Заболеть в Зангиатинской колонии Узбекистана

В Зангиатинской колонии Узбекистана у заключенной Дилобар Собировой четыре месяца назад удалили миому матки, но женщину не освободили от 12-часового труда в швейном цехе.

Как рассказывает Ц-1 правозащитница из Ташкента Татьяна Довлатова, в минувшее воскресенье, 24 марта, она побывала в колонии-поселении в Зангиатинском районе Ташобласти.

Там она удостоверилась, как принудительная работа и суровые бытовые условия жизни стали причиной прогрессирования болезни Дилобар Собировой, перенесшей четыре месяца назад операцию по удалению миомы матки.

У заключенной возникло воспаление женских органов, приведшее к эрозии. Ей произвели прижигание, а дальнейшее лечение в зоне начал осуществлять врач-терапевт.

По словам Довлатовой, Собирова чувствует себя очень плохо и встретила ее «в полусогнутом состоянии».

«Ты здоровая как лошадь»

Дилобар рассказала правозащитнице, что на всю колонию смешанного типа, в которой отбывают наказание порядка 500 женщин, всего один врач Хумойн Хасанов.

Возможно, из-за большого количества пациентов доктор не очень внимателен к истории болезни каждой из них и потерял все врачебные выписки Собировой, выданные ей после операции. Женщина рассчитывала, что состояние ее здоровья и приложенные справки позволят ей добиться условно-досрочного освобождения.

Дилобар поделилась с правозащитницей, что доктор груб в обращении с женщинами, к примеру, запросто может сказать: «Иди работать, ты здоровая как лошадь».

По словам заключенной, находясь в колонии-поселении, она, как и все остальные женщины, мечтает, чтобы вместо Хасанова им прислали врача женского пола, которой они смогли бы доверить свои гинекологические тайны.

Заключенная также рассказала правозащитнице, что очень трудно не заболеть в таких условиях, в которых находятся заключенные женщины. Горячей воды нет, поэтому умыться, помыться, постираться – большая проблема, особенно зимой.

Туалет заколотили досками

Ц-1 уже писал о Зангиатинской колонии – в материале говорилось об ужасных бытовых условиях, в которых живут заключенные. В уличном туалете, например, не было даже стекол и электрических лампочек.

С тех пор в зоне ничего не изменилось. Разве что администрация колонии решила заколотить туалет досками.

В Зангиатинской колонии сейчас постоянно проживают 200 женщин, остальные 300 находятся на других объектах, где им администрация находит работу.

А эти две сотни женщин купаются через день по очереди с мужчинами, которых в колонии около ста человек.

Вода из помывочных рожков быстро заканчивается, и женщины, не успевшие искупаться, часто выбегают из так называемой бани и моются в холодной прачечной или умывальной без стекол.

«Заключенные – тоже люди…»

Татьяна Довлатова рассказывает, что в октябре 2018 года она делала снимки бани, прачечной и туалета в колонии и в дальнейшем представила их Комитету женщин Узбекистана.

Но там информацией не заинтересовались, и никто из комитета Зангиатинскую колонию не посетил.

«Но заключенные – тоже люди», – говорит Татьяна.

А сама Дилобар Собирова просит только об одном: чтобы больных женщин не заставляли, как ее, работать за швейной машинкой по 12 часов в сутки и не ставили в ночную смену, которая длится с семи вечера до семи утра.