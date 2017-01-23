Всемирный банк выделит больше денег для Узбекистана

Обещания грядущих реформ от нового президента Узбекистана сказываются на инвестициях – Всемирный банк предложил 5,7 млрд долларов.

Вице-президент Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер удовлетворен проводимыми в Узбекистане реформами. Об этом он заявил на встрече с главой государства Шавкатом Мирзиёевым, сообщается на сайте президента.

Всемирный банк готов кредитовать Узбекистан

Делегация Всемирного банка встретилась с Мирзиёевым и первым заместителем главы Сената Садыком Сафаевым вечером 19 января.

Сообщается, что Мюллер пообещал продолжить сотрудничество с Узбекистаном в сфере создания новых рабочих мест, развития сельского хозяйства, улучшения образования и поддержки делового климата для роста малого и среднего бизнеса.

Программа сотрудничества Узбекистана с Всемирным банком, рассчитанная на 2016–2020 годы, предусматривает выделение стране 5,7 млрд долларов, что позволит значительно расширить финансирование проектов в Узбекистане.

Для сравнения, в стратегии партнерства на 2012–2015 годы было заявлено 1,3 млрд долларов США, пишет Uzdaily.uz.

Мюллер отметил важность преобразований в экономике, создания новых рабочих мест и обещанного властями увеличения внутреннего валового продукта вдвое к 2030 году.

Текущие финансовые обязательства Всемирного банка перед Узбекистаном в денежном выражении составляют 1,9 млрд долларов, сказано на сайте организации.

Реформы ради инвестиции или наоборот?

За несколько месяцев после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова из уст его преемника прозвучало немало заявлений о масштабных реформах.

Новый президент пообещал либерализацию валютной политики, реформирование налоговой системы и борьбу с коррупцией.

Обещания Мирзиёева услышали на Западе, что подтверждает увеличение суммы инвестиций Всемирного банка для Узбекистана.

Чего не видит Всемирный банк

Международная организация, выступающая за демократизацию общества и рост благосостояния населения Узбекистана, фактически использует политику двойных стандартов.

В 2015 году эксперты Всемирного банка не нашли подтверждений того, что при сборе хлопка в республике используется принудительный труд. Заявления правозащитников остались неуслышанными.

Кредитор продолжил ассигнование финансовых средств на развитие сельского хозяйства Узбекистана, тем самым профинансировав рабский труд на хлопковых полях.

Всемирный банк, игнорируя нарушения права человека в стране, несоответствующие действительности экономические прогнозы руководства Узбекистана, продолжает кредитовать Ташкент.

Всемирный банк – международная финансовая структура, призванная оказать финансовую и техническую поддержку развивающимся рынкам. Крупнейшими инвесторами являются 13 развитых стран во главе с США с общей долей свыше 50 процентов.