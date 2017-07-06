Видео: Коконы, шелк и шелководы Узбекистана

В Узбекистане, занимающем третье место в мире по производству коконов тутового шелкопряда, завершилось выращивание сырья, и платят за него немного больше.

Пока местная пресса в Узбекистане не сообщает, сколько тонн коконов изготовили узбекские шелководы. В прошлом году они вырастили 26,2 тысячи тонн коконов.

Доля республики в производстве шелка среди стран СНГсоставляет свыше 85%.

Узбекистан занимает третье место в мире по объемам производства коконов после Китая и Индии.

Коконы – это источник валюты, поэтому 70% урожая в виде шелка-сырца, сухих коконов, шелковой нити, пряжи, нитей и ткани идет на экспорт. Остальное перерабатывается местной текстильной промышленностью.

По данным ассоциации «Узбек ипаги», в настоящее время в Узбекистане работают 36 крупных шелковых предприятий, из них 18 – шелкоперерабатывающих, семь – шелкомотальных и 5 – шелкоткацких фабрик.

Производство коконов – дело семейное, и основано оно только на ручном труде.

Анора Рахматова из Ташкентской области занимается шелководством с 1980 года. В этом году она взяла семь коробок грен (грена – яйцо тутового шелкопряда. – Ред.) и должна сдать государству 50 кг коконов с каждой коробки. Всего – 350 кг.

Чтобы вырастить одну коробку грен шелкопряда, требуется 800–1000 кг тутовых листьев.

Выращивание тутового шелкопряда – труд, конечно, очень тяжелый, но для безработного узбекского кишлака этот доход очень существенный. Сезон производства коконов длится с конца апреля до начала июня.

Начало июня – время сбора урожая коконов. При сборе коконов устраивают хашар – субботник. Приглашают соседей, родственников и даже приятелей из соседних кишлаков.

Накрывают стол, женщины поют или рассказывают стихи. В узбекском фольклоре сложился целый цикл песен и частушек о коконе и об атласе.

Собранные коконы сортируют и сдают в приемный пункт. Там же сырье проходит первичную обработку, затем его отправляют на шелкомотальные фабрики, где из него делают нити для производства шелковой ткани. Из одного кокона получается в среднем 800–1000 метров шелковой нити.

Производство шелка, начиная с раздачи грен и до выпуска готовой продукции, происходит под государственным контролем.

Фермеры получают госзаказ и обязательный план сдачи коконов. В Узбекистане в производство коконов вовлечено около 40 тысяч фермерских хозяйств и семей.

В 2016 году государственные закупочные цены на коконы составляли 8 тысяч сумов (один доллар США) за кг.

Из-за нехватки наличных денег в казне зачастую государство расплачивалось с фермерами и семейными производителями мукой, пшеницей и хлопковым маслом.

С приходом к власти президента Шавката Мирзиёева политика в отношении оплаты труда шелководов изменилась.

В этом году с шелководами расплачиваются наличными по цене 10,5–11 тысяч сумов (1,31–1,37 доллара) за кг. Значит, Анора Рахматова за выращенные 350 кг коконов получит около 400 долларов.

Килограмм шелковины в зависимости от классификации на мировом рынке стоит 60–65 долларов. Узбекская немного уступает по качеству китайской, поэтому и платят за нее 48–50 долларов. Цена за один килограмм обработанных коконов колеблется в районе 8–10 долларов.