Выдача пенсий в Ташкенте: очереди с пяти утра и дорогие доверенности

Жители столицы Узбекистана жалуются на сложности с получением пенсии: нужно занимать очередь на рассвете либо платить нотариусу за доверенность.

Неразбериха в Узбекистане связана с переходом функции выплаты пенсий и пособий от почты к Народному банку. В апреле не все пенсионеры смогли вовремя получить свои деньги.

70 долларов за доверенность?

Азиз К. пишет в группе Фейсбука «Юристы и адвокаты Ташкента», что его родители-пенсионеры не могут ездить в банк, поэтому попросили сына забирать пенсию по доверенности.

«Сегодня заехал к нотариусу, а там говорят, что доверенность стоит 224 662 сумов (около 70 долларов США по курсу черного рынка). Не дороговато ли?» – интересуется Азиз.

Похоже, выдача подобных доверенностей стала хорошим бизнесом для нотариусов, хотя согласно ст. 331 ч. 6 Налогового кодекса доверенности на получение пенсии освобождены от уплаты госпошлины. Нотариусы могут взыскать лишь стоимость платных услуг: 5% или 10% от минималки (около 15 сумов, или два доллара по курсу черного рынка).

Ажиотаж с очередями и списками

Абдул А. жалуется, что его родители зря отстояли двухчасовую очередь: оказалось, пенсию отца и матери отправили в другие махалли. Он возмущается, что реформа «сырая» и что получение выплат на почте было куда удобнее.

Марина М. пишет, что ее отец прикован к постели, поэтому родственников сразу предупредили, что пенсии таким людям привезут в последнюю очередь.

Зато о доверенности позаботился махаллинский комитет: нотариус обещал приехать домой и оформить доверенность бесплатно.

В махалле «Умид» очередь за пенсией занимали с пяти утра, хотя выдачу обещали начать только в десять часов. Пенсионеры даже составили список, пишет Nuz.uz.

К моменту старта выдачи в списке было около 40 фамилий. Пенсии начали выдавать в 11, на каждого человека тратили около пяти минут.

История вопроса

13 марта президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о поэтапной передаче полномочий по выплате пенсий и пособий по всей республике Народному банку. На первом этапе с 1 апреля Халк банку переданы шесть районов столицы: Бектемирский, Сергелийский, Учтепинский, Алмазарский, Яккасарайский и Мирабадский.

Пенсии выдают выездные кассы на территории махалли. Сотрудники комитетов должны сообщать пенсионерам точное время выдачи пособий. Гражданам, которые не могут передвигаться самостоятельно, пенсии должны приносить на дом.