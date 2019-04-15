В Зангиатинской колонии в Ташобласти жить стало легче

В колонии-поселении смешанного типа № 42 в Ташобласти Узбекистана – перемены: около 600 заключенных не нарадуются ремонту в туалете, душевой и строительству новой бани…

У центрального входа в колонию появились магазин одежды и парикмахерская, что особенно важно для женщин, составляющих две трети из 600 обитателей колонии-поселения № 42, расположенной в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Столь разительные перемены в колонии № 42 произошли после публикации 27 марта на Ц-1 материала, в котором рассказывалось об ужасных условиях быта и медицинского обслуживания заключенных зангиатинского поселения.

Уже на следующий день после публикации в колонию приехала комиссия из Главного управления исполнения наказания (ГУИН) при МВД РУз, которую возглавил замначальника управления по лечебной части Баходыр Юсупов.

Комиссия, как рассказала Ц-1 правозащитница Татьяна Довлатова, занимающаяся мониторингом положения в колониях страны, работала два дня.

Особое внимание члены комиссии уделили проблемам женщин: провели с ними беседы, посмотрели на заколоченный досками туалет и другие условия быта.

А также проверяющие с вниманием отнеслись к заключенной Дилдоре Собировой, ставшей главной героиней материала (больная женщина не могла получить в колонии необходимого лечения).

Замначальника ГУИН по лечебной части, просмотрев и изучив все документы Собировой, потребовал отвезти больную в поликлинику, где ей сделали необходимые назначения. Женщину на десять дней освободили от работы, и за это время она прошла курс лечения.

Врачебный осмотр, однако, Собировой радости не доставил. У медиков возникло подозрение, что из-за тяжелых условий и некачественного врачебного наблюдения в зоне у нее возникло онкологическое заболевание.

Теперь Дилдора может надеяться только на то, что руководство колонии учтет состояние ее здоровья и ее досрочно освободят.

Несмотря на подозрения в серьезной болезни, Собирова рада происшедшим в колонии переменам. Другие заключенные благодарны Дилдоре за то, что она вовремя пожаловалась на свое состояние здоровья.

Большой заслугой улучшившейся ситуации в колонии можно назвать активную работу правозащитницы Татьяны Довлатовой, которая специализируется на мониторинге прав заключенных.

Довлатова постоянно выезжает в места заключения, находящиеся по всей республике, и нередко ситуация изменяется к лучшему.

А после опубликованной статьи на Ц-1 Довлатова по почте получила «разгромный» ответ из ГУИН. В нем говорилось, что «в ходе посещения фактов нарушения прав, свобод и законных интересов осужденных не было выявлено».

«Это обычная отписка в ответ на мои жалобы в ГУИН, – объясняет правозащитница. – Но, однако, на мои заявления и статьи на Ц-1 реагируют быстро. Начинаются положительные движения, условия содержания заключенных улучшаются».

По словам Татьяны, ее смущает только дикий страх у заключенных перед начальством. В колонии-поселении смешанного типа и мужчины, и женщины боятся, что за малейшее требование своих прав их тут же накажут: оформят официальное нарушение и отправят назад в зону. Надо сказать, что такой метод устрашения заключенных является обычной практикой.

«У меня мечта, чтобы в колонии-поселении заключенным разрешили иметь при себе паспорта», – говорит Татьяна.

Как объясняет правозащитница, только в этом случае граждане, отбывающие наказание, на законном основании смогут оформить через нотариуса доверенность на защиту их прав и интересов.