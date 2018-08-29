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    Всемирный банк выделит 1 млрд долларов на программу «Обод кишлок» в РУз

    Всемирный банк выделит 1 млрд долларов на восемь социальных проектов в РУз, включая программу по повышению уровня жизни сельских жителей «Обод кишлок» («Благоустроенный кишлак»).

    Шавкат Мирзиёев и Джим Ёнг Ким; фото: ВБ
    Шавкат Мирзиёев и Джим Ёнг Ким; фото: ВБ

    Об этом в своем письме к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву сообщил глава Всемирного банка (ВБ) Джим Ёнг Ким.

    По его словам, специалисты ВБ регулярно оказывают содействие правительству РУз в вопросах реформирования налоговой, торговой политики, энергетического сектора, государственно-частного партнерства, развития дошкольного образования.

    Джим Ёнг Ким призвал Мирзиёева присоединиться в качестве лидера к проекту по развитию «человеческого капитала» (работа по раскрытию потенциала человека), пишет Podrobno.uz.

    Темы: Внешняя политика Узбекистана, Социальная защита в Узбекистане, Строительство в Узбекистане, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Всемирный банк Обод кишлак Узбекистан
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