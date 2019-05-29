Встреча Штайнмайера с правозащитниками в Ташкенте – пример Мирзиёеву

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с правозащитниками в Ташкенте – последние рассказали Ц-1о темах, ходе, впечатлениях и итогах встречи.

28 мая в резиденции посла ФРГ в Ташкенте прошла встреча президента Германии с узбекистанскими правозащитниками и представителями гражданского общества.

Мероприятие прошло в рамках визита 27–28 мая Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан и длилась примерно полтора часа.

По данным «Правозащитного альянса Узбекистана» (ПАУ), в ней приняли участие Ирина Матвиенко, Елена Урлаева, Ойбек Исаков, Сурат Икрамов, Азамжон Фармонов, Ян Мак Миллон.

Принудительный труд и пытки

Гражданские активисты рассказали президенту ФРГ о положении дел в Узбекистане относительно преследования правозащитников, верующих, фермеров, о пытках, положении инвалидов и многом другом.

Как рассказала в интервью Ц-1 руководитель ПАУ Елена Урлаева, речь шла и о принудительном труде.

«Мы подготовили свои доклады по этому вопросу, иллюстрированные фотографиями, приложили альтернативный доклад о пытках. Я попросила его передать все это Шавкату Мирзиёеву», – говорит Урлаева.

Она надеется, что президент Мирзиёев начнет учитывать информацию независимых правозащитников, ведь зачастую именно они работают в полевых условиях.

«Когда президент едет в регионы, ему демонстрируют показательные поля, успешных фермеров. На самом деле в регионах критическая ситуация. Не все так хорошо, как об этом пишут наши СМИ», – отмечает Елена.

Аккредитация и гранты

Свое обращение германскому президенту также передал председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов.

В нем активисты просят содействия в освобождении из заключения незаконно осужденных верующих, расследовании ситуации с пытками в Коканде, а также в аккредитации журналистcкого сайта Ц-1 и правозащитной организации Human Rights Watch.

Теме аккредитации уделили отдельное внимание. По словам Икрамова, Штайнмайер был в курсе дела и сказал, что разговор по этому поводу с его узбекистанским коллегой уже состоялся.

На встрече также прозвучала критика в адрес правительственных ННО (ГОНГО). По мнению правозащитников, эти организации получают большие грантовые средства, в том числе и от стран ЕС, на проекты, которые реально не реализуются.

«Штайнмайер действительно обратил на это внимание. Он подчеркнул, что на развитие гражданского общества выделяются очень большие деньги, и высказался о необходимости лучшей проверки освоения грантов. Он считает, что здесь нужна честность и прозрачность», – продолжает руководитель ИГНПУ.

Пример для президента

В целом, встреча с президентом Германии оставила довольно хорошие впечатления у ее участников. Они рассказывают, что Штайнмайер действительно интересовался всем, о чем говорили участники. Внимательно слушал, переспрашивал, что-то записывал.

По словам Икрамова, каждый присутствовавший имел возможность высказаться.

«Мы рассказали о всех проблемах, признались, что не все реформы идут гладко. Но есть и изменения в лучшую сторону, небольшие, но очень заметные. Надеемся, будет еще лучше», – говорит лидер ИГНПУ.

Тем не менее правозащитники отмечают тот факт, что встреча состоялась с лидером другой страны, когда сам президент Узбекистана до сих пор не проявил к этому никакого интереса.

«Никак не состоится пресс-конференция президента. За три года уже можно было бы это сделать, чтобы ответить на серьезные вопросы, в том числе об Андижанских событиях 2005 года. Ни слова не сказано о прошлой политике покойного президента Ислама Каримова», – отмечает Икрамов.

По мнению Елены Урлаевой, встреча правозащитников и гражданских активистов Узбекистана. с президентом Германии – это хороший пример для Шавката Мирзиёева.

«Возможно, наш президент ему последует и сам будет проводить подобный диалог с правозащитниками», – говорит руководитель ПАУ.

Урлаева уверена, что это поможет узбекистанскому лидеру узнать реальное положение дел в стране от по-настоящему независимых правозащитников.