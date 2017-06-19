Захват российского предприятия в Каракалпакстане – создана госкомиссия

После публикации Ц-1 о захвате Кунградского СП «Игилик Газ», 51% в котором принадлежат нефтегазовой компании РФ «СтройТрансГаз-ойл прогресс», в Ташкенте организована государственная комиссия.

Комиссия была создана на самом высоком уровне, в нее вошли 11 ответственных сотрудников различных правоустанавливающих ведомств, в том числе Генеральной прокуратуры, МВД, Налогового комитета.

Всем им правительством Узбекистана дано распоряжение объективно рассмотреть обстоятельства дела и вынести установленное законом решение.

Компанию грабят с «потрясающей скоростью»

В статье Ц-1 от 24 мая рассказывалось, как нефтегазовому СП сначала под различными предлогами не давали лицензии на право оптовой торговли, затем подвели под банкротство, а потом в нарушение закона арестовали объекты производственного назначения.

Итогом этой «операции» стали организация продажи аукционных торгов, куда пустили только «своих», и продажа предприятия за копейки «нужным людям».

Как рассказывает Раиса Стрелец – генеральный директор ЗАО «СтройТрансГаз-ойл прогресс», сегодня в самом Кунградском районе Каракалпакстана мало что изменилось.

Наоборот, многочисленные заявления Стрелец об ущемлениях прав российского инвестора в органы государственной власти Узбекистана только подстегнули ее оппонентов.

«Нашу компанию, видимо, рассчитывая на полную безнаказанность, каракалпакские чиновники грабят с потрясающей скоростью», – утверждает Стрелец.

Купили в 12 раз дешевле

По ее словам, 12 мая кунградскими судоисполнителями был выставлен на торги гостиничный комплекс СП с имуществом и бытовой техникой, предназначенный для комфортного проживания привлеченных специалистов.

Использовалась все та же схема – никто из «чужих», даже оплативших все положенные по закону платежи, к участию на торгах допущен не был.

Если на торгах от 31 марта производственные линии и объекты СП «Игилик Газ» за бесценок приобрело ДП QaraOydiyxanlari-Babur, то на этот раз покупатель был уже другим.

Гостиницу приобрело ООО «Кунград Газ-ойл», заплатив за гостиничный комплекс при балансовой стоимости более 1,5 млрд сумов (188 тысяч долларов США по курсу черного рынка) – 121 млн сумов (15 тысяч долларов).

Письменные обращения несостоявшихся участников торгов, направленные в адрес прокуратуры Каракалпакстана, остались без внимания.

Рушить стены стали сразу

Сразу же после получения предприятия его новые владельцы стали рушить капитальные строения и проводить полную реконструкцию производственной зоны.

К строительным работам высокопоставленными чиновниками Каракалпакстана были привлечены все строительные организации Кунградского района – более 250 рабочих и 15 единиц спецтехники.

По словам строителей, этим процессом руководят должностные лица хокимията Кунградского района.

Все рабочие трудятся на захваченной территории «в порядке субботника» и опасаются, что за их труд оплаты не последует.

Лицензию дали за две недели

На входе у предприятия сразу повесили вывеску нового собственника – ООО «Кунград Газ-ойл», что, как считает Стрелец, подтверждает прямой рейдерский сговор двух кунградских компаний.

При этом генеральный директор ЗАО «СтройТрансГаз-ойл прогресс» отмечает весьма показательный факт.

СП «Игилик Газ» с 2013 года не могло получить право на оптовую торговлю готовой продукцией. Новый же собственник, используя все те же, ранее представленные СП документы, где только поменял название компании, получил такую лицензию всего за две недели.

Излишне говорить, что никто из работников СП «Игилик Газ» охраной «Кунград Газ-ойл» на территорию не допускается.

А многие из них предпочли уволиться под давлением прокуратуры Каракалпакстана – в отместку за многочисленные жалобы бывшего директора СП на беззаконие та возбудила уголовное дело о нарушениях в хозяйственной деятельности.

Дадут ли рейдерам по рукам?

«После выхода статьи на Ц-1 многие СМИ и международные правозащитные организации звонят в наш головной офис в городе Москве и предлагают помощь», – говорит Стрелец.

Однако, по ее словам, «наша надежда на соблюдение инвестиционных прав и гарантий в Республике Узбекистан пока не вызывает сомнений».

Надежду генерального директора российской компании подкрепляет новая политика Узбекистана в отношении иностранных инвесторов, которая по требованию президента Шавката Мирзиёева меняется в положительную сторону.

Так, 27 мая министр иностранных дел Абдулазиз Камилов на пленарном заседании Сената открыто указал на недостатки в инвестиционной политике.

В частности, это неэффективность судебной системы в защите прав инвесторов и существование многочисленных административно-бюрократических препон.

А недавно Стрелец стало известно о том, что судебные департаменты от Минюста передали в юрисдикцию Генеральной прокуратуры Узбекистана, что является «значимым шагом к соблюдению законности и порядка в их деятельности».

Российская компания также надеется на организованную правительством Узбекистана комиссию – что та объективно и справедливо рассмотрит все факты по незаконным действиям в отношении СП «Игилик Газ».

Нефть – дело доходное

СП «Игилик газ» было образовано в 2004 году, его учредителями выступили ОАО «Ферганский нефтеперерабатывающий завод» и ЗАО «СтройТрансГаз-ойл прогресс».

За счет инвестиций российской компании был построен завод по переработке нефтепродуктов, возведены 28 емкостей для хранения топлива, создана социальная инфраструктура, включающая столовую и гостиничный комплекс.

Общая сумма инвестиционных вложений российского инвестора в «Игилик Газ» составила более 4 млн долларов.

Эти вклады для Узбекистана окупились сторицей: СП на протяжении более десяти лет обеспечивало бензином, дизельным топливом и керосином различные предприятия Каракалпакстана и соседней Хорезмской области.

Деятельность «Игилик Газ» приносила высокую прибыль, поэтому предприятие охотно оказывало безвозмездную финансовую помощь различным регионам Каракалпакстана – на развитие спорта, поддержание экологии Арала, строительство социальных объектов.