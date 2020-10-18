Воскресный пикет в Ташкенте лишил прокуроров выходного

Около 2000 человек в Узбекистане заявляют о мошенничестве консалтинговой группы ICG, работавшей с разрешения Минюста РУз, – отчаявшись вернуть свои деньги, десятки обманутых людей вышли на пикет у Генпрокуратуры в Ташкенте.

Сотрудникам Генеральной прокуратуры Узбекистана в воскресный день, 18 октября, пришлось выйти на работу.

Причиной стал массовый пикет, организованный группой узбекистанцев, с 2018 года пытающихся вернуть средства, которые они, обманувшись, вложили в качестве инвестиций в фонды международной консалтинговой группы International consulting Group (ICG).

Эта группа с 2018 года официально работала в Узбекистане, получила регистрацию в Министерстве юстиции страны, обзавелась внушающим доверие офисом на площади Мустакиллик в бизнес-центре «Пойтахт».

Работе ICG покровительствовала Экологическая партия Узбекистана, ее рекламные баннеры публиковало издание «Дарье.уз», рассказывая гражданам страны о выгодах инвестиций в данную компанию, обещая доход, в разы превышающий вложения, и процентную ставку прибыли уже в первые месяцы.

Как рассказывают люди, пострадавшие от действий ICG, их доверие вызывало то, что представители группы ссылались на указы и постановления президента: якобы вложенные ими деньги будут инвестированы в проекты, поддерживающиеся на государственном уровне, и прогореть они не могут.

Людям внушали, что, помимо всего прочего, они поддержат реформы и модернизацию страны, которую якобы ведет в стране президент Шавкат Мирзиёев.

В результате обманутыми оказались как минимум 2000 граждан страны, которые внесли в качестве инвестиций в ICG свои сбережения: кто – 3500, кто – 5000, а кто – и 10 000 долларов США.

В 2019 году люди начали прозревать и поняли, что их деньги уплыли в никуда, а сотрудники фирмы – некие Александр Менг, Архип Молотягин, граждане Украины, перестали говорить с ними охотно и любезно, как раньше, а начали убеждать, что возврат средств и прибыли столь быстро осуществиться не может.

В 2019 году люди обратились в милицию – городское управление внутренних дел (ГУВД) Ташкента возбудило уголовное дело, но Менг и Молотягин успели выехать из страны. Потерпевшие считают, что аферистам разрешили бежать.

По словам некоторых обманутых вкладчиков, следователи ГУВД Ташкента советовали им никуда не обращаться: мол, все равно ничего не получится, так как за мошенниками стоят высокопоставленные люди, включая президента Шавката Мирзиёева.

Отчаявшись добиться правды, обманутые люди вышли на пикет в Ташкенте. На место проведения акции, по словам лидера Правозащитного альянса Узбекистана Елены Урлаевой, были подогнаны автобус МВД, большое количество сотрудников милиции и СГБ (Служба госбезопасности).

Но все прошло без эксцессов: вызванные на работу сотрудники прокуратуры принимали жалобы граждан, записывая каждый случай в отдельности. Но на руки людям давали справку, что Генпрокуратура находится на карантине, и по всем вопросам следует обращаться онлайн.

Елена Урлаева говорит о новой тенденции в стране: если раньше грабили и разводили узбекистанцев местные мошенники и чиновники, то все теперь все больше становится иностранцев.

Иностранные компании с английскими названиями добрались до самых отдаленных кишлаков, и теперь уже они обманывают и используют бедных узбекистанцев, говорит Елена Михайловна.

«Везде иностранцы, везде наши люди превращаются в их подчиненных, – говорит Урлаева. – Мы не можем зарегистрировать правозащитные организации, а тут мошенники регистрируются, потом под прикрытием государства грабят людей и уезжают безнаказанными».