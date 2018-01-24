Власти Узбекистана до сих пор не рассчитались со сборщиками хлопка-2017

Жители Кашкадарьинской области, приехавшие в Ташкент в народную приемную президента пожаловаться о невыплате денег за хлопок, были принудительно отправлены домой.

Заявители из Камашинского, Гузарского, Яккабагского районов Кашкадарьинской области Узбекистана на прошлой неделе приехали в Ташкент, чтобы передать в народную приемную президента РУз жалобу, сообщает правозащитное общество «Эзгулик».

Кашкадарьинцы хотели обратить внимание президента Шавката Мирзиёева, что фермеры и сборщики хлопка в их области в своем большинстве до сих пор не получили деньги за урожай хлопка 2017 года.

Но в приемной их даже не стали слушать. Сотрудники городского управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента принудительно усадили их в автобус и отправили обратно в Кашкадарью.

«Дальнейшая их судьба неизвестна», – сообщает «Эзгулик».

Ранее, в конце 2017 года, эти же люди, по данным правозащитного общества, обратились к местным властям Камашинского района Кашкадарьи. Те в ответ дали добро на то, чтобы фермеры оплатили труд сборщиков, разрешив им собрать оставшуюся на полях гузапаю (стебли хлопчатника).

В отсутствие газа в сельских районах Узбекистана и при дефиците дров гузапая считается ценным топливом, в эти дни одна ее вязанка продается на рынке по 5 тысяч сумов (60 центов США).

Но многие сборщики хлопка, получившие такой расчет, не восприняли его как настоящую оплату своего труда.

А некоторые фермеры делились, что им стыдно было производить такой расчет с людьми, собиравшими с раннего утра хлопок, невзирая на погоду и житейские трудности.

На ситуацию, схожую с Кашкадарьинской, жалуются жители Сырдарьинской и Джизакской областей Узбекистана, говоря, что расчет гузапаей становится обычным делом. Местные же власти данная проблема не волнует.