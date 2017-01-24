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    Власти Ташкента навели порядок на берегу реки Бурджар и осадили нарушителя

    Хокимият Ташкента после публикации на Ц-1 обратил внимание на катастрофическое положение у Бурджара в связи с частным строительством.

    На берегу Бурджара в Ташкенте 22 января работала бригада рабочих; фото: Ц-1
    На берегу Бурджара в Ташкенте 22 января работала бригада рабочих; фото: Ц-1

    Утром 22 января на улице 3-й проезд Бадриддина Хилолий Яккасарайского района в Ташкенте появилась дюжина рабочих, которых в срочном порядке прислало руководство хокимията города Ташкента.

    Бригадир рабочих Убайдулла Сафаров сообщил жителям района, что он представляет cпециализированное управление по содержанию, эксплуатации и ремонту каналов. Это участок соседнего Мирабадского района, но для срочности вызвали его.

    После чего дал команду вычистить замусоренный берег. Итог работы бригады рабочих: край реки был приведен в идеальный порядок, а остатки мелкого мусора присыпаны землей.

    Ранее Ц-1 сообщал, что владелец дома у реки Юрий Югай увеличивает свой участок за счет укладки на дно Бурджара старых автомобильных шин, бочек с битым бетоном и строительного мусора.

    Его соседи в связи с этим выражали опасения о возможных последствиях такой деятельности: противоположный обрывистый берег окажется подмытым водой и в итоге обрушится. А на этом берегу находятся постройки и работают люди.

    «Умолял не штрафовать»

    Работавшая в воскресенье у реки бригада заодно вызвала по телефону Югая. Тот поначалу отказался, но когда пригрозили большим штрафом, все-таки появился. И, как рассказывают его соседи, просил его не штрафовать и заверил, что «больше не будет».

    Утром в понедельник осмотреть проделанную работу приехал начальник участка Управления каналов Абдураззак Файзиев. Все было сделано на совесть.

    Вычищенный в воскресенье берег реки Бурджара в Ташкенте; фото: Ц-1
    Вычищенный в воскресенье берег реки Бурджара в Ташкенте; фото: Ц-1

    Валентина Тищенко, соседка Югая, и более всего переживавшая за экологические последствия его деятельности, растрогавшись тем, что начальство уважило ее жалобы по поводу многострадальной реки, написала благодарность и городскому хокимияту, и Управлению каналов.

    Клятвенно обещал все убрать

    В тот же понедельник, уже в десятом часу вечера, на участок Югая нагрянула комиссия во главе с хокимом Яккасарайского района Сарваром Махаметовым.

    Члены комиссии, в составе которых было не менее 10 человек, в том числе представители районной милиции и прокуратуры, поинтересовались, убрали ли рабочие шины, про которые писал Ц-1.

    Сами рабочие, от греха подальше, шины решили не трогать, снова вызвали по телефону Югая. Сосед тут же приехал и клятвенно пообещал все убрать завтра утром.

    Как это было: шины уложены на обмелевшее дно Бурджара; фото: Ц-1
    Как это было: шины уложены на обмелевшее дно Бурджара; фото: Ц-1

    Хоким Махаметов

    А с Тищенко на ее кухне беседовал сам хоким. Та рассказала, каким их берег Бурджара был раньше, и пожаловалась на то, в какую помойку он превратился сейчас.

    Махаметов заверил, что обязательно наведет порядок – он как раз всерьез решил заняться этой рекой.

    А заодно сообщил, что хокимом стал всего четыре месяца назад и первым делом оборудовал удобную приемную для посещения граждан. Где всегда готов выслушать проблемы посетителей, а также принять меры к нарушителям.

    Как рассказывает Тищенко, хоким, как и другие члены комиссии, все оказались «ребятами молодыми, вежливыми, внимательно выслушивающими собеседника».

    По крайней мере, у нее создалось впечатление, что власти действительно «повернулись лицом к народу».

    Источник:Ц-1
    Темы: Экология Центральной Азии
    Теги: Бурджар права человека Ташкент Узбекистан экология
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