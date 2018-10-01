Загадки Иман Каримовой

Фото и картинки на аккаунте в Инстаграм, который якобы принадлежит Иман, дочери Гульнары Каримовой, рассказывают о совершенной ею попытке вылететь из Ташкента в Лондон.

Аккаунт в Инстаграм, который оживает не чаще, чем раз в году, и который, возможно, ведет дочь Гульнары Каримовой Иман, в последние два-три дня рассказывал о попытке девушки 28 сентября вылететь из Ташкента в Лондон.

Для подтверждения правдивости этих слов в Инстаграм был опубликован фрагмент билета бизнес-класса на рейс компании «Узбекистанские авиалинии», вылетавший в минувшую пятницу в Лондон в 16.20.

Далее из фото и подписей к ним следует, что пассажирка, коей, возможно, была Иман Каримова, не допущена на рейс. При этом ее багаж был подвергнут досмотру, а ее электронные девайсы, включая телефон, планшет и компьютер, – конфискованы.

«Итого: не полетела…» – говорится под одной из картинок. Подпись сопровождается фото чемодана с багажными бирками – это говорит о том, что он был возвращен хозяйке после регистрации на рейс.

Чуть позже владелец аккаунта просит оставаться на линии, а потом публикуется фото иллюминатора в салоне самолета с надписью на английском: «Made it» («Сделала это»).

На какой рейс в итоге попала воображаемая Иман, чтобы добраться до британской столицы, неизвестно: «Узбекистанские авиалинии» совершают рейсы в Лондон два раза в неделю – по вторникам и пятницам в 16.20 местного времени.

Но теперь на аккаунте Иман в качестве места дислокации указан Лондон.

Подтверждений нет

В компании «Узбекистанские авиалинии» отказались предоставить Ц-1 информацию о пассажирке Иман Каримовой, сказав, что необходимо обратиться к участковому милиционеру по месту ее жительства и сделать запрос через него.

В Генеральной прокуратуре Узбекистана, которая вела уголовное дело против Гульнары Каримовой, также не смогли помочь. Дежурный прокурор сказал, что не имеет на этот счет никакой информации, а пресс-служба оставалась весь день вне доступа по телефону.

Этот аккаунт в Инстаграм и ранее публиковал записи от имени Иман. Одно время он изобиловал фото с порезами пальцев рук или же зашитыми нитками – как демонстрацией плохого обращения то ли с Гульнарой, то ли с ее дочерью.

Дозированная информация о Гульнаре

Став активным на несколько дней в июне 2017 года, данный аккаунт сообщил, якобы со слов Иман, что Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена на четыре года лишения свободы на процессе, состоявшемся в ее доме.

«22 августа 2015 года к нам вновь ворвались бывший прокурор Улугбек Хуррамов, который в данный момент, как я слышала, сам находится под следствием, Зиед Ташмурадов, некий Александр (который каждый раз представлялся под разными именами), сотрудники СБП (Службы безопасности президента. – Ред.) и прокуратуры, – писала якобы Иман. – Домашний суд длился около четырех часов».

Позже, в июле того же года, Генеральная прокуратура РУз сообщила, что старшая дочь первого президента страны действительно была осуждена в августе 2015 года решением суда Ташобласти, но не на четыре, а на пять лет.

Также сообщалось, что было принято решение о переведении Гульнары из-под домашнего ареста, под которым она находилась с февраля 2014 года, еще при жизни отца, под стражу. Она была признана виновной в похищении из страны порядка 2 млрд долларов США.

Якобы Иман писала об ухудшении состояния здоровья матери, которая страдает гинекологическим заболеванием, нуждается в медпомощи и не может оправиться от отравления тяжелыми металлами, перенесенного в 2011 году.

В аккаунте проливался свет и на судьбу друзей, арестованных вместе с Гульнарой. Речь идет о музыканте Рустаме Мадумарове, находящемся в местах лишения свободы, как и Гаяне Авакян, которая якобы исхудала в тюрьме до 40 кг, тяжело больна, но не может получить лекарства от родных.

Номер в гостинице «Туркестан»

Сама же Иман, которая первоначально разделяла домашний арест матери, как можно было понять из аккаунта, с сентября 2015 года проживала отдельно: ее поместили в гостиницу «Туркестан» в Ташкенте, где она находилась под надзором Службы национальной безопасности (СНБ; сейчас СГБ – Служба госбезопасности) Узбекистана.

Со смертью 2 сентября 2016 года ее деда, Ислама Каримова, положение Иман не изменилось.

В конце 2016 года ее брат Ислам Каримов, проживающий в Лондоне, говорил, что его сестра остается в гостинице «Туркестан», но не хочет покидать Узбекистан из опасения за судьбу своей матери – дочь была единственным близким человеком для Гульнары, остающимся в стране.

Официальный Ташкент же сообщал, что Иман является свободным человеком и вольна покинуть страну в любой момент.

Сегодня Иман уже 20 лет, и в 2017 году ее возможный аккаунт сообщал, что лишь свое 19-летие она отметила на свободе – три прежних были встречены под арестом.

Помирилась с тетей Лолой?

Сама Гульнара и ее дети не были допущены на похороны Ислама Каримова, но в прошлом году, в первую годовщину его смерти, Иман появилась на поминках в Самарканде в сопровождении своей тети – Лолы Каримовой-Тилляевой.

На официальной церемонии также присутствовали президент Шавкат Мирзиёев и Татьяна Каримова – вдова покойного лидера.

Если слова о выезде Иман из Узбекистана являются правдой, это означает, что Гульнара осталась в стране практически одна.

Старшая дочь Каримова больше всего винила в своих бедах, пока закончившихся для нее тюрьмой, свою мать Татьяну, которая в данный момент проживает в Ташкенте.