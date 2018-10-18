Визит Путина в Узбекистан: сельское хозяйство и атомная станция

Президент РФ Владимир Путин 18–19 октября совершит визит в Узбекистан и даст начало строительству АЭС, о деталях и даже о месте расположения которой власти обеих стран умалчивают.

Ташкент – в ожидании прибытия в страну с государственным визитом президента РФ Владимира Путина. Город украшен российскими и узбекистанскими флагами, различными транспарантами, подчеркивающими важность сотрудничества и отношений страны с Россией.

Пресс-служба Кремля сообщает, что во время двухдневного визита Путина в Узбекистан, который он совершает по приглашению президента Шавката Мирзиёева, запланированы переговоры в узком и расширенном форматах, а также участие в различных форумах.

Запланированы образовательный форум и форум межрегионального сотрудничества «Узбекистан – Россия» на тему: «Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений».

АЭС — Где в Узбекистане?

Также, как далее сообщает пресс-служба главы РФ, «предусмотрено участие президентов в режиме видеоконференции в церемонии начала реализации проекта строительства атомной электростанции российского дизайна на территории Республики Узбекистан».

О том, что Путин даст старт строительству в Узбекистане атомной электростанции, сообщает и УзА – Государственное информагентство страны, но, как и Кремль, избегает каких-либо уточнений, не сообщается даже, где именно будет воздвигнута первая на узбекистанской земле АЭС.

«Также состоится церемония запуска строительства атомной электростанции в нашей стране», – более чем уклончиво говорится в сообщении УзА.

Ранее Ц-1 уже писал, что строительство АЭС было запланировано на водохранилище Тудакуль в Бухарской области, расположенном в 40 км от города Бухары.

Принимая это решение, власти страны ничего не сообщили о нем узбекистанцам, не было проведено никаких открытых обсуждений, дискуссий о целесообразности строительства и безопасности будущей АЭС.

Бухарцев проигнорировали…

В интервью Ц-1 многие бухарцы выражали опасения, что АЭС – далеко не безопасный источник получения энергии, задумываются об отказе от них и в Европе, а катастрофы в Чернобыле (Украина) в 1986 году и на японской «Фукусиме» в 2011-м доказали, что ни одна страна не может избежать аварий.

Бухарский правозащитник Шухрат Ганиев в интервью Ц-1 с сожалением говорил, что власти Узбекистана даже не задумывались о том, что подобные решения требуют общественного обсуждения, кроме того, не были сделаны попытки реанимировать и усовершенствовать старую энергосистему, пришедшую в упадок из-за общего развала в стране и коррупции.

«Ответьте, пожалуйста, высокие руководители страны, можно ли вот так кулуарно, не обсудив с гражданами, принимать столь масштабное по последствиям решение? – спрашивал Ганиев. – Неужели мы, проживающие на этой земле поколениями граждане, не имеем права на референдум с одним-единственным вопросом: «Стоит ли начинать строить АЭС, или все же есть пока альтернативы?»

Почему Тудакуль?

Не был согласен правозащитник и с выбранным местом под строительство. Оно находится в сейсмоопасной зоне, с песчаным грунтом, а роза ветров большей частью направлена в сторону поселений, говорил он в прошлом интервью Ц-1.

Более того, Тудакуль и Куюмазар – водохранилища-отстойники, давно служащие источниками питьевой пресной воды для почти полумиллионного города. А к системе очистки воды сегодня много вопросов.

«Что с ней будет после использования в качестве охладителя реактора?» – спрашивал Ганиев.

Правозащитник уверен: сегодня необходимо открытое и критическое обсуждение этого вопроса всем обществом. Нужна полномасштабная, целевая, а главное – независимая экспертиза. Независимая от генерального подрядчика, заказчика и всех заинтересованных сторон.

Но, похоже, что мнение Ганиева и миллионов других граждан страны власти Узбекистана и России не интересуют. Они не считают нужным даже сообщить, где точно будет располагаться АЭС.