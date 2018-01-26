Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Всемирный банк добавит в Узбекистане каплю тепла в море холода

    По проекту Всемирного банка 240 тысяч жителей пяти городов Узбекистана получат качественное тепло. Вошедшие в план андижанцы назвали его каплей в море.

    Газ - иллюстративное фото из открытых источников
    Газ — иллюстративное фото из открытых источников

    Совет директоров Всемирного банка (ВБ) 25 января одобрил проект для Узбекистана: «Повышение энергоэффективности и модернизации централизованного теплоснабжения».

    Согласно нему в пяти населенных пунктах страны – Андижане, Бухаре, Чирчике, Самарканде и Сергелийском районе Ташкента – впервые будет внедрена современная модель централизованного теплоснабжения.

    Проект будет финансироваться за счет кредита Международной ассоциации развития (структура ВБ) в размере 140 млн долларов США, сообщила пресс-служба банка.

    Местное издание gazeta.uz дополняет, что «больше 240 тысяч жителей получат доступ к более эффективным и качественным услугам в области отопления и горячего водоснабжения».

    Но многим ли станет теплее зимой от реализации этого проекта? Путем несложного математического расчета выясняем, что в среднем в каждом из названных городов теплее станет 48 тысячам жителей.

    Обратите внимание: не семей, не квартир, а жителей. Капля тепла в море холода!

    Наверное, это даже меньше, чем количество людей, проживающих в любом из жилых массивов Андижана, тепло в дома которых должно подаваться успешно почившим и скорее всего не подлежащим реанимации акционерным обществом «Иссиклик манбаи» («Источник тепла».

    Нужно сказать, что это не первая попытка улучшить отопление в жилом фонде Андижана.

    Например, еще в 2004 (!) году в Андижане началась реализация проекта по улучшению теплоснабжения города. Он предусматривал строительство восьми современных мини-котельных, реконструкцию внутридомовой сети и установку приборов учета.

    Тогда координатора проекта EuropeAid в Узбекистане Лилия Завьялова говорила, что его реализация позволит не только сократить вредные выбросы в атмосферу, но и существенно улучшить быт жителей города.

    И что же изменилось за эти 14 лет? Практически ничего. Тепла в микрорайонах Андижана как не было, так и нет. Не говоря уже о горячем водоснабжении, о котором андижанцы мечтают не один год.

    Будет ли реализован новый проект? Честно скажем: не знаем.

    А жителям Андижана пока по-прежнему остается поддерживать в своих квартирах мало-мальски приемлемую для существования температуру при помощи допотопных буржуек.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекистан, Энергоснабжение
    Теги: Андижан газ в Узбекистане Узбекистан узбекский газ энергоснабжение в Узбекистане
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Политика

    Телевидение Намангана срамит и бесчестит сгоревших в Казахстане мигрантов

    Наманганский телеканал Taraqqiyot выставил 52 узбекистанцев, погибших в Казахстане, глупцами, без причины отправившимися в Россию, а их плачущих родителей заставил оправдываться.

    Узбекистан

    Выбор редактора
    Политика

    Хоким Ферганской области назвал жертв казахстанской трагедии «поганцами»

    Хоким Ферганской области Узбекистана Шухрат Ганиев оскорбил и проклял погибших в Казахстане жителей Ташлакского района, заявив, что они опозорили регион на всю страну.

    Узбекистан
    Политика

    Телевидение Намангана срамит и бесчестит сгоревших в Казахстане мигрантов

    Наманганский телеканал Taraqqiyot выставил 52 узбекистанцев, погибших в Казахстане, глупцами, без причины отправившимися в Россию, а их плачущих родителей заставил оправдываться.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Политика

    Хоким Ферганской области назвал жертв казахстанской трагедии «поганцами»

    Хоким Ферганской области Узбекистана Шухрат Ганиев оскорбил и проклял погибших в Казахстане жителей Ташлакского района, заявив, что они опозорили регион на всю страну.

    Узбекистан
    Политика

    Телевидение Намангана срамит и бесчестит сгоревших в Казахстане мигрантов

    Наманганский телеканал Taraqqiyot выставил 52 узбекистанцев, погибших в Казахстане, глупцами, без причины отправившимися в Россию, а их плачущих родителей заставил оправдываться.

    Узбекистан