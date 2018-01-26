Всемирный банк добавит в Узбекистане каплю тепла в море холода

По проекту Всемирного банка 240 тысяч жителей пяти городов Узбекистана получат качественное тепло. Вошедшие в план андижанцы назвали его каплей в море.

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) 25 января одобрил проект для Узбекистана: «Повышение энергоэффективности и модернизации централизованного теплоснабжения».

Согласно нему в пяти населенных пунктах страны – Андижане, Бухаре, Чирчике, Самарканде и Сергелийском районе Ташкента – впервые будет внедрена современная модель централизованного теплоснабжения.

Проект будет финансироваться за счет кредита Международной ассоциации развития (структура ВБ) в размере 140 млн долларов США, сообщила пресс-служба банка.

Местное издание gazeta.uz дополняет, что «больше 240 тысяч жителей получат доступ к более эффективным и качественным услугам в области отопления и горячего водоснабжения».

Но многим ли станет теплее зимой от реализации этого проекта? Путем несложного математического расчета выясняем, что в среднем в каждом из названных городов теплее станет 48 тысячам жителей.

Обратите внимание: не семей, не квартир, а жителей. Капля тепла в море холода!

Наверное, это даже меньше, чем количество людей, проживающих в любом из жилых массивов Андижана, тепло в дома которых должно подаваться успешно почившим и скорее всего не подлежащим реанимации акционерным обществом «Иссиклик манбаи» («Источник тепла».

Нужно сказать, что это не первая попытка улучшить отопление в жилом фонде Андижана.

Например, еще в 2004 (!) году в Андижане началась реализация проекта по улучшению теплоснабжения города. Он предусматривал строительство восьми современных мини-котельных, реконструкцию внутридомовой сети и установку приборов учета.

Тогда координатора проекта EuropeAid в Узбекистане Лилия Завьялова говорила, что его реализация позволит не только сократить вредные выбросы в атмосферу, но и существенно улучшить быт жителей города.

И что же изменилось за эти 14 лет? Практически ничего. Тепла в микрорайонах Андижана как не было, так и нет. Не говоря уже о горячем водоснабжении, о котором андижанцы мечтают не один год.

Будет ли реализован новый проект? Честно скажем: не знаем.

А жителям Андижана пока по-прежнему остается поддерживать в своих квартирах мало-мальски приемлемую для существования температуру при помощи допотопных буржуек.