В Зарбдарском районе Джизакской области утонула школьница

Милиция Зарбдарского района Джизакской области Узбекистана расследует смерть 14-летней школьницы – она утонула при коллективном сборе дынь.

Ученица 6-го класса общеобразовательной школы № 6 Зарбдарского района Джизакской области Шахноза Эркинова, 2002 года рождения, погибла в результате несчастного случая 12 июня этого года.

О ней говорят, что она была одной из учениц, которую за воспитанность и глубокие знания уважали как одноклассники, так и учителя.

В силу семейных обстоятельств Шахноза не поехала на летние каникулы в лагерь отдыха, путевка куда стоит примерно 300 тысяч сумов (35 долларов США), что не по карману ее семье, а нашла себе применение на сельскохозяйственных полях.

Девочка как другие ее одноклассники, чтобы как-то помочь семье экономически, вышла на сбор дынь.

День выдался жаркий, и дети решили искупаться в протекавшем неподалеку канале. Не умевшая хорошо плавать Шахноза не удержалась на воде и утонула.

Сейчас по факту ее смерти проходит дознание и следствие.