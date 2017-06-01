Власть в Сурхандарье: предприниматель убит – автостоянка наша

Власти Джаркурганского района Сурхандарьинской области Узбекистана пытаются снести стоянку, из-за которой в январе в милиции был убит предприниматель Муродилло Омонов.

Власти Сурхандарьинской области Узбекистана приступили к оказанию экономического давления на Каромат Кадырову, мать убитого в январе этого года в милиции Джаркурганского района предпринимателя Муродилло Омонова.

Снести!

Как рассказывает Кадырова, во второй половине мая к ней пришла целая делегация из примерно 15 официальных лиц, среди них представители санэпидемстанции, водоканала, кадастра и других государственных служб.

Возглавлял делегацию первый заместитель хокима Джаркурганского района Жаули Шапулатов.

Он предъявил предписание о сносе в трехдневный срок на территории автостоянки будки с газированной водой, холодильной камеры с мороженым и общественного туалета.

Как выяснилось, поводом для такого демарша стало клеветническое заявление в хокимият Сурхандарьинской области, где говорилось о том, что якобы Кадырова не имеет кассового аппарата, не платит налоги, а стоки от туалета сливает в реку.

В то же время на самом деле предпринимательница работает с кассовым аппаратом, исправно платит налоги, а в туалете вырыта забетонированная выгребная яма, откуда стоки регулярно выкачивает специально приезжающая машина.

Кадырова показала документы, дающие разрешение на деятельность строений на ее автостоянке, и в ответ потребовала предъявить решение хокима о сносе.

Такое решение Шапулатов показать не смог, но, как считает предпринимательница, в Джаркургане все возможно, и не исключено, что такой документ вскоре появится.

Торговые точки уже сносили…

В 2012 году тогдашний хоким Джаркурганского района Усман Турабов, разозленный независимым поведением Кадыровой, которая является первой женщиной-предпринимательницей в Сурхандарье, уже давал команду о сносе ее торговых точек.

Тогда он отобрал у нее землю, и под нож бульдозера попали магазин мороженого в центре рынка, кафе, торговый центр и туалет на автостоянке, где были душевые кабинки и даже занавески на окнах.

В 2014 году Кадыровой удалось доказать в Ташкенте, что земля была отобрана незаконно, и, соответственно, незаконным был и снос строений.

Землю предпринимательнице вернули, а компенсацию за снесенные торговые точки не дали. Но Кадыровой удалось вместе с сыновьями восстановить часть объектов, в том числе и туалет на стоянке.

Правда, туалет маленький, без душевых кабинок, построенный, как утверждает предпринимательница, из экологических соображений — чтобы автомобилисты «не ходили на речку».

Клевета от Центрального рынка Джаркургана

Нынешний «майский» клеветнический донос был подписан пенсионеркой Айшаат Рахматуллаевой, имеющий тесные деловые контакты с администрацией Центрального рынка Джаркургана, и базаркомом этого рынка Обидом Имамовым.

Тот после многочисленных жалоб Кадыровой два месяца назад сменил на своем посту Абдулло Рахманова, но, как утверждает предпринимательница, Рахманов продолжает неофициально руководить Центральным рынком.

Именно его Кадырова считает заказчиком смерти ее сына Муродилло Омонова. Рахманов в январе этого года сначала потребовал отдать автостоянку, директором которой был Омонов, а, когда получил отказ, последовало наказание в виде убийства.

Следствие обвинило стрелочника

Муродилло погиб при весьма подозрительных обстоятельствах, когда милиция Джаркурганского района задержала его вечером 20 января по незначительному поводу.

Уже через 15 минут после задержания в милицию приехала Кадырова, которой пообещали, что сына отпустят через час, и предложили это время подождать на улице.

Но, пока женщина ждала, во время этого часа случились страшные события. Сначала Омонова доставили в больницу, сообщив, что он умер от инфаркта, а потом озвучили новую версию – повесился в камере на собственной куртке.

Следствие в итоге обвинило в халатности дежурного милиционера, который якобы на минутку отлучился и не увидел, как вешается Омонов.

Предпринимательница надеется только на президента

На днях над этим дежурным в Термезе состоялся суд, на котором Кадырова не была, так как дала отвод всему составу суда.

Поэтому решения суда она не имеет, но слышала, что дежурный отделался штрафом.

Другого решения Кадырова и не ожидала, потому что считает, что в Сурхандарье орудует целая торговая мафия, «у которой много долларов».

В этом же она видит причину того, что, какими бы высокопоставленные ташкентские чиновники не обещали ей провести справедливое расследование смерти ее сына, все остается на мертвой точке.

Поэтому женщина упорно пытается встретиться лично с лидером страны Шавкатом Мирзиёевым — по этому поводу на прошлой неделе она написало очередное — пятое по счету — заявление в Аппарат президента.