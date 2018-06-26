Воспитанница Кокандского исправительного колледжа

15-летня Айгуль из Ташкентской области была вызволена сознательным соседом из притона, теперь она год проживает в специальном учреждении для девочек в Коканде.

Бывшие малолетние проститутки, бродяжки, наркоманки и воровки, не имеющие опекунов, в Узбекистане попадают в специализированное учреждение в Коканде.

Именно здесь на прошлой неделе нашел свою бывшую юную соседку Муталлиб Шарипов, пенсионер из дачного поселка Ченгельды Кибрайского района Ташобласти.

В прошлом году Шарипов заметил подозрительное скопление машин возле соседнего дома, где проживала мать-одиночка с дочерью-подростком, в то время 13-летней Айгуль.

По просьбе матери девочки он был назначен ее неформальным опекуном, помогал по мере сил и возможностей и однажды дал ей попользоваться своим телефоном.

Спасти ребенка — хулиганизм

Когда аппарат вернулся к Муталлибу, он был поражен количеством сообщений, которые получала девочка от мужчин, в некоторых из них обговаривалась цена оказываемых ею сексуальных услуг.

Пенсионер тогда понял, с чем связан регулярный поток визитеров в дом соседей. Он обратился в милицию с заявлением о притоне по соседству с использованием несовершеннолетней девочки, но был сам обвинен в «хулиганизме» и вскоре предстал перед судом.

Но благодаря огласке этого дела Шарипов был оправдан, а дело о притоне в мае 2017 года по решению Кибрайского районного суда Ташобласти было отправлено на дорасследование.

Чем все закончилось – неизвестно. Но на доме соседей, как рассказывает Шарипов, появилась надпись «продается», а сама Айгуль, как выяснилось лишь недавно, почти год находится в специализированном учреждении в Коканде.

В гости к воспитаннице

В минувшую пятницу Шарипов вместе с ташкентской правозащитницей Еленой Урлаевой отправился в Коканд навестить Айгуль.

Увидев Муталлиба, девочка бросается к нему с радостным криком «Дода!» («Дедушка!») и заключает в объятия.

У входа в здание висит табличка: «Кокандский городской специализированный колледж легкой промышленности при Министерстве высшего и средне – специального образования».

Внутри здания колледжа стоит несколько столов, за которым ведут беседы родственники, приехавшие навестить девочек. Дальше посетителей не пускают: заходить в помещения, где живут воспитанницы, строго запрещено.

Гости начинают расспрашивать Айгуль о ее жизни в стенах заведения. Как выясняется, девочка попала сюда год назад. По ее словам, в колледже, как в тюрьме, ей предстоит находиться до 2020 года. Порядки в этом заведении довольно строгие: подъем в 4 утра, завтрак – в 5:30.

Всего в колледже находятся 263 школьницы, отличившиеся своими криминальными наклонностями. Возраст каждой – от 15 до 18 лет. Живут воспитанницы в комнатах по 20 человек.

Здесь существует швейное производство. Так что это закрытое заведение по праву может называться колледжем. Только Айгуль всего 15 лет, и учится она лишь в восьмом классе, поэтому приобщаться к швейному делу ей еще рано.

По словам Айгуль, кроме типовой униформы у каждой воспитанницы на груди прикреплен кружок с номером.

Гороховый суп и сон на уроках

Осмелев, Айгуль начинает жаловаться на строгие порядки. Кормят здесь якобы очень скверно: на завтрак дают два кусочка хлеба с кружком сливочного масла, на обед – чуть больше хлеба и гороховый суп, в котором плавает только несколько горошин, на ужин тоже кормят жидкой баландой.

В классе никто не учится: школьницы спят, а учительницы играют в сотовые телефоны.

Шарипов пытается возразить «внучке», что вкусных котлеток она своим прошлым поведением, как и все ее нынешние подруги, не заслужила. И ей надо учиться.

Впрочем, Айгуль удается выбить слезу у «дода», рассказав о других своих горестях. В школе якобы существует «дедовщина», или, точнее, «бабовщина». Воспитанницы, находящиеся здесь два года и больше, командуют вновь прибывшим молодняком.

А с мая в колледже отключили горячую воду, и теперь все девочки моются холодной водой.

Сообщив эту информацию, «внучка» составляет длинный список необходимых ей женских вещей и раскручивает «дедушку» на довольно приличную сумму.

Растерянно вздохнув, Шарипов отправляется в магазин напротив, где продаются все указанные в списке вещи.

Сказки Пушкина?

Урлаева остается с девочкой вдвоем. Айгуль хвастается ей, что часто посещает здесь библиотеку и читает стихи узбекских поэтов и сказки Пушкина на русском языке. А также показывает ей расчесы, которые появились у нее на теле от чесотки.

По словам Айгуль, попытка ее гостей погулять по территории колледжа, заглянув в его помещения, вряд ли увенчается успехом.

Здесь очень строгая охрана, существует четыре поста, чтобы девочки никуда не сбежали, и там бдительно следят за всеми передвижениями «своих» и «чужих».

Посещение специализированного колледжа оставляет у правозащитников противоречивые чувства.

Шарипов считает, что Айгуль сама виновата, раз туда попала, и не собирается просить суд о досрочном освобождении своей «внучки». У нее теперь есть достаточно времени обо всем хорошенько подумать.