ЗАГС Бухары зарегистрировал тройню – Шавката, Миромона и Мирзиё

Житель Бухары Жамшид Шодиев сегодня получил свидетельства о рождении сыновей, названных в честь президента Узбекистана, – Шавкат, Миромон и Мирзиё.

Тройня в семье 30-летнего Жамшида Шодиева и 24-летней Нигоры Ботировой появилась на свет 28 марта. Роды проходили в областном перинатальном центре, куда роженица была доставлена на восьмом месяце беременности в тяжелом состоянии.

Малыши появились на свет на сроке 33,3 недели посредством кесарева сечения. Вес самого маленького из них составил 1 килограмм 334 грамма, самого крупного – 2 килограмма 97 граммов. Беременность пришлось прервать по состоянию здоровья матери.

«В больницу я поступила в тяжелом состоянии. Два дня врачи делали все возможное, но потом было принято решение делать кесарево сечение. Сейчас уже все хорошо, принимаю поздравления. Даже хоким области уже поздравил. Подарил трехместную коляску и цветы», – рассказала Ц-1 молодая мама.

Как пояснили в перинатальном центре, на фоне недоношенности у мальчиков развился синдром дыхательных расстройств, и малютки были помещены в отделение неореанимации.

«В данное время состояние новорожденных стабилизировалось, и 1 апреля они переведены в отделение патологии недоношенных», – сообщила Ц-1 заместитель главного врача по неонатологии Мехринисо Мухамедова.

Жамшид и Нигора поженились в 2014 году. Уже через год у них родилась дочка, которую назвали Райхона. О том, что вторая беременность принесет семье тройню, счастливые родители узнали на двенадцатой неделе.

Назвать детей в честь лидера Узбекистана решил отец семейства.

«Я горжусь нашим президентом, и для меня большая честь, что мои дети будут носить эти имена. Я как отец сделаю все возможное, чтобы сыновья выросли достойными людьми и стали такими же умными и уважаемыми, как Шавкат Миромонович», – сказал Жамшид Шодиев.

Это не первый случай в Бухаре, когда родители тройняшек называют своих детей в честь президента. В середине 90-х на свет появились Ислам, Абдугани и Карим, названные в честь первого президента Узбекистана – Ислама Абдуганиевича Каримова.

По словам доктора Мухамедовой, тройняшек в Бухаре с каждым годом рождается все больше. И если в 2015 году в перинатальном центре было всего четыре подобных случая, а в прошлом – пять, то только за три месяца 2017-го тройня Жамшида и Нигоры уже третья.

Дети в состоянии тяжелых дыхательных нарушений в областном перинатальном центре появляются на свет ежедневно. И каждые такие роды являются сложными. Новорожденные проходят всю необходимую терапию, и только после того, как врачи убедятся, что здоровью младенцев ничто не угрожает, их готовят к выписке.

По тем же причинам не торопятся выписывать и Нигору Ботирову. Малыши должны окрепнуть, а молодая мама – восстановить силы после тяжелых родов.