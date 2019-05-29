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    Встреча Штайнмайера с правозащитниками в Ташкенте – пример Мирзиёеву

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с правозащитниками в Ташкенте – последние рассказали Ц-1о темах, ходе, впечатлениях и итогах встречи.

    Правозащитники Узбекистана, встретившиеся с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером; фото: ПАУ
    Правозащитники Узбекистана, встретившиеся с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером; фото: ПАУ

    28 мая в резиденции посла ФРГ в Ташкенте прошла встреча президента Германии с узбекистанскими правозащитниками и представителями гражданского общества.

    Мероприятие прошло в рамках визита 27–28 мая Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан и длилась примерно полтора часа.

    По данным «Правозащитного альянса Узбекистана» (ПАУ), в ней приняли участие Ирина Матвиенко, Елена Урлаева, Ойбек Исаков, Сурат Икрамов, Азамжон Фармонов, Ян Мак Миллон.

    Принудительный труд и пытки

    Гражданские активисты рассказали президенту ФРГ о положении дел в Узбекистане относительно преследования правозащитников, верующих, фермеров, о пытках, положении инвалидов и многом другом.

    Как рассказала в интервью Ц-1 руководитель ПАУ Елена Урлаева, речь шла и о принудительном труде.

    «Мы подготовили свои доклады по этому вопросу, иллюстрированные фотографиями, приложили альтернативный доклад о пытках. Я попросила его передать все это Шавкату Мирзиёеву», – говорит Урлаева.

    Она надеется, что президент Мирзиёев начнет учитывать информацию независимых правозащитников, ведь зачастую именно они работают в полевых условиях.

    «Когда президент едет в регионы, ему демонстрируют показательные поля, успешных фермеров. На самом деле в регионах критическая ситуация. Не все так хорошо, как об этом пишут наши СМИ», – отмечает Елена.

    Аккредитация и гранты

    Свое обращение германскому президенту также передал председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов.

    В нем активисты просят содействия в освобождении из заключения незаконно осужденных верующих, расследовании ситуации с пытками в Коканде, а также в аккредитации журналистcкого сайта Ц-1 и правозащитной организации Human Rights Watch.

    Теме аккредитации уделили отдельное внимание. По словам Икрамова, Штайнмайер был в курсе дела и сказал, что разговор по этому поводу с его узбекистанским коллегой уже состоялся.

    На встрече также прозвучала критика в адрес правительственных ННО (ГОНГО). По мнению правозащитников, эти организации получают большие грантовые средства, в том числе и от стран ЕС, на проекты, которые реально не реализуются.

    «Штайнмайер действительно обратил на это внимание. Он подчеркнул, что на развитие гражданского общества выделяются очень большие деньги, и высказался о необходимости лучшей проверки освоения грантов. Он считает, что здесь нужна честность и прозрачность», – продолжает руководитель ИГНПУ.

    Пример для президента

    В целом, встреча с президентом Германии оставила довольно хорошие впечатления у ее участников. Они рассказывают, что Штайнмайер действительно интересовался всем, о чем говорили участники. Внимательно слушал, переспрашивал, что-то записывал.

    По словам Икрамова, каждый присутствовавший имел возможность высказаться.

    «Мы рассказали о всех проблемах, признались, что не все реформы идут гладко. Но есть и изменения в лучшую сторону, небольшие, но очень заметные. Надеемся, будет еще лучше», – говорит лидер ИГНПУ.

    Тем не менее правозащитники отмечают тот факт, что встреча состоялась с лидером другой страны, когда сам президент Узбекистана до сих пор не проявил к этому никакого интереса.

    «Никак не состоится пресс-конференция президента. За три года уже можно было бы это сделать, чтобы ответить на серьезные вопросы, в том числе об Андижанских событиях 2005 года. Ни слова не сказано о прошлой политике покойного президента Ислама Каримова», – отмечает Икрамов.

    По мнению Елены Урлаевой, встреча правозащитников и гражданских активистов Узбекистана. с президентом Германии – это хороший пример для Шавката Мирзиёева.

    Елена Урлаева говорит, что независимые правозащитники лучше осведомлены о положении в Узбекистане; ПАУ
    Елена Урлаева говорит, что независимые правозащитники лучше осведомлены о положении в Узбекистане; ПАУ

    «Возможно, наш президент ему последует и сам будет проводить подобный диалог с правозащитниками», – говорит руководитель ПАУ.

    Урлаева уверена, что это поможет узбекистанскому лидеру узнать реальное положение дел в стране от по-настоящему независимых правозащитников.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекистан и Германия
    Теги: права человека в Узбекистане Узбекистан-Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
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