За что именно отбывает наказание в СИЗО Термеза Каромат Кадырова

Ц-1 анализирует решение суда в Сурхандарьинской области Узбекистана, приговорившего во время ночного заседания мать милицейской жертвы к четырем суткам ареста.

Как следует из решения Джаркурганского районного суда по уголовным делам, женщина была обвинена сразу по трем статьям:

183 («Мелкое хулиганство»), 194 («Невыполнение законных требований работника милиции») и 198 («Невыполнение законных требований или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей представителя власти»).

Последние две статьи – 194 и 198 – можно назвать «дежурными», ибо любой опытный милиционер или чиновник при желании повернет ситуацию в нужную ему сторону – доказывай потом, что на самом деле все было не совсем так.

Да и штрафы, которые дали по этим статьям Кадыровой, незначительны: в общей сложности около 50 долларов по курсу «черного рынка».

Наиболее важно здесь наказание по статье 183, за которое, собственно, женщина и получила четверо суток ареста, что лишило ее в эти очень важные для нее дни свободы передвижения.

Всё далеко не так честно…

Как следует из решения суда, Кадырова 17 июня около 13.30 крупно поскандалила на собрании в махалле с некой пенсионеркой Айсахат Рахматуллаевой.

Обеим женщинам за нарушение общественного порядка и дали по четыре дня отсидки. На первый взгляд поделом – пусть в следующий раз ведут себя прилично. Все вроде бы справедливо и честно.

Честно, да не совсем. Начнем с того, что в одной из статей Ц-1 про Кадырову уже упоминалась пенсионерка Рахматуллаева, названная тогда именем Айшаат.

Именно она стала соавтором заявления в хокимият Сурхандарьинской области, где говорилось о том, что якобы Кадырова не имеет кассового аппарата, не платит налоги, а стоки от туалета сливает в реку.

Заявление было целиком клеветническим, но именно оно послужило причиной того, что во второй половине мая к Кадыровой пришла целая делегация, в которой было примерно 15 официальных лиц, с требованием сноса ряда объектов.

Предпринимательнице тогда удалось отстоять стоянку, доказав, что все в заявлении является ложью.

Нужно ли сажать скандалисток-пенсионерок?

Однако если Рахматуллаева один раз совершила провокацию, написав клеветнический донос, то почему бы это не сделать второй раз, умышленно устроив скандал на собрании?

Ведь эта женщина имеет тесные деловые контакты с администрацией Центрального рынка Джаркургана – той самой, которую Кадырова считает заказчиком смерти своего сына Муродилло Омонова, погибшего в застенках милиции 20 января через пару часов после ареста.

Но, предположим, женщины из-за взаимной неприязни честно поскандалили. Наверняка это произошло впервые, и наверняка к статье 183 есть разъяснение, предписывающее на первый раз наказывать мелкое хулиганство штрафом.

Однако если даже поскандалили и не впервые, то можно ли вообще сажать (по сути, по пустяковому поводу) в камеру пенсионерок?

Допустим, судья – женоненавистник и намерен кровь из носу упрятать женщин за решетку. Однако стоит ли при этом останавливать Кадырову на милицейском посту, везти обратно в город Джаркурган и там чуть ли не посреди ночи устраивать суд.

К чему такая спешка? Не потому ли, что мать погибшего Омонова пригласили в Ташкент из Аппарата президента, а в Сурхандарье точно не знали, зачем? И раз не знали, то на всякий случай перестраховались?

Месть за поиск правды

Сурхандарьинских чиновников понять можно: Кадырова может доставить им неприятностей больше, чем нужно.

Ее сын – 32-летний Муродилло Омонов, задержанный по незначительному поводу, скончался 20 января за два часа пребывания в Джаркурганской милиции.

Милиция объявила это самоубийством, но мать не поверила и стала с удивительной настойчивостью добиваться правды, требуя приема у самого президента Шавката Мирзиёева.

Неудивительно, что против Кадыровой началась травля, направленная на ее дискредитацию.

Еще в конце марта – начале апреля ее пытались объявить сумасшедшей, кроме того, выложили в YouTube фильм, где без всякой связи с изображением видеоролика наговаривали на текст, что она проститутка.

А вот теперь, мало того что посадили как хулиганку, пытаются еще и выставить аферисткой.