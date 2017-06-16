В узбекской в тюрьме от туберкулеза умер член партии «Эрк»

О смерти Нуриддина Джуманиязова, члена партии «Эрк», осужденного в 2014 году, активисты Узбекистана узнали случайно: оказывается, он умер еще 31 декабря 2016 года.

68-летнего Нуриддина Джуманиязова, приговоренного в марте 2014 года к восьми годам лишения свободы по обвинению в «торговле людьми», как выяснилось, не стало погода назад.

В декабре прошлого года тяжелобольного заключенного на последней стадии туберкулеза и сахарного диабета доставили в колонию-сангород в Ташкенте – больницу для заключенных, где ему была проведена операция. Но оперативное вмешательство не помогло – он скончался.

Как стало известно активистам, его тело было передано родным для захоронения.

Все забыли

Дилором Искахова, в прошлом один из руководителей партии «Эрк», с горечью говорит о смерти Джуманиязова, еще одном невинном человеке, загубленном властной системой Узбекистана и находящимися у нее на услужении судом и тюрьмой.

Но в то же время она корит и себя, и других членов оппозиционной партии «Эрк», продолжающей формально существовать в изгнании, в том, что все они перестали интересоваться судьбой заключенного, потеряли связь с ним и его родными.

О том, что Джуманиязов умер, узнал Баходыр Чориев – лидер оппозиционного объединения «Бирдамлик».

Проживая в США, он из собственного альтруизма пытается помогать семьям политзаключенных Узбекистана, и лишь тогда коллеги, которых он попросил найти родных Джуманиязова, узнали, что «эрковца» уже не стало.

Четырехчасовой судебный процесс

Нуриддин Джуманиязов, уроженец Каракалпакстана, вместе с однопартийцем Фахриддином Тилляевым из Сурхандарьинской области страны был осужден 6 марта 2014 года решением суда Шайхантахурского района Ташкента.

На судебном процессе, который продолжался ровно четыре часа (с 13 до 17), оба были признаны виновными по статье 135 Уголовного кодекса («Торговля людьми») и осуждены каждый на восемь лет лишения свободы.

В основу обвинения легла жалоба двух граждан Узбекистана – Фархода Пардаева из Навоийской области и Эркина Эрданова из Самарканда, что «эрковцы» вместо обещанной работы в Казахстане ввергли их там в рабство.

На суде обвиняемые «эрковцы» говорили, что создали профсоюз по защите прав мардикоров – поденных рабочих и трудовых мигрантов – и действительно занимались этой категорией людей.

А когда Пардаев и Эрданов обратились к ним с просьбой о трудоустройстве, то посоветовали им поехать в Казахстан, где, как им было известно, требовались рабочие руки. Они не продавали никого в рабство, а пытались найти им работу за пределами страны.

Работодатель в Казахстане оказался недоволен тем, как трудились узбекистанцы, и на такси отправил их обратно, а позже прислал деньги.

Неожиданно из-за личной обиды или по какой-то другой причине мардикоры обращаются в милицию, которая мгновенно реагирует на жалобу и производит арест «эрковцев».

Привлекли по одному заявлению

Приходивший на суд в Ташкенте уже постаревший генеральный секретарь партии «Эрк» Атаназар Арифов тогда заявил, что убежден в невиновности своих однопартийцев.

«В Ташкенте есть люди, которые отправляют на работу за рубеж жителей Узбекистана сотнями, но их не могут привлечь к уголовной ответственности, а здесь членов партии «Эрк» привлекли по одному заявлению», – сказал Арифов.

Проживающий в Ирландии правозащитник Абдужалил Бойматов рассказывает, что торговал вместе с Джуманиязовым на базаре Кадышева в Ташкенте. По его словам, Джуманиязов, в прошлом инженер, работавший на Ташкентском авиационном предприятии имени Чкалова, был серьезным человеком, глубоко переживавшим за положение в стране.

«Я думаю, что Джуманиязова и Тилляева осудили за создание профсоюза мардикоров, и нашли или сами создали для этого повод», – выражает мнение Бойматов.

На совести Мирзиёева

Мутабар Таджибаева, правозащитница из Ферганской области Узбекистана, ныне проживающая во Франции, говорит, что смерть Джуманиязова лежит на совести и нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

С момента его прихода к власти в сентябре 2016 года, по словам Таджибаевой, она и ее коллеги не раз высылали ему список политзаключенных страны, особенно обращая внимание на самых старых и больных, но безрезультатно.

«Мирзиёев пока меняют страну на словах, он хочет реформировать судебную систему, признает, что там нет справедливости, она погрязла в коррупции, но не инициирует пересмотра решений, вынесенных таким продажным судом, – как это понять?» – говорит Таджибаева.

Правозащитница рассказывает, что тюрьмы Узбекистана удерживают едва живых, совсем старых заключенных, среди которых – 67-летний журналист Салиджон Абдурахманов, его ровесник правозащитник Ганижон Маматханов, больной туберкулезом журналист Дильмурод Сайид и многие другие, и не думает их освобождать.

«За их пребывание в заключении и возможную смерть будет нести ответственность уже власть Мирзиёева, – констатирует Таджибаева. – И пусть потом он не говорит, что Узбекистан меняется, а себя не называет реформатором».