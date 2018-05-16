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    Визит Мирзиёева в Вашингтон и второй пикет у посольства США в Ташкенте

    В день отъезда Шавката Мирзиёева на встречу с Дональдом Трампом возле посольства США в Ташкенте состоялась акция против «саботажа чиновников».

    Пикет у посольства США в Ташкенте 15 мая; фото: Малохат Эшанкуловой
    Пикет у посольства США в Ташкенте 15 мая; фото: Малохат Эшанкуловой

    Пикетчики вышли 15 мая с плакатами к зданию посольства США в Ташкенте с призывом уничтожить коррупцию, восстановить реальную независимость судов, дать свободу политзаключенным, разрешить зарубежные поездки без ограничений.

    По словам организатора акции журналистки Малохат Эшанкуловой, эти призывы адресованы не столько президенту Узбекистана, а сколько руководителю США, чтобы тот помог Мирзиёеву «справиться с саботажем чиновников в местах».

    Кроме Эшанкуловой на акции присутствовали еще три женщины, приехавшие из дальних областей Узбекистана, которые требовали решения своих проблем.

    Женские трагедии

    Первая пикетчица, ищущая справедливости, – это 74-летняя андижанка Фереда Газиева, которая девять лет не может вернуть свою трехкомнатную квартиру, незаконно захваченную сотрудником правоохранительных органов. Старой и одинокой женщине не хотят помогать ни суды, ни органы власти.

    Вторая пострадавшая женщина – 34-летняя санитарка Дилфуза Эшпулатова из сельского врачебного пункта Нишанского района Кашкадарьинской области.

    Она была уволена без всякого объяснения причин, а после обращения в виртуальную приёмную президента районный прокурор возбудил против нее дело по статья 40 («Клевета») Кодекса об административной ответственности. Эшпулатова уже почти год впустую пытается добиться правды.

    Женщины из регионов Узбекистана приехали в Ташкент со своими проблемами; фото: Малохат Эшанкуловой
    Женщины из регионов Узбекистана приехали в Ташкент со своими проблемами; фото: Малохат Эшанкуловой

    А у 32-летней Махфузы Нормуродовой, преподающей в сельскохозяйственном колледже Камашинского района той же Кашкадарьинской области, незаконно осудили почти всю семью – отца и трех братьев.

    В мае прошлого года ее бывший муж Вали Кувватов ворвался к ней в дом, зарезал во дворе корову и осла, а потом напал на свою бывшую жену. Дома был только один из братьев, который и попытался защитить Махфузу.

    Отец и двое других братьев были тогда в другом месте, что подтверждено множеством свидетелей.

    Но милиция все равно решила, что четверо мужчин избили пьяного дебошира. И в итоге суд Камашинского района осудил всех на длительные сроки заключения.

    Во время пикета к участникам акции вышли представители посольства США, которые внимательно выслушали истории женщин и обещали известить о происходящем свое руководство.

    За день до этого, 14 мая, у американского посольства состоялся еще один пикет, на котором правозащитники протестовали против пыток.

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    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: права человека в Узбекистане Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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