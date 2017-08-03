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    Власти Узбекистана не выполнили требования ООН по делу Таджибаевой

    Президент РУз не принимает мер по выполнению постановлений ООН, одно из которых обязывало расследовать нарушение прав активистки Мутабар Таджибаевой, заявляет FIDH.

    Мутабар Таджибаева; фото: fidh.org
    Мутабар Таджибаева; фото: fidh.org

    Международная федерация за права человека (FIDH), базирующаяся в Париже, «Клуб Пламенных Сердец» и Redress обвинили президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в невыполнении международных обязательств и нежелании полномерного сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.

    В пресс-релизе FIDH, выпущенном 1 августа, говорится, что еще в апреле 2016 года истек срок, установленный Комитетом ООН по правам человека, что правительство Узбекистана нарушило права известной правозащитницы, руководителя «Клуба пламенных сердец» Мутабар Таджибаевой.

    Активистка из Ферганской области Узбекистана в период с 2005 по 2008 год провела в заключении. Ее арест и осуждение последовали после расстрела демонстрации в Андижане в мае 2005-го и обрушившихся затем на страну жестоких репрессий.

    Во время нахождения в неволе, как установила ООН, Таджибаева подверглась пыткам и насильственной стерилизации. А за пять месяцев до заключения она была похищена и изнасилована.

    Расследовать и выплатить компенсацию

    Комитет ООН также установил множественные нарушения других ее прав, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах (Узбекистан присоединился к нему в 1995 году) и совершенных Узбекистаном в ответ на ее правозащитную деятельность.

    В частности, в отношении Таджибаевой были нарушены следующие права: на свободу от пыток и жестокого обращения; на свободу и безопасность; на справедливое судебное разбирательство; на свободу выражения мнений; на защиту от дискриминации по гендерному признаку.

    В итоге ООН призвала власть в Ташкенте провести незамедлительное расследование по фактам пыток и жестокому обращению, привлечь к ответственности и наказать виновных в судебном порядке, а также выплатить Таджибаевой компенсацию.

    Но, как сообщает FIDH, Узбекистан постановление ООН не выполнил, но пытался его оспорить, прислав ответ, который содержал ошибки и аргументы, еще ранее признанные неубедительными.

    Правительство Узбекистана, к примеру, заявило, что в деле Таджибаевой невозможно установить истину, поскольку были уничтожены все соответствующие документы, давность которых превышает 10-летний срок, установленный национальным законодательством как предельный срок хранения.

    Новый лидер, а проблемы старые

    «У Узбекистана – новый лидер, но нарушения прав человека в стране продолжаются, – говорит Антуан Мадлан, директор по международной адвокатуре FIDH. – Узбекистан подтверждает свою крайне негативную репутацию в области прав человека и демонстрирует полное неуважение к ООН и своим международным обязательствам».

    Жалобу на пытки и бесчеловечное обращение в ООН Таджибаева подала в 2012 году. Решение по ее делу было вынесено ООН в 2015 году.

    Говоря о своем деле, активистка отмечает, что это первый случай, когда власти Узбекистана отреагировали на постановление ООН, обычно они их просто игнорирует.

    «Если президент Шавкат Мирзиёев хочет показать, что страна движется к демократии, то они должны выполнять все обязательства и провести полномасштабное расследование по моему случаю», – продолжает Мутабар.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: Комитет ООН по првам человека Мутабар Таджибаева Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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