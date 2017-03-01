Заключенный узбекский журналист не подлежит освобождению по здоровью

Главное управление исполнения наказания при МВД Узбекистана заявило, что туберкулез – не основание для досрочного освобождения журналиста Дильмурода Сайида.

Общество по правам человека Узбекистана «Эзгулик» получило ответ Главного управления исполнения наказания (ГУИН) при МВД Узбекистана на свой запрос о возможности досрочного освобождения по болезни осужденного журналиста Дильмурода Сайида.

В нем заместитель начальника ГУИН А. Кадыров пишет, что 55-летний журналист в настоящее время находится на диспансерном контроле.

В период с 15 марта 2010 года по 14 марта 2012 года Сайид находился под действием специальной программы по лечению туберкулеза DOTS plus, а в настоящее время его лечение завершено, и он отправлен в учреждение исполнения уголовного наказания.

«Д. Э. Саидов с диагнозом «Изменения вследствие остатков перенесенного туберкулеза» взят на диспансерный контроль. Наличие у него заболевания и нынешнее состояние его здоровья в результате болезни не дают оснований для рассмотрения вопроса о его освобождении от исполнения наказания», – написал Кадыров.

Руководитель общества «Эзгулик» Васила Иноятова, ссылаясь на брата заключенного Обида Саидова, говорит, что состояние журналиста на самом деле вызывает большую тревогу.

«Наш коллега потерял половину своего веса. Туберкулез в тяжелой форме препятствует отбыванию им наказания. Несмотря на это, его не освобождают», – говорит правозащитница.

Независимый журналист и правозащитник Дилмурод Сайид приговором Тайлакского районного суда Самаркандской области был приговорен в 2009 году к лишению свободы сроком на 12,5 лет.

В 2009 году, после осуждения Сайида, в автокатастрофе погибли его 34-летняя супруга Барно Джуманова и пятилетняя дочь Рухшона, а в 2014 году скончалась его престарелая мать.

Заключенный журналист обращался к руководству Главного управления исполнения наказания МВД Узбекистана с просьбой разрешить ему принять участие в похоронах родных, однако положительного ответа не получил.

В отношении него ни разу не применялся акт амнистии, не сокращался срок заключения.