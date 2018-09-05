За что фармацевт и изобретательница Рахима Очилова в Таштюрьме?

Два медицинских препарата, изобретенных Рахимой Очиловой, патентное ведомство Узбекистана оценило в 2,4 млн долларов. Эти деньги стали причиной ареста, заявляет муж.

55-летняя Рахима Очилова, фармацевт и изобретатель лекарственных средств, с 23 июня находится под арестом, ее содержат в следственном изоляторе № 1, известном в народе как Таштюрьма.

Бизнес-партнеры Очиловой обвиняют ее в том, что она якобы получила от них 100 тысяч долларов для налаживания производства лекарств в Узбекистане, но долг не возвратила.

Эльдар Турдиев, гражданский супруг и ближайший коллега Очиловой, заявляет, что указанные выше деньги – это чистой воды выдумка. Его супруга никогда не получала этих денег, а у заявителей нет ни единого подтверждения данного факта: ни расписки, ни договора, ни свидетелей.

Причину ареста Очиловой Турдиев объясняет тем, что ее партнеры хотели, чтобы Рахима поделилась правами на патент на выпуск изобретенных ею лекарств: один из них – ногликин, заменяющий инсулин для больных сахарным диабетом, и куватин – для лечения от перебоев работы сердца и перепадов давления.

По его словам, не добившись права на патент, а оба препарата были оценены в 2,4 млн долларов, партнеры изобретателя оклеветали ее и добились ареста.

Потомственная целительница

Очилова родилась в 1963 году в Бухарской области Узбекистана, ее бабушка была потомственной целительницей и передала внучке свой дар.

Когда Рахиме было всего 13 лет, она уже принимала больных, вокруг ее дома всегда стояли очереди жаждущих исцеления людей.

После школы Очилова окончила Бухарский пединститут, работала учительницей.

А приехав в Ташкент, решила получить вторую специальность и поступила в Ташкентский химико-технологический институт, после окончания которого устроилась лаборанткой в Институт растениеводства.

В институте она быстро прославилась идеями и формулами по изготовлению лекарственных препаратов, основанных на натуральном природном сырье.

Рахима рассказывала, что идеи приходят к ней во сне – она специально держит в спальне стопку чистых листов и ручки. Всего Очилова изобрела десять лекарств, все они успешно прошли клинические испытания, на все получены патенты.

Особенностью или условием работы в Узбекистане было то, что каждый раз при получении патента к труду Очиловой в качестве соавтора присоединялся кто-нибудь из высокого начальства, вписывая и свое имя в патент.

Восемь патентов подарила государству

Восемь патентов Очилова оставила государству, а два самых ценных – на ногликин и куватин – оставила себе.

В 2000 году она уволилась из Института растениеводства и открыла фирму «Биофарм – хаким», где стала производить созданные ею лекарства малыми партиями.

Звездный час Очиловой наступил, когда ее подруга, хозяйка российской компании «Европа фарм», пригласила изобретательницу в Волгоград, где познакомила с бизнесменами из Египта.

Изобретения Очиловой тех очень заинтересовали, и ее пригласили в Египет. Там изобретательница делала презентации, побывала на нескольких заводах, которые предложили ей сотрудничество.

Иностранцев восхищало, что оба ее препарата основаны на натуральном сырье из отходов тутового шелкопряда, откуда изобретательница выделила 17 аминокислот.

Строительство нового завода

В итоге встал вопрос о поставках товаров за рубеж. Иностранные компаньоны требовали от Очиловой показать производство, которое у нее есть в Узбекистане.

Тогда супруги взяли кредит на 400 млн сумов (тогда это было около 60 тысяч долларов), выкупив двухэтажное здание в Бектемирском районе Ташкента, и провели реконструкцию.

Со зданием завода вышло все отлично, затем встал вопрос о покупке и установке современного оборудования.

Предприниматели из Египта и Иордании с легкостью брались погасить все расходы и на строительство завода, и на поставку оборудования, только ставили одно условие: завод должен работать в их странах.

Инвесторы или рейдеры?

Однако Очилова категорически отказалась на переезд из Узбекистана. В итоге пришлось искать инвесторов в другом месте.

Нашлись они в самом Ташкенте. Некто Ильхом Джураев с тремя своими друзьями – Шокаримом Шорахмедовыми, МирзаШавкатом Дустмурадовым и Шерзодом Турсуновым.

Эти люди предложили оплатить поставку оборудования. При этом поставили условие: директором «Биофарм – хаким» будет их человек – Дустмурадов. В 2015 году Очилова с супругом Турдиевым согласились, в итоге поменяли учредительный договор.

Но молодые люди, как только стали хозяевами фирмы, сразу перестали выплачивать деньги на взятый кредит.

Как позже выяснилось, эта компания жила за счет того, что захватывала чужие предприятия. В итоге они стали искусственно подводит «Биофарм – хаким» под банкротство.

Как отнять патент

А по поводу поставки оборудования партнеры Очиловой сказали, что его доставит их человек – некто Борис Ким.

«Мы с Рахимой общались с этим Кимом, он обещал поставить оборудование с Тайваня, но на поверку сам оказался мошенником», – говорит Турдиев.

По его словам, Ким нашел какую-то рухлядь в Ташобласти, которая не прошла никакой проверки в Минздраве. За мошенничество с оборудованием Ким получил три года лишения свободы.

Как говорит Турдиев, после этого команда молодых партнеров пыталась отнять патент на лекарства Очиловой, назначая супругам встречи у нотариуса. Но это у них не вышло. Зато Очилова осталась без обещанного оборудования и возможности работать.

Нашли «нужного человека»

«Но в 2016 году власть в стране поменялась, – говорит Турдиев, – рейдеры нашли среди знакомых нужного человека, который смог привлечь ГУВД города Ташкента для оказания давления на нас с женой».

В итоге бывшие партнеры написали на Очилову заявление, обвиняя в том, что она якобы взяла у них 100 тысяч долларов.

23 июня 2018 года супругов пригласили в ГУВД для беседы. Очилова и Турдиев туда дисциплинированно приехали. Следователь Кахрамон Абдужололов на основе пустых заявлений тут же взял изобретательницу под арест.

Эльдар Турдиев: «Это очень хитрая ловушка»

«Никаких доказательств против Очиловой нет, нет ни расписок, ни свидетелей, – утверждают родственники Рахимы, – ее не вызывают на допросы и не устраивают очных ставок с рейдерами…»

Сейчас следователи пытаются давить на Турдиева, предлагая продать их с супругой дом. Мол, погасите 65 процентов долга – и жена тут же выйдет на свободу.

Но дом продать невозможно, так как за него не выплачен ипотечный кредит, а кроме того, если Очилова заплатит хоть копейку, то тем самым признает свою вину в мошенничестве.

«Это очень хитрая ловушка», – говорит Турдиев.