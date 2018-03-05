В Узбекистане вышел на свободу самый «старый» политузник страны

После 19 лет заключения, как сообщают узбекистанские правозащитники, на свободу вышел журналист и активист оппозиционной партии «Эрк» Юсуф Рузимурадов.

Как стало известно Независимой организации по правам человека Узбекистана (НОПЧУ), Юсуф Рузимурадов был досрочно освобожден по решению суда Бостанлыкского района Ташкентской области и вышел на свободу 22 февраля.

Журналист-оппозиционер отбывал наказание в Чирчикской колонии (Ташкентская область) № 64/6, рассказал корреспонденту Ц-1 руководитель НОПЧУ Исмаил Адылов.

По сообщению организации, в настоящее время Рузимурадов находится в родном кишлаке «Жейнов» Миришкорского района Кашкадарьинской области.

«Здоровье у него хорошее, настроение тоже», – рассказывает Адылов.

Рузимурадов был арестован в 1999 году, ознаменовавшемся волной репрессией в стране против оппозиции в лице партии «Эрк» и исламских подпольных групп. Толчком для них стала серия взрывов, прогремевших в Ташкенте 16 февраля 1999 года, в организации которых были обвинены руководство «Эрка» и исламисты.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам, вынесенном в том же году, Рузимурадов был признан виновным по статьям 158 – «Посягательство на президента Узбекистана», 159 – «Посягательство на конституционный строй Узбекистана», 216 – «Незаконная организация общественных объединений или религиозных организаций», 242 – «Организация преступного сообщества».

Он был осужден на 15 лет лишения свободы.

По данным Ц-1, 53-летний Юсуф Рузимурадов начал свою трудовую деятельность в качестве учителя русского языка и литературы в средней школе № 9 в кишлаке «Жейнов» Миришкорского района Кашкадарьинской области.

В первые годы независимости работал в качестве корреспондента издававшейся в стране газеты «Эрк».

НОПЧУ приветствовала освобождение оппозиционного журналиста.

Рузимурадов стал 15-м известным политическим узником Узбекистана, вышедшим на свободу после смены власти в стране. До него навернулись домой его коллеги-журналисты Мухаммад Бекжан, Салиджон Абдурахманов, Дильмурод Саид, Джамшид Каримов, а также активисты Азам Фармонов, Агзам Тургунов и другие.