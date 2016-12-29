Юлдуз Усманова – снова в новогоднем телевизоре

Прима узбекской эстрады в декабре представила новый альбом и выступила на главных концертах. Вернулись на ТВ и сцену и другие запрещенные при Каримове артисты.

С избранием Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана в стране отменен негласный запрет на выступление целого ряда популярных артистов.

«Помилование» получила не только примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова, но и артисты Шерали Джураев, Обид Асомов, Севара Назархан, Фаррух Закиров.

Артисты были лишены возможности выступать по неизвестным причинам – в Узбекистане они не давали больших концертов больше десяти лет.

По слухам, они были наказаны за то, что отказывались выступать на государственных праздниках и частных вечеринках высокопоставленных узбекских чиновников.

Юлдуз Усманова – снова № 1

Юлдуз Усманова восторженно восприняла новость о своем возвращении на большую сцену и сразу приступила к бурной творческой деятельности.

Едва вернувшись на сцену, она сразу стала одной из самых востребованных артисток в новогодний сезон в Узбекистане.

Она выступила в честь 24-й годовщины принятия Конституции РУз, презентовала новый альбом и поучаствовала в подготовке праздничного новогоднего шоу на телевидении.

Возвращение примадонны узбекской эстрады началось с выступления в честь победы Шавката Мирзиёева на выборах президента.

Спустя несколько дней она выступила на концерте в честь Дня Конституции, на котором присутствовали первые лица государства.

В это же время на телеканале Milliy TV в вечернее время народная артистка презентовала новый альбом «Мен сен билан Кироличаман», после чего все ранее написанные песни и клипы из репертуара певицы вернулись на телевидение и радио.

Через неделю певица стала хедлайнером концерта звезд узбекской эстрады «Хиты сезона», с помпой отпраздновала 53-летие и поучаствовала в съемках новогодней дискотеки сразу нескольких узбекских каналов.

В ночь с 31 декабря по 1 января почитатели таланта Юлдуз Усмановой смогут увидеть ее лучшие хиты на телеканалах Milliy TV, «Узбекистон», MY5.

Свою активную творческую жизнь певица разбавляла привычными выступлениями на свадьбах и других празднествах. Поклонники же ждут сольного концерта примадонны узбекской эстрады.

Юлдуз Усманова была фактически лишена возможности выступать на большой сцене около 10 лет из-за строптивого характера. По некоторым данным, за этим стоял первый президент Ислам Каримов.

Неоднократно она пыталась вымолить прощение президента, однако ни песня в честь саммита Шанхайской организации сотрудничества, ни в честь самого Каримова не растопили его сердце.

Севара Назархан подумывает о «Евровидении»

Севара Назархан блэк-аут переживала за границей, выступая с концертами в России, США и других странах, где проживает большая узбекская диаспора. Заслуженная артистка Узбекистана участвовала в различных шоу на российском телевидении («Голос», «Точь-в-точь», «Вышка»), записывала новые альбомы и приезжала в Ташкент по частным приглашениям.

В узбекской столице Севара традиционно выступала на новогодних торжествах, свадьбах и корпоративных вечеринках в ресторанах, клубах и гостиницах.

В частной беседе певица признавалась корреспонденту Ц-1, что подумывает об участии в конкурсе «Евровидения» от одной из европейских стран.

7 декабря певица выступила перед президентом на концерте в честь Дня Конституции.

В новогоднюю ночь ее выступление можно увидеть сразу в нескольких местах (1991 Cafe, Miran International Hotel, Hyatt Regency Tashkent).

Обид Асомов концертов пока не планирует

Обид Асомов лишился возможности выступать в Узбекистане после участия в юмористическом шоу «Кривое зеркало». Его обвинили в высмеивании узбекских мигрантов. Ислам Каримов болезненно реагировал на эту тему.

Сейчас Асомов допущен до сцены, но сольных концертов в его планах пока нет. Артист продолжает работать «свадебным генералом», но связывает свою жизнь с большой сценой.

Джураев снова на экранах ТВ

Шерали Джураев после реабилитации карьеры поучаствовал в акции «Семь чудес Узбекистана», вернулся на экраны телевизоров и даже снялся вместе с Юлдуз Усмановой в телепередаче «Дийдор ширин» на телеканале MY5.

Во время изоляции от концертной деятельности народный артист Узбекистана выступал на частных мероприятиях.

Закиров и ансамбль «Ялла»

Фаррух Закиров вернулся вместе с культовым ансамблем «Ялла» на экраны музыкальных каналов 7 декабря.

В ноябре местные СМИ писали о перенесенной операции экс-замминистром культуры Узбекистана.

Якобы по этой причине народный артист Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Ингушетии и Казахстана не занимается активной творческой деятельностью. В дни опалы он, как и другие артисты, пел на свадьбах и корпоративных вечеринках.