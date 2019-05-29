Визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан в 2006 и 2019 годах

В чем отличие нынешнего визита президента ФРГ в РУз от предыдущих? В 2006 году Штайнмайер отсек всю европейскую демократичность и подчинил программу пребывания в Узбекистане воле Ислама Каримова.

Официальная пресса Узбекистана сообщает об итогах официального визита 27–28 мая в Ташкент президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

На состоявшемся накануне брифинге для прессы Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер рассказали о результатах переговоров и новом настрое расширять и развивать связи между странами в области экономики, безопасности, здравоохранения и в гуманитарной сфере.

Как сообщает Национальное информагентство Узбекистана – «УзА», в ходе визита Штайнмайера были подписаны документы об обмене и защите информации, сотрудничестве в сфере снижения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата, организации производства коммерческих автомобилей совместно с компанией Volkswagen.

А также соглашение между Академией наук Узбекистана и немецкими компаниями Integra GmbH и Vamed Engineering GmbH по созданию Центра ядерной медицины и лучевой терапии в Ташкенте.

Президент Германии на брифинге сказал, что в Германии с большим интересом следят за политическим, экономическим и социальным прогрессом в Узбекистане.

«Мы стоим на пороге новой, многообещающей стадии отношений между нашими странами», – отметил Штайнмайер.

Кроме того, вчера в Ташкенте президент Германии встретился с представителями гражданского общества, которые могли передать ему свои озабоченности и критику по поводу положения дел в области прав человека в Узбекистане.

Завершит свой визит Франк-Вальтер Штайнмайер поездкой в Хорезмскую область, которая наверняка будет включать и осмотр памятников архитектуры древней Хивы.

Этот визит Штайнмайера в Узбекистан по открытости и доступности в корне отличается от того, в каких условиях он посещал страну в 2006 и 2016 годах в качестве министра иностранных дел Германии, когда в Ташкенте правил президент Ислам Каримов.

Визит Штайнмайера в Ташкент 1 ноября 2006 года был наиболее сложным и спорным. В это время Узбекистан находился под санкциями Европейского союза за массовый расстрел демонстрации в Андижане 13 мая 2005 года.

Германии же было необходимо сохранить военную базу в Термезе, которую войска бундесвера занимали с 2001 года для участия в войне в соседнем Афганистане.

В июле 2005 года Ислам Каримов изгнал американцев с военной базы Ханабад под Карши за критику бойни в Андижане и помощь в эвакуации сотен андижанских беженцев из Кыргызстана (они смогли перебежать в соседнюю республику во время расстрела демонстрации) в Румынию.

В материале Русской службы «Немецкой волны», чей журналист был включен в пресс-пул Штайнмайера, рассказывалось, что никто из сопровождавших немецкого министра иностранных дел репортеров не был ознакомлен с программой визита.

Штайнмайер же провел встречу с президентом Узбекистана Исламом Каримовым и главой МИД Узбекистана Владимиром Норовым.

«Встречу немецкого министра и узбекского президента ни одна из сторон не прокомментировала. Между тем, судя по документам, Каримов и Штайнмайер должны были обсудить очень широкий спектр вопросов – от немецкой базы в Термезе и немецкого бизнеса до оценки событий в Андижане и правах человека», – говорилось в материале «Немецкой волны».

Пресс-конференции не было. Вместо нее немецких журналистов повезли на экскурсию по городу, а их узбекистанские коллеги даже не были аккредитованы на это мероприятие. При этом, как утверждал журналист «Немецкой волны», обе стороны заявляли, что пресс-конференция не состоялась по просьбе их коллег.

Зато позже была организована встреча немецких и узбекистанских журналистов, чтобы они могли задать друг другу вопросы.

«Чтобы беседа была более откровенной, немецкие дипломаты даже попросили удалиться из зала сотрудников узбекского МИДа. Но оказалось, зря: узбекские дипломаты были бы очень довольны журналистами из Германии, – рассказывал корреспондент «Немецкой волны». – Они вежливо интересовались процентным соотношением музыки и новостей на Узбекском радио, информационными источниками узбекистанских СМИ, а «на засыпку» задали ну очень горячий вопрос: «Какие газеты больше читают в Узбекистане – российские или американские?», что просто вызвало легкий шок у узбекских собеседников».

«Зато далее и Франка-Вальтера Штайнмайера, и сопровождавших его журналистов ждала древняя Бухара. И здесь все они смогли быть откровенными и искренними: красота древних памятников вне политики», – завершил свой репортаж журналист.

Франк-Вальтер Штайнмайер побывал в Узбекистане и пожимал руку Исламу Каримову еще в 2016 году. Правда, второй его визит мало чем отличался от предыдущего.

Стать более открытым, откровенно говорить о деталях сотрудничества между странами и даже встретиться с группой наиболее известных активистов страны Штайнмайер смог уже в новом Узбекистане с новым лидером – Шавкатом Мирзиёевым.