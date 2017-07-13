Загранпаспорта появятся в Узбекистане в 2018 году

Власти Узбекистана объявили об отмене выездных стикеров – их заменят загранпаспортами со сроком действия десять лет.

Миграционная реформа

В следующем году в Узбекистане будут отменены выездные стикеры (ОВИР), на смену которым придут заграничные паспорта.

О внедрении загранпаспортов сказано в постановлении президента от 11 июля о реформах миграционных процессов и оформления гражданства.

В месячный срок уполномоченные ведомства должны внести предложения по внедрению загранпаспортов с указанием сроков, технических условий и финансовых затрат.

В документе сказано о внедрении электронных государственных услуг по вопросам паспортной системы. Упрощение бюрократических процедур коснется выдачи биометрических документов, оформления выездных стикеров (до момента их отмены), получения временной и постоянной прописки. Электронные услуги в районных «паспортных столах» появятся уже осенью 2017 года.

Будет создана интегрированная база данных, в которую занесут информацию о регистрации граждан по месту пребывания, въездах и выездах, выходе из гражданства Узбекистана, предоставлении политического убежища. Пункт 8 призывает усилить контроль за соблюдением правил паспортной системы, а также за иностранцами, въезжающими в Узбекистан.

Пункт 6 вовсе засекречен. Касается ли он ограничений по выдаче загранпаспортов «неблагонадежным» гражданам или лишения гражданства Узбекистана из-за каких-либо преступлений, можно лишь предполагать.

В Республиканском ОВИРе корреспонденту Ц-1 не смогли назвать точную дату начала выдачи загранпаспортов:

«Может, в сентябре, может, раньше – пока на рассмотрении этот вопрос», – ответил нам сотрудник учреждения.

Когда ждать отмены стикеров?

В январе 2017 года в проекте Указа президента о Стратегии действий по дальнейшему развитию страны на 2017−2021 годы было сказано о необходимости внедрения внутренних и внешних паспортов с отменой выездных стикеров.

Заместитель министра юстиции Нодир Джураев заявил, что загранпаспорта будут выдаваться сроком на десять лет, а их выдача ориентировочно начнется в 2018 году.

Более точных сроков чиновник не озвучил.

Стикеры давно просили отменить

Нынешний биометрический паспорт гражданина Узбекистана, по сути, является международным документом. Для посещения стран Содружества Независимых Государств стикер не нужен.

Однако для выезда в страны дальнего зарубежья к паспорту прилагается вклеенный вкладыш, оформляемый на два года органами внутренних дел. Стоимость госуслуги – около 75 тысяч сумов (9 долларов по черному курсу). Такова же стоимость выдачи паспорта.

Активисты из Узбекистана и международные организации неоднократно обращались к руководству Узбекистана с просьбой отменить институт выдачи разрешений на выезд из страны, действующий в Узбекистане с советских времен. О вероятной отмене «овиров» стали говорить лишь после смерти первого президента страны Ислама Каримова.