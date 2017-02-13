В узбекской тюрьме опасно заболел правозащитник Ганихон Маматханов

Политический узник Узбекистана, правозащитник Ганихон Маматханов, отбывающий срок лишения свободы в колонии Кашкадарьи, перенес сердечный приступ.

Семья 65-летнего правозащитника из Ферганы Ганихона Маматханова узнала о случившемся сердечном приступе от отбывающего срок в той же кашкадарьинской колонии заключенного – соседа по камере.

Как рассказал сын правозащитника Джамалхон Маматханов, заключенный сумел передать, что у его отца проблема с сердцем, и его здоровью и жизни грозит опасность.

У семьи Маматханова не было возможности проверить информацию, но они склонны верить: у сокамерника правозащитника нет никакого резона вводить в заблуждение его родных.

Поехать из Ферганы, расположенной на востоке страны, в колонию в южной Кашкадарье – у семьи нет финансовой возможности.

Кроме того, по словам Джамалхона, после полученного известия попала в больницу его мать Арофатхон, которую он не может оставить одну.

«Мы рассказываем вам, – сказал сын правозащитника корреспонденту Ц-1, – так как пока это единственная возможность как-то помочь отцу, привлечь внимание к его состоянию».

В поисках дополнительной помощи дочь правозащитника Шахноза Маматханова обратилась в открывшуюся в Фергане Народную приемную президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Сотрудники приемной посоветовали Маматхановой нанять адвоката и пообещали взять ее жалобу под контроль.

Руководитель общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Васила Иноятова, встречавшаяся осенью прошлого года с Ганихоном Маматхановым в колонии, говорит, что состояние его здоровья уже в то время было не очень хорошим.

Тогда администрация колонии заверила посещавших Маматханова коллег, что в ближайшее время проведено медицинское обследование его состояния и вся необходимая медицинская помощь будет предоставлена.

«Это старый человек, – говорит Иноятова. – Боюсь, что мы можем потерять его».

Ганихон Маматханов с 2009 года отбывает срок заключения, первоначально назначенный судом по обвинению в «мошенничестве» и «взяточничестве».

В 2014 году первоначальный срок лишения свободы закончился, но тогда в колонии по обвинению в нарушении внутреннего режима был продлен на два года, а в 2016 году – еще на два года.

Согласно последнему судебному решению, правозащитник должен выйти на свободу летом 2018 года.

Родные правозащитника убеждены, что он был арестован за профессиональную деятельность, а также выражают обиду, что судьба их отца перестала кого-либо волновать. Они не видят ни от кого помощи и поддержки.