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    Воскресный пикет в Ташкенте лишил прокуроров выходного

    Около 2000 человек в Узбекистане заявляют о мошенничестве консалтинговой группы ICG, работавшей с разрешения Минюста РУз, – отчаявшись вернуть свои деньги, десятки обманутых людей вышли на пикет у Генпрокуратуры в Ташкенте.

    Участники пикета против мошенничества ICG в Ташкенте 18 октября 2020 года
    Участники пикета против мошенничества ICG в Ташкенте 18 октября 2020 года; фото: ПАУ

    Сотрудникам Генеральной прокуратуры Узбекистана в воскресный день, 18 октября, пришлось выйти на работу.

    Причиной стал массовый пикет, организованный группой узбекистанцев, с 2018 года пытающихся вернуть средства, которые они, обманувшись, вложили в качестве инвестиций в фонды международной консалтинговой группы International consulting Group (ICG).

    Эта группа с 2018 года официально работала в Узбекистане, получила регистрацию в Министерстве юстиции страны, обзавелась внушающим доверие офисом на площади Мустакиллик в бизнес-центре «Пойтахт».

    Работе ICG покровительствовала Экологическая партия Узбекистана, ее рекламные баннеры публиковало издание «Дарье.уз», рассказывая гражданам страны о выгодах инвестиций в данную компанию, обещая доход, в разы превышающий вложения, и процентную ставку прибыли уже в первые месяцы.

    Участники пикета в Ташкенте 18 октября 2020 года; фото: ПАУ
    Участники пикета в Ташкенте 18 октября 2020 года; фото: ПАУ

    Как рассказывают люди, пострадавшие от действий ICG, их доверие вызывало то, что представители группы ссылались на указы и постановления президента: якобы вложенные ими деньги будут инвестированы в проекты, поддерживающиеся на государственном уровне, и прогореть они не могут.

    Людям внушали, что, помимо всего прочего, они поддержат реформы и модернизацию страны, которую якобы ведет в стране президент Шавкат Мирзиёев.

    В результате обманутыми оказались как минимум 2000 граждан страны, которые внесли в качестве инвестиций в ICG свои сбережения: кто – 3500, кто – 5000, а кто – и 10 000 долларов США.

    МВД Узбекистана готово разогнать пикет; фото: ПАУ
    МВД Узбекистана готово разогнать пикет; фото: ПАУ

    В 2019 году люди начали прозревать и поняли, что их деньги уплыли в никуда, а сотрудники фирмы – некие Александр Менг, Архип Молотягин, граждане Украины, перестали говорить с ними охотно и любезно, как раньше, а начали убеждать, что возврат средств и прибыли столь быстро осуществиться не может.

    Отписка от Александра Менга на обвинения людей...
    Отписка от Александра Менга на обвинения людей…

    В 2019 году люди обратились в милицию – городское управление внутренних дел (ГУВД) Ташкента возбудило уголовное дело, но Менг и Молотягин успели выехать из страны. Потерпевшие считают, что аферистам разрешили бежать.

    По словам некоторых обманутых вкладчиков, следователи ГУВД Ташкента советовали им никуда не обращаться: мол, все равно ничего не получится, так как за мошенниками стоят высокопоставленные люди, включая президента Шавката Мирзиёева.

    Отчаявшись добиться правды, обманутые люди вышли на пикет в Ташкенте. На место проведения акции, по словам лидера Правозащитного альянса Узбекистана Елены Урлаевой, были подогнаны автобус МВД, большое количество сотрудников милиции и СГБ (Служба госбезопасности).

    Но все прошло без эксцессов: вызванные на работу сотрудники прокуратуры принимали жалобы граждан, записывая каждый случай в отдельности. Но на руки людям давали справку, что Генпрокуратура находится на карантине, и по всем вопросам следует обращаться онлайн.

    Елена Урлаева говорит о новой тенденции в стране: если раньше грабили и разводили узбекистанцев местные мошенники и чиновники, то все теперь все больше становится иностранцев.

    Иностранные компании с английскими названиями добрались до самых отдаленных кишлаков, и теперь уже они обманывают и используют бедных узбекистанцев, говорит Елена Михайловна.

    «Везде иностранцы, везде наши люди превращаются в их подчиненных, – говорит Урлаева. – Мы не можем зарегистрировать правозащитные организации, а тут мошенники регистрируются, потом под прикрытием государства грабят людей и уезжают безнаказанными».

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: ICG Генеральная прокуратура Узбекистана Елена Урлаева Пикет в Ташкенте
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