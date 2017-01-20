Вместо стикеров в Узбекистане будут загранпаспорта

По внутреннему паспорту узбекистанцы смогут ездить только в Казахстан и Кыргызстан. Поездки в Россию – по загранпаспорту.

Для выезда за границу гражданам Узбекистана сейчас нужно получать разрешения; фото: Спутник

На правительственном портале Республики Узбекистан появился проект указа главы государства «О стратегии действий по дальнейшему развитию РУз». Дата публикации документа не указана, в местных СМИ его начали обсуждать 20 января.

В пункте № 80 президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предлагает упразднить выездные стикеры для граждан Узбекистана и внедрить вместо них внутренние и заграничные паспорта. Предполагается, что реализация паспортно-визовой реформы начнется в третьем квартале 2017 года.

С новым паспортом – в новую жизнь

Граждане Узбекистана согласно общемировой практике будут иметь внутренний и заграничный паспорта. Ожидается, что с внутренним паспортом можно будет выезжать только в соседние Казахстан и Кыргызстан, с которыми у Узбекистана безвизовый режим. Поездки в другие страны, включая Россию, – только по загранпаспортам.

Сейчас внутренний, он же заграничный паспорт узбекского образца позволяет без стикера ОВИР выезжать в страны Содружества Независимых Государств (СНГ). Для посещения дальнего зарубежья, в том числе стран безвизового режима, требуется выездной стикер.

Из проекта указа следует, что миллионам мигрантов, работающих в России, придется оформлять загранпаспорта.

Документ закрепляет упрощение процедуры паспортного контроля в аэропортах и на вокзалах путем внедрения современных систем контроля.

Отмечается, что программное обеспечение в автоматическом режиме будет отслеживать тех, кто объявлен в розыск. Похожая система установлена в аэропортах Израиля.

Наконец, в зонах таможенного контроля появится система «зеленого» и «красного» коридоров для провоза беспошлинного и подлежащего декларации багажа.

Каков срок действия загранпаспорта?

Паспортно-визовая реформа призвана улучшить процедуру прохождения таможни и стимулировать развитие туризма. Туристы, приезжающие в Узбекистан, одним из минусов принимающей стороны считают проблемное прохождение таможни. А воздушная гавань Ташкента регулярно попадает в рейтинг худших аэропортов мира.

Узбекистанцы с воодушевлением восприняли новость об упразднении выездного стикера. Получение наклейки в паспорт было сопряжено с коррупцией, посягательством на честь и достоинство человека, несоблюдением сроков выдачи и другими нарушениями.

Однако у многих возник резонный вопрос о сроках действия заграничных паспортов. В документе об этом не сказано. Традиционно загранпаспорта выдают сроком на десять лет. Срок действия стикера для выезда за границу – два года.

2017-й год объявлен президентом Шавкатом Мирзиёевым «Годом диалога с населением и интересов человека».

Ранее несколько тысяч узбекистанцев подписались под петицией об отмене выездных стикеров. Автор петиции указал на то, что этот атавизм нарушает конституционные права граждан Узбекистана.