 2 тысяч долларов, по железной дороге – не более 1 тысячи долларов, через автодорожные (пешеходные) пункты пропуска – не более 300 долларов.

6 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соответствующие нормы, сообщает «Газета.uz» со ссылкой на источники в правительстве.

Физические лица также не смогут превышать месячный лимит в 1 тысячу долларов при заказе товаров в иностранных интернет-магазинах. Эта норма распространяется на все виды товаров, прибывающих в Узбекистан почтовыми и курьерскими службами.

Вывозить товары из Узбекистана без таможенного декларирования разрешено на сумму не более 3 тысяч долларов.

Постановление содержит ограничения на беспошлинный ввоз отдельных товарных наименований.

Так, если нормы ввоза физическими лицами алкоголя и табачных изделий остались прежними (два литра алкоголя и десять пачек сигарет), то повышены нормы ввоза парфюмерии и ювелирных изделий.

Теперь можно завозить три упаковки духов и туалетной воды вместо двух, а также 65 граммов ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней вместо прежних 30 граммов.

Утверждены предельные нормы вывоза из Узбекистана продовольственных продуктов:

растительных масел – до 2 кг;

мяса и пищевых мясных субпродуктов – до 2 кг;

сахара – до 2 кг;

риса – до 3 кг;

хлебобулочных изделий – до 5 кг;

свежей плодоовощной продукции, винограда, бахчевых, бобовых, сушеных овощей и фруктов – до 40 кг.

Эволюция запретов

С 2009 года провозить товары из сопредельных стран можно было на сумму 10 долларов. Причем при ввозе товаров из стран, с которыми Узбекистан не граничит, существовал лимит в 1 тысячу долларов. Дискриминационные нормы были связаны с «защитой внутреннего потребительского рынка».

В силу напряженных отношений с Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном единственным торговым партнером Узбекистана долгое время был Казахстан.

Из Казахстана везли муку, спирт, кондитерские изделия, растительные масла, цитрусовые, бытовую химию и косметику.

Немалую роль в этом играли «челноки», покупавшие товары на приграничных рынках. Они сдавали казахстанский товар на базарах «Чорсу», «Куйлюк», «Юнусабад» в Ташкенте.

Лимит в 10 долларов на узбекско-казахстанской границе де-факто не соблюдался, хотя таможенники нередко устраивали дотошные проверки ввозимых товаров.

Женщины-«челноки» везли баулы на свой страх и риск. Чтобы не выбрасывать товар и не возвращаться в Казахстан, они часами ждали пересменки таможенников, а затем пытались вновь перейти границу.

До 2018 года на пограничных переходах в Южно-Казахстанской области можно было встретить с десяток женщин, настойчиво просящих пронести через границу пару килограммов конфет или стирального порошка.

C нового же года 10-долларовый лимит негласно повысили – до 1 тысячи долларов. По словам офицеров Таможенной службы, это решение инициировал президент в честь новогодних праздников. Законодательно все еще имели силу прежние правила, но противодействия со стороны таможенников не наблюдалось.

Этим воспользовались сотни «челноков», буквально загромоздивших таможню товарами из Казахстана. «Для личных нужд» провозили десятки телевизоров, микроволновых печей, коробки с яблоками и даже постельное белье.

В результате прохождение границы, несмотря на значительное упрощение со стороны Узбекистана, усложнилось. А на рынках Ташкента и в социальных сетях появились дешевые товары из Казахстана с наценкой.

Ожидалось, что в феврале новый лимит будет утвержден законодательно, но «против» высказались в Торгово-промышленной палате.

Возможно, президент выбрал компромиссный вариант: в сторону снижения лимита до 300 долларов.