Вместо деноминации в Узбекистане появится 10-тысячная банкнота

В Узбекистане планируется ввести в оборот новую купюру номиналом 10 тысяч сумов, свидетельствует распоряжение Сената Олий Мажлиса, просочившееся в Интернет.

В узбекском сегменте Интернета появилась копия решения Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) о выпуске в обращение 10-тысячной купюры.

В документе от 20 февраля сказано, что по предложению Центрального банка (ЦБ) Узбекистана Сенат Олий Мажлиса поручил финансовому регулятору заняться дизайном новой банкноты и проинформировать об этом население. Под текстом указана фамилия спикера парламента Нигматтулы Юлдашева.

Однако документ на фотографии, как видно, не подписан. Источники Газеты.uz в правительстве Узбекистана и Центральном банке утверждают, что Нигматтула Юлдашев уже одобрил решение Сената.

О дате выпуска и дизайне новых 10-тысячных купюр неизвестно. По информации Kun.uz, денежные знаки ЦБ будут выполнены в красном цвете.

Пользователи социальных сетей с энтузиазмом восприняли эту новость. Некоторые из них призвали ЦБ провести деноминацию вместо запуска новой банкноты, а самые отчаянные выразили надежду, что она будет посвящена памяти первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Эволюция узбекского сума

Национальная валюта Узбекистана была запущена в обращение в 1994 году. Тогда наивысшим номиналом была купюра в 100 сумов, эквивалентная 9 долларам США. Для сравнения – сегодня за новую купюру в 10 тысяч сумов на теневом рынке дадут лишь 1,5 доллара.

В 1994 году в обращение поступили купюры номиналом 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 сумов. В 1997 году ЦБ выпустил купюру номиналом 200 сумов, эквивалентную 3 долларам. Спустя три года появилась банкнота 500 сумов (2 доллара).

В 2001 году ЦБ ввел в обращение банкноту 1000 сумов (2,4 доллара), в 2013 году – 5000 сумов. Что любопытно, по государственному курсу эта банкнота была эквивалентна 2,4 доллара, по черному – 1,8 доллара.

Из-за перманентного роста курса доллара жители Узбекистана на протяжении 10 лет вынуждены привязывать цены на недвижимость, транспорт, импортные товары и продукты к иностранной валюте. По причине инфляции сума денежные накопления у узбекистанцев – в долларах.

Если хранить сбережения в национальной валюте, эквивалент 10 тысячам долларов будет весить 25–70 килограммов, в зависимости от номинала банкнот. Чтобы купить особняк в центре Ташкента, придется выложить несколько тонн сумов.

Ранее на портале нормативно-правовых актов активно обсуждался проект валютной реформы. Пользователи предлагали ЦБ провести деноминацию узбекского сума (изменение номинала в меньшую сторону).