Встреча с HRW – пресс-службе президента Узбекистана фейки нипочем?

Администрация президента РУз обсуждает реформы в стране с представителем Human Rights Watch Стивом Свердловым, пойманным на распространении фейков и лжи.

Комил Алламжонов, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента РУз, накануне провел встречу с директором офиса по Центральной Азии международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Стивом Свердловым.

Как он сообщил на своей странице в Facebook, во время встречи со Свердловым «состоялась беседа о реформах и изменениях, происходящих в Узбекистане в информационной сфере. Также были обсуждены вопросы, интересующие обе стороны».

Конец сообщения.

Представители HRW с 2017 года свободно посещают Узбекистан и беспрепятственно находятся в стране, но добиваются еще большего – постоянной аккредитации в РУз.

Официальный Ташкент им в этой просьбе отказывает, при этом не делая публичных заявлений о причинах данной позиции.

Хотя основания для отказа в аккредитации Свердлова имеются.

Представитель HRW не единожды был пойман на распространении лжи и фейков в своих сообщениях и заявлениях о ситуации с правами человека в Узбекистане.

Но, судя по сообщению Алламжонова, эти вопросы на вчерашней встрече не обсуждались. Напротив, представитель Администрации президента Узбекистана нашел уместным обсуждать со Свердловым реформы и изменения в стране.

В апреле Ц-1 опубликовал журналистское расследование, что в 2016 году HRW и ряд ее партнерских организаций ложно представили рентгенолога из Азербайджана Нигяр Ахмедбекову за судмедэксперта.

Фейковый судмедэксперт понадобился HRW и партнерам для заявления, что причиной смерти в сентябре 2015 года в СИЗО СНБ Бухарской области предпринимателя Ильхома Ибодова могли стать пытки.

Создание лжесудмедэксперта Свердловым сопровождалось защитой своего близкого партнера – президента базирующейся во Франции ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежды Атаевой.

А именно того, что Атаева выдумала массовые внесудебные казни в Узбекистане (как минимум 1500 жертв), якобы проходившие месяцы спустя после Андижанской бойни 13 мая 2005 года, выдав за источника-патологоанатома школьного учителя из Коканда Умиджона Абдуназарова.

Галима Бухарбаева: «Стив Свердлов – позорный лгун. Позор, что его принимает в Ташкенте Комил Алламжонов, не будучи способным сказать всю правду в лицо, поделиться о ней с общественностью, позволяя и дальше вытирать ноги об Узбекистан».

В 2014 году HRW пошла так далеко, что решила отмыть криминальное прошлое Атаевой, дочери экс-главы ГАК «Узхлебопродукт» Алима Атаева, сбежавшего из страны в 2000 году со своей семьей после возбуждения уголовного дела о коррупции и хищениях.

В компанию своего отца Надежда Атаева была пристроена для продажи полипропиленовых мешков, которые все мукомольные предприятия Узбекистана были вынуждены покупать по завышенной цене.

В своем Всемирном докладе HRW заявила, что Атаевы были заочно осуждены в Узбекистане в 2013 году по сфабрикованным обвинениям. Ни одного довода в пользу данного утверждения HRW привести не смогла.

В 2014 году Свердлов встал на защиту позиции Атаевой, утверждавшей, что тяжело заболевшая журналистка и правозащитница из Узбекистана Малохат Эшанкулова… притворяется.

В разговоре с главным редактором Ц-1 Галимой Бухарбаевой представитель HRW заявил, что о притворстве Малохат ему сообщил Малик Бобоев, корреспондент Узбекской службы «Голоса Америки».

Потребовалось несколько часов, чтобы узнать, что это была ложь. Малик в шоке делился, что не говорил со Стивом последние полгода…

«Стив Свердлов – позорный лгун, – сказала Галима Бухарбаева. – Позор, что его принимает в Ташкенте Комил Алламжонов, не будучи способным сказать всю правду в лицо, поделиться о ней с общественностью, позволяя и дальше вытирать ноги об Узбекистан».

Может, косвенной критикой в адрес Стива Свердлова со стороны Администрации президента стало то, что его ошибочно назвали Стивеном и опубликовали неудачные фото, на которых представитель HRW показан в некомфортном, неловком положении.

Но, оценивая авторитет и масштаб лжи HRW, а также положение Администрации президента РУз, эти фото ничто, как маленькая фигушка, показанная Алламжоновым в кармане штанов.