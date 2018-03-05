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    • Узбекистан

    В Узбекистане вышел на свободу самый «старый» политузник страны

    После 19 лет заключения, как сообщают узбекистанские правозащитники, на свободу вышел журналист и активист оппозиционной партии «Эрк» Юсуф Рузимурадов.

    Фото из открытых источников
    Фото из открытых источников

    Как стало известно Независимой организации по правам человека Узбекистана (НОПЧУ), Юсуф Рузимурадов был досрочно освобожден по решению суда Бостанлыкского района Ташкентской области и вышел на свободу 22 февраля.

    Журналист-оппозиционер отбывал наказание в Чирчикской колонии (Ташкентская область) № 64/6, рассказал корреспонденту Ц-1 руководитель НОПЧУ Исмаил Адылов.

    По сообщению организации, в настоящее время Рузимурадов находится в родном кишлаке «Жейнов» Миришкорского района Кашкадарьинской области.

    «Здоровье у него хорошее, настроение тоже», – рассказывает Адылов.

    Рузимурадов был арестован в 1999 году, ознаменовавшемся волной репрессией в стране против оппозиции в лице партии «Эрк» и исламских подпольных групп. Толчком для них стала серия взрывов, прогремевших в Ташкенте 16 февраля 1999 года, в организации которых были обвинены руководство «Эрка» и исламисты.

    Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам, вынесенном в том же году, Рузимурадов был признан виновным по статьям 158 – «Посягательство на президента Узбекистана», 159 – «Посягательство на конституционный строй Узбекистана», 216 – «Незаконная организация общественных объединений или религиозных организаций», 242 – «Организация преступного сообщества».

    Он был осужден на 15 лет лишения свободы.

    По данным Ц-1, 53-летний Юсуф Рузимурадов начал свою трудовую деятельность в качестве учителя русского языка и литературы в средней школе № 9 в кишлаке «Жейнов» Миришкорского района Кашкадарьинской области.

    В первые годы независимости работал в качестве корреспондента издававшейся в стране газеты «Эрк».

    НОПЧУ приветствовала освобождение оппозиционного журналиста.

    Рузимурадов стал 15-м известным политическим узником Узбекистана, вышедшим на свободу после смены власти в стране. До него навернулись домой его коллеги-журналисты Мухаммад Бекжан, Салиджон Абдурахманов, Дильмурод Саид, Джамшид Каримов, а также активисты Азам Фармонов, Агзам Тургунов и другие.

    Источник:Ц-1
    Темы: Политзаключенные Узбекистана, Права человека в Узбекистане
    Теги: политзаключенные Узбекистана политузники Узбекистана Узбекистан Юсуф Рузимураов
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