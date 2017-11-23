Возвращение блудного мужа. С претензией на квартиру в Ташкенте…

Экс-сотрудник милиции Ташкента 11 лет назад оставил жену и детей, найдя новую семью в Самаркандской области. Но суд посчитал, что права на жилье в столице он не терял.

Бывший сотрудник милиции Умурзак Ташматов, работавший участковым на 20-м квартале Чиланзарского района Ташкента, добился через суд вселения в квартиру первой семьи, которую он бросил 11 лет назад.

В начале 2017 года Учтепинский районный суд Ташкента удовлетворил его иск о вселении к оставленной им супруге, а добиться отмены этого решения не удается даже с помощью председателя Верховного суда Узбекистана.

Как рассказывает Робия Ташматова, первая супруга бывшего милиционера, в конце 1980-х годов, когда у нее с Умурзаком родились двое детей, государство выделало семье офицера на 3-м квартале Чиланзара двухкомнатную квартиру.

Кроме того, в 90-х годах семья общими усилиями построила трехкомнатный дом в родном кишлаке Умурзака – Бургансой (Самаркандская область Узбекистана).

В 2005 году Умурзак уехал к себе в Самаркандскую область. Там сошелся женщиной по имени Гульнара. И хотя двоеженство в Узбекистане запрещено, они поженились. Развод с Робией оформлен не был.

За минувшие годы Робия одна поставила на ноги сына и дочь. Оба получили образование, обзавелись семьями. В настоящее время в двухкомнатной квартире на Чиланзаре Робия проживает с сыном, снохой и их новорожденным сыночком.

В начале этого года, по словам женщины, к ней заявился давно забытый муж и потребовал доли в квартире. Но, поскольку данная недвижимость является государственной собственностью, он не мог претендовать на какую-то часть в денежном выражении и подал иск в межрайонный Учтепинский суд по гражданским делам о вселении.

В суде Умурзак мотивировал свое долгое отсутствие в Ташкенте необходимостью ухода за тяжелобольной матерью.

Судебная трагедия или комедия?

И судья Рустам Хошимов принял решение о вселении. В то же время Ташматова, которой блудный муж был совсем не нужен, предприняла контрмеры: взяла в сельской поликлинике документы, подтверждающие, что мать Умурзака не была тяжелобольна.

Кроме того, Робия тщательно изучила Гражданский кодекс и нашла в нем статью 52, в соответствии с которой гражданин, не проживающий более шести месяцев в своей квартире, лишается права на жилплощадь.

Апелляция, состоявшаяся, 7 февраля 2017 года, посчитала эти доводы Робии необоснованными и решения суда первой инстанции не отменила. В марте Ташматова подала в Верховный суд РУз кассационную жалобу.

В конце июня пришел ответ от заместителя председателя коллегии Шахнозы Ахатовой, которая решила, что человек, 11 лет проживший в другой области, имеет право на государственное жилье в Ташкенте.

«16 августа я была у председателя Верховного суда Казимжона Камилова, – рассказывает Ташматова. – Председатель был очень возмущен решением суда первой инстанции и обещал внести протест».

Но ничего по сей день не произошло. И семья в двухкомнатной ташкентской квартире живет под игом вернувшегося блудного отца и мужа.