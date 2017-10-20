Ветераны труда из Самарканда будут бороться с пышными свадьбами

В Самаркандской области Узбекистана придумали, как еще бороться с пышными свадебными мероприятиями. На помощь пришла бюрократия.

Народные депутаты Самаркандского областного кенгаша (совета) настоятельно рекомендовали профильным чиновникам контролировать лицензии приезжающих из Ташкента артистов, а также репертуар их песен.

Областному управлению внутренних дел поручили следить за соблюдением правил дорожного движения свадебными кортежами.

Координировать борьбу с пышными торжествами будет Общественный совет, куда войдут комиссии из числа активистов со стажем и ветеранов труда, сообщает газета «Самаркандский вестник».

В число задач Общественного совета также входит разъяснительная работа с людьми, не поддерживающими «общественное мнение» по проведению свадеб и других торжеств.

Подобные вопросы будут обсуждаться в махаллях и трудовых коллективах. Каким образом будут отбирать музыкальные композиции и станут ли производить надзор на самих свадьбах, пока неясно.

Народные избранники попросили религиозных деятелей повлиять на умы прихожан мечетей, обратить внимание на вопросы воспитания детей и подростков.

Представительству Управления мусульман Узбекистана Самаркандской области поручили продвигать среди молодежи идею материальной помощи малоимущим семьям вместо проведения помпезных свадеб.

Наконец, областным журналистам поручили освещать скромное проведение торжеств и ритуалов, «соответствующих нашим национальным традициям и обычаям».

За всем этим стоит президент

«Свадебный переполох» начался 3 августа 2017 года после слов президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на встрече с творческой интеллигенцией в Ташкенте.

Глава государства раскритиковал «излишнее расточительство» при проведении свадеб и призвал к скромным торжествам и благотворительности.

На следующий день по поручению хокима Ташкента Рахмонбека Усманова были закрыты все банкетные залы.

Мирзиёев обвинил столичного руководителя в неверном толковании его слов и призвал к упорядочению проведения свадеб.

В сентябре хокимият Наманганской области выступил с рекомендациями о том, как следует проводить свадебные и торжественные мероприятия. Подобные рекомендации (читай: ограничения) появились во всех регионах страны.

Любопытно, но первые попытки контроля торжественных мероприятий в Узбекистане были сделаны еще при первом президенте страны Исламе Каримове.

Однако все попытки сделать скромнее узбекские свадьбы оказались тщетными.