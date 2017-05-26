Власти Бухары отозвались на благотворительную акцию школьников

Фонд «Махалля» выделил по 25 млн сумов двум онкобольным школьникам в Бухаре после материала Ц-1 о первоначальной помощи, оказанной больным учениками их школы.

После публикации Ц-1 материала об апрельской благотворительной акции в школе № 2 Бухары, во время которой дети собрали порядка 1,6 млн сумов (около 200 долларов) двум онкобольным ученикам, порог учебного заведения начали обивать бухарские чиновники.

Представители вышестоящих инстанций изучали положение дел и правомочность проведенного мероприятия.

В итоге было принято решение выделить родителям двух учеников, страдающим онкологическими заболеваниями, по 25 млн сумов (3 125 долларов США по курсу черного рынка) на благотворительной основе.

Пластиковые карты с зачисленными средствами передали родителям 24 мая.

Для этого в школу прибыла делегация, состоящая из областного руководства Фонда «Махалля», отдела народного образования, управления здравоохранения и главврачи двух местных поликлиник.

По словам Шухрата Раззакова – сын которого уже лишился руки в связи с болезнью, – в случае необходимости им пообещали оказать дополнительную помощь.

«Для нас это стало очень важным событием, еще раз подтверждающим тот факт, что мир не без добрых людей. Теперь денег должно хватить на приобретение протеза для сына. А если по какой-либо причине их будет недостаточно, мне пообещали помочь решить проблему», – рассказал корреспонденту Ц-1 Раззаков.

На следующий день, 25 мая, во всех школах области прошел традиционный Последний звонок.

Неизвестно, насколько это связано с благотворительными мероприятиями, но праздник именно в школе № 2 решил посетить глава Бухарской областной администрации Уктам Барноев.

Он поздравил выпускников, пожелал высоких показателей на экзаменах и успехов на новом учебном поприще.

Благотворительная акция «Помоги другу» прошла в бухарской школе 28–29 апреля в рамках школьного мероприятия «День здоровья». За два дня ученики собрали порядка одного миллиона шестисот тысяч сумов.

Собранные средства были переданы родителям больных детей 1 мая в ходе очередного заседания школьного актива.