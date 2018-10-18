Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Визит Путина в Узбекистан: сельское хозяйство и атомная станция

    Президент РФ Владимир Путин 18–19 октября совершит визит в Узбекистан и даст начало строительству АЭС, о деталях и даже о месте расположения которой власти обеих стран умалчивают.

    путин мирзиёев
    Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев во Дворце форумов в Самарканде, сентябрь 2016 года; фото: RIA.ru

    Ташкент – в ожидании прибытия в страну с государственным визитом президента РФ Владимира Путина. Город украшен российскими и узбекистанскими флагами, различными транспарантами, подчеркивающими важность сотрудничества и отношений страны с Россией.

    Пресс-служба Кремля сообщает, что во время двухдневного визита Путина в Узбекистан, который он совершает по приглашению президента Шавката Мирзиёева, запланированы переговоры в узком и расширенном форматах, а также участие в различных форумах.

    Запланированы образовательный форум и форум межрегионального сотрудничества «Узбекистан – Россия» на тему: «Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений».

    АЭС — Где в Узбекистане?

    Также, как далее сообщает пресс-служба главы РФ, «предусмотрено участие президентов в режиме видеоконференции в церемонии начала реализации проекта строительства атомной электростанции российского дизайна на территории Республики Узбекистан».

    О том, что Путин даст старт строительству в Узбекистане атомной электростанции, сообщает и УзА – Государственное информагентство страны, но, как и Кремль, избегает каких-либо уточнений, не сообщается даже, где именно будет воздвигнута первая на узбекистанской земле АЭС.

    «Также состоится церемония запуска строительства атомной электростанции в нашей стране», – более чем уклончиво говорится в сообщении УзА.

    Ранее Ц-1 уже писал, что строительство АЭС было запланировано на водохранилище Тудакуль в Бухарской области, расположенном в 40 км от города Бухары.

    Принимая это решение, власти страны ничего не сообщили о нем узбекистанцам, не было проведено никаких открытых обсуждений, дискуссий о целесообразности строительства и безопасности будущей АЭС.

    Бухарцев проигнорировали…

    В интервью Ц-1 многие бухарцы выражали опасения, что АЭС – далеко не безопасный источник получения энергии, задумываются об отказе от них и в Европе, а катастрофы в Чернобыле (Украина) в 1986 году и на японской «Фукусиме» в 2011-м доказали, что ни одна страна не может избежать аварий.

    Бухарский правозащитник Шухрат Ганиев в интервью Ц-1 с сожалением говорил, что власти Узбекистана даже не задумывались о том, что подобные решения требуют общественного обсуждения, кроме того, не были сделаны попытки реанимировать и усовершенствовать старую энергосистему, пришедшую в упадок из-за общего развала в стране и коррупции.

    «Ответьте, пожалуйста, высокие руководители страны, можно ли вот так кулуарно, не обсудив с гражданами, принимать столь масштабное по последствиям решение? – спрашивал Ганиев. – Неужели мы, проживающие на этой земле поколениями граждане, не имеем права на референдум с одним-единственным вопросом: «Стоит ли начинать строить АЭС, или все же есть пока альтернативы?»

    Почему Тудакуль?

    Не был согласен правозащитник и с выбранным местом под строительство. Оно находится в сейсмоопасной зоне, с песчаным грунтом, а роза ветров большей частью направлена в сторону поселений, говорил он в прошлом интервью Ц-1.

    Более того, Тудакуль и Куюмазар – водохранилища-отстойники, давно служащие источниками питьевой пресной воды для почти полумиллионного города. А к системе очистки воды сегодня много вопросов.

    «Что с ней будет после использования в качестве охладителя реактора?» – спрашивал Ганиев.

    Правозащитник уверен: сегодня необходимо открытое и критическое обсуждение этого вопроса всем обществом. Нужна полномасштабная, целевая, а главное – независимая экспертиза. Независимая от генерального подрядчика, заказчика и всех заинтересованных сторон.

    Но, похоже, что мнение Ганиева и миллионов других граждан страны власти Узбекистана и России не интересуют. Они не считают нужным даже сообщить, где точно будет располагаться АЭС.

    Источник:Ц-1
    Темы: АЭС в Узбекистане, Россия и Центральная Азия
    Теги: АЭС в Узбекистане Владимир Путин Узбекистан-Россия
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Безопасность

    Строительство АЭС в Бухарской области проходит мимо гражданского общества

    Ситуация вокруг строительства АЭС на водохранилище Тудакуль в Бухарской области РУз проходит мимо общества, а вопрос заслуживает референдума, считает местный правозащитник.

    Узбекистан
    Безопасность

    Бухарцы опасаются атомной станции. Но их и не спрашивают

    19 октября в Бухарской области Узбекистана стартует строительство АЭС. Анонсируются преимущества и бонусы проекта, говорится о его безопасности. Однако мнение бухарцев предпочли проигнорировать.

    Узбекистан
    Безопасность

    В Кыргызстане впервые испытали боевой комплекс «Искандер»

    В Кыргызстане в рамках совместных военных учений «Иссык-Куль – Антитеррор – 2018» 26 сентября российские военные применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», – сообщает с места событий корреспондент Ц-1.

    Кыргызстан

    Выбор редактора
    Права человека

    Сбор хлопка в РУз проходит с использованием принудительного труда

    Правозащитница Елена Урлаева в ходе мониторинга хлопковой кампании в Узбекистане выявляет факты массового привлечения граждан к сбору урожая в принудительном порядке...

    Узбекистан
    Права человека

    В Бухаре ищут «убийцу»… живого человека

    C мая этого года Дилсара Турсунова ходит по инстанциям в Ташкенте, пытаясь доказать, что милиция Бухары зря объявила ее брата Жобира в розыск за ДТП со смертельным исходом: якобы умерший – жив и претензий не имеет.

    Узбекистан
    Политика

    Галима Бухарбаева / Идите жаловаться Владимиру Путину

    Визит в Узбекистан 18–19 октября президента РФ Владимира Путина дает шанс властям в Ташкенте определиться по отношению к оставшимся русским и русскоязычным в стране и дать оценку национализму, обретающему статус государственной политики.

    Узбекистан
    Общество

    Будет ли Генпрокуратура РУз расследовать разжигание национальной розни?

    Генпрокуратура Узбекистана не реагирует на заявление русскоязычной жительницы Ташкента, пострадавшей от националистической выходки ректора университета журналистики Шерзода Кудратходжаева.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa