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    Власти Узбекистана до сих пор не рассчитались со сборщиками хлопка-2017

    Жители Кашкадарьинской области, приехавшие в Ташкент в народную приемную президента пожаловаться о невыплате денег за хлопок, были принудительно отправлены домой.

    Сборщики сдают хлопок в 2017 году; фото: "Бесстрашные"
    Сборщики в Узбекистане сдают хлопок в 2017 году; фото: «Бесстрашные»

    Заявители из Камашинского, Гузарского, Яккабагского районов Кашкадарьинской области Узбекистана на прошлой неделе приехали в Ташкент, чтобы передать в народную приемную президента РУз жалобу, сообщает правозащитное общество «Эзгулик».

    Кашкадарьинцы хотели обратить внимание президента Шавката Мирзиёева, что фермеры и сборщики хлопка в их области в своем большинстве до сих пор не получили деньги за урожай хлопка 2017 года.

    Но в приемной их даже не стали слушать. Сотрудники городского управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента принудительно усадили их в автобус и отправили обратно в Кашкадарью.

    «Дальнейшая их судьба неизвестна», – сообщает «Эзгулик».

    Ранее, в конце 2017 года, эти же люди, по данным правозащитного общества, обратились к местным властям Камашинского района Кашкадарьи. Те в ответ дали добро на то, чтобы фермеры оплатили труд сборщиков, разрешив им собрать оставшуюся на полях гузапаю (стебли хлопчатника).

    В отсутствие газа в сельских районах Узбекистана и при дефиците дров гузапая считается ценным топливом, в эти дни одна ее вязанка продается на рынке по 5 тысяч сумов (60 центов США).

    Но многие сборщики хлопка, получившие такой расчет, не восприняли его как настоящую оплату своего труда.

    А некоторые фермеры делились, что им стыдно было производить такой расчет с людьми, собиравшими с раннего утра хлопок, невзирая на погоду и житейские трудности.

    На ситуацию, схожую с Кашкадарьинской, жалуются жители Сырдарьинской и Джизакской областей Узбекистана, говоря, что расчет гузапаей становится обычным делом. Местные же власти данная проблема не волнует.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекистан, Узбекский хлопок, Экономика Узбекистана
    Теги: Узбекистан узбекский хлопок хлопок экономика Узбекистана
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