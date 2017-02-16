Власти Сурхандарьи изолировали от президента мать милицейской жертвы

Каромат Кадырова, мать умершего в милиции предпринимателя, провела под арестом двое суток во время визита в Сурхандарьинскую область Шавката Мирзиёева.

10–11 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с рабочим визитом посетил южную Сурхандарьинскую область страны.

Местные СМИ с воодушевлением рассказывали о том, как президент знакомился с одним проектом за другим, то в области строительства, то сельского хозяйства, то животноводства и овощеводства, везде отмечая рост, развитие и благополучие.

Нашел он время и для милой встречи с местными аксакалами: государственное информагентство УзА запечатлело его улыбающимся, сидя на топчане рядом с почтенной парой в национальных одеждах.

Его ждала мать

Но в Сурхандарье была одна женщина, ожидавшая приезда Мирзиёева более, чем кто-либо другой, – это Каромат Кадырова, мать умершего 20 января в стенах милиции Джаркурганского района Сурхандарьинской области 32-летнего предпринимателя Муродилло Омонова.

Она хотела встретиться с президентом, чтобы рассказать о том, как во время короткого двухчасового ареста в милиции не стало ее сына, ей вернули его тело с откровенными следами насилия, заявив при этом, что он умер от инфаркта.

Убитая горем мать также хотела поведать Мирзиёеву о своем убеждении в том, что смерть ее сына была умышленной: его убили в милиции по приказу местных воротил, уже много лет пытающихся вытеснить ее семью с доходного бизнеса в Джаркургане.

Но все время пребывания президента в Сурхандарьинской области Каромат Кадырова провела под арестом.

Арест после молитвы

По словам Кадыровой, рано утром 10 февраля она посетила мечеть «Термез-ота», находящуюся в центре Сурхандарьинской области – городе Термезе. Здесь она помолилась за упокой души сына.

Задержание произошло примерно в 7.30, когда она вышла из мечети. Кадырову без всяких объяснений отвезли в здание милиции Учкизилского района Термеза. Она требовала адвоката, но вместо этого ее посадили под замок.

Как рассказывает женщина, это была не камера, а просто «закрытая комната», в которой уже находилась ее младшая сестра. Адвоката женщинам не вызвали, еду не давали.

Кадырову отпустили только на следующий день после обеда, когда президент уже уехал из Термеза, и доставили на машине в ее родной город Джаркурган, находящийся в 40 километрах от столицы Сурхандарьи.

При этом, как утверждает Кадырова, поводом к ее задержанию послужило только высказанное ранее желание лично встретиться с президентом.

Всё вроде решалось…

Со дня смерти сына женщина хотела встретиться с Шавкатом Мирзиёевым, для чего поехала в Ташкент и, как она говорит, «десять раз» ходила в Народную приемную при Аппарате президента. Но ее сотрудники в ответ на эту просьбу «только молчали и ничего не говорили».

В то же время поездка в столицу имела беспрецедентный успех. 29 января Кадырову принял министр внутренних дел Абдусалом Азизов, который распорядился вместе с сотрудниками Генпрокуратуры создать следственную бригаду.

А когда Кадырова в начале февраля вернулась в Сурхандарью, то начальник областной милиции дал команду отделу коррупции провести проверку деятельности директора Центрального рынка Джаркургана Абдуллы Рахмонова, которого женщина считает заказчиком убийства ее сына.

Затем ударили по тормозам

Однако потом, по мнению Кадыровой, власти стали «давать задний ход». Эксгумацию провели только 7 февраля, заключение о смерти обещали дать лишь только через месяц. Вместо следственной бригады из Ташкента прибыли сотрудники областной прокуратуры.

Женщина с самого начала опасалась такого развития событий, так как считает, что у заказчика убийства Рахмонова «очень много долларов».

При этом бывший хоким Джаркургана Усман Турабов, который в 2012 году вместе с Рахмоновым отобрал землю и снес здания Кадыровой (позднее это решение было признано незаконным), ныне является заместителем хокима области по строительству.

Поэтому женщина не верит, что в Сурхандарье должным образом расследуют убийство ее сына. И надеется только на личную встречу с президентом, которому «хочет рассказать всю правду».