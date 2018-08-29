Всемирный банк выделит 1 млрд долларов на программу «Обод кишлок» в РУз

Всемирный банк выделит 1 млрд долларов на восемь социальных проектов в РУз, включая программу по повышению уровня жизни сельских жителей «Обод кишлок» («Благоустроенный кишлак»).

Об этом в своем письме к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву сообщил глава Всемирного банка (ВБ) Джим Ёнг Ким.

По его словам, специалисты ВБ регулярно оказывают содействие правительству РУз в вопросах реформирования налоговой, торговой политики, энергетического сектора, государственно-частного партнерства, развития дошкольного образования.

Джим Ёнг Ким призвал Мирзиёева присоединиться в качестве лидера к проекту по развитию «человеческого капитала» (работа по раскрытию потенциала человека), пишет Podrobno.uz.