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    Вместо стикеров в Узбекистане будут загранпаспорта

    По внутреннему паспорту узбекистанцы смогут ездить только в Казахстан и Кыргызстан. Поездки в Россию – по загранпаспорту.

    Для выезда за границу гражданам Узбекистана сейчас нужно получать разрешения; фото: Спутник

    Для выезда за границу гражданам Узбекистана сейчас нужно получать разрешения; фото: Спутник

    На правительственном портале Республики Узбекистан появился проект указа главы государства «О стратегии действий по дальнейшему развитию РУз». Дата публикации документа не указана, в местных СМИ его начали обсуждать 20 января.

    В пункте № 80 президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предлагает упразднить выездные стикеры для граждан Узбекистана и внедрить вместо них внутренние и заграничные паспорта. Предполагается, что реализация паспортно-визовой реформы начнется в третьем квартале 2017 года.

    С новым паспортом – в новую жизнь

    Граждане Узбекистана согласно общемировой практике будут иметь внутренний и заграничный паспорта. Ожидается, что с внутренним паспортом можно будет выезжать только в соседние Казахстан и Кыргызстан, с которыми у Узбекистана безвизовый режим. Поездки в другие страны, включая Россию, – только по загранпаспортам.

    Сейчас внутренний, он же заграничный паспорт узбекского образца позволяет без стикера ОВИР выезжать в страны Содружества Независимых Государств (СНГ). Для посещения дальнего зарубежья, в том числе стран безвизового режима, требуется выездной стикер.

    Из проекта указа следует, что миллионам мигрантов, работающих в России, придется оформлять загранпаспорта.

    Документ закрепляет упрощение процедуры паспортного контроля в аэропортах и на вокзалах путем внедрения современных систем контроля.

    Отмечается, что программное обеспечение в автоматическом режиме будет отслеживать тех, кто объявлен в розыск. Похожая система установлена в аэропортах Израиля.

    Наконец, в зонах таможенного контроля появится система «зеленого» и «красного» коридоров для провоза беспошлинного и подлежащего декларации багажа.

    Каков срок действия загранпаспорта?

    Паспортно-визовая реформа призвана улучшить процедуру прохождения таможни и стимулировать развитие туризма. Туристы, приезжающие в Узбекистан, одним из минусов принимающей стороны считают проблемное прохождение таможни. А воздушная гавань Ташкента регулярно попадает в рейтинг худших аэропортов мира.

    Узбекистанцы с воодушевлением восприняли новость об упразднении выездного стикера. Получение наклейки в паспорт было сопряжено с коррупцией, посягательством на честь и достоинство человека, несоблюдением сроков выдачи и другими нарушениями.

    Однако у многих возник резонный вопрос о сроках действия заграничных паспортов. В документе об этом не сказано. Традиционно загранпаспорта выдают сроком на десять лет. Срок действия стикера для выезда за границу – два года.

    2017-й год объявлен президентом Шавкатом Мирзиёевым «Годом диалога с населением и интересов человека».

    Ранее несколько тысяч узбекистанцев подписались под петицией об отмене выездных стикеров. Автор петиции указал на то, что этот атавизм нарушает конституционные права граждан Узбекистана.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: выездные стикеры паспорт Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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