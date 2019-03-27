Во сколько обойдется приглашение иностранного специалиста в РУз?

В Узбекистане обнародованы правила привлечения в страну иностранных специалистов. Помимо разрешения работодатель должен будет получить еще и подтверждение, заплатив за него крупную сумму денег…

26 марта в правовом Telegram-канале Министерства юстиции Узбекистана появилось сообщение об утверждении правительством страны «Положения о порядке привлечения и использования рабочей силы в Республике Узбекистан».

Согласно заявленным новшествам, для привлечения иностранного специалиста работодатель должен получить годовое разрешение, за которое придется заплатить.

Как это будет работать

Разрешение на привлечение иностранного специалиста выдают центры госуслуг. Работодатель также может получить его, зарегистрировавшись на Едином портале интерактивных госуслуг (ЕПИГУ) или онлайн-площадке для получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

Для этого он должен написать заявление в электронном виде, заверить его своей электронной цифровой подписью и приложить копию своего паспорта.

Однако только за рассмотрение заявки приглашающей стороне предстоит выложить сумму, равную одному размеру минимальной заработной платы.

На сегодняшний день это 202 тысячи 730 сумов (25 долларов США).

Стоимость разрешения на руки

После уплаты данного сбора заявление направляется в Агентство по внешней трудовой миграции, которое в течение пяти рабочих дней принимает решение о выдаче разрешения и уведомляет об этом работодателя.

Однако, чтобы получить разрешение на руки, работодатель должен заплатить еще 50 минимальных заработных плат (10 миллионов 130 тысяч 500 сумов, или 1250 долларов США). На это отводится пятидневный срок.

И только после оплаты данного сбора в течение одного рабочего дня агентство оформляет разрешение и направляет его работодателю.

Деньги за подтверждение

Однако помимо разрешения приглашающей стороне необходимо будет получить еще и подтверждение. И оно тоже стоит денег.

Для этого заполняется анкета, где прилагаются все данные об иностранном гражданине, и направляется в то же агентство, которое уже выдало разрешение, и в территориальный орган по труду.

Любопытный факт в том, что после оплаты порядка 1300 долларов за получение разрешения территориальный орган по труду, а затем и снова Агентство по внешней трудовой миграции будут принимать решение о целесообразности привлечения иностранных граждан.

И если решение будет все же положительным, чтобы получить подтверждение на руки, работодатель в течение пяти дней должен будет снова заплатить сбор.

На этот раз сумма варьируется. За иностранного гражданина она будет составлять 30 размеров минимальной заработной платы (6 млн 81 тысяча сумов, или 750 долларов США).

Скидки для соотечественников

Если же приглашаемый входит в число соотечественников, высококвалифицированных и квалифицированных специалистов, преподавателей и специалистов, привлекаемых для работы в президентские школы и высшие образовательные учреждения, то за него придется выложить всего две минималки – это 405 тысяч 460 сумов (50 долларов США).

И только после оплаты в течение одного рабочего дня подтверждение будет оформлено и направлено работодателю.

Таким образом, приглашение иностранного специалиста на работу в Узбекистан обойдется работодателю от 1325 до 2025 долларов США.

Учитывая, что многочисленные высказывания президента Узбекистана о необходимости привлечения зарубежных специалистов касаются в основном бюджетных сфер страны, по-прежнему остается неясным, какие именно финансовые источники будут задействованы при оплате данных сборов, которые, в свою очередь, идут на счета все тех же бюджетных организаций?!.