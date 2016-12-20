Заключенный журналист Салиджон Абдурахманов писал… в никуда

Восемь лет жалобы журналиста из Каракалпакстана Салиджона Абдурахманова оставались без рассмотрения, но до адресата доходили, утверждает МВД Узбекистана.

Правозащитное общество Узбекистана «Эзгулик» («Милосердие») на днях получило ответ из Главного управления исполнения наказания (ГУИН) при МВД Узбекистана на свой запрос о судьбе писем и обращений осужденного в 2008 году Салиджона Абдурахманова.

Заместитель начальника ГУИН полковник М. Кадыров написал правозащитникам, что в ходе служебной проверки выяснилось, что жалобы 66-летнего журналиста-узника всегда доходили до законного адресата.

Руководитель «Эзгулик» Василя Иноятова выражает по этому поводу недоумение. Абдурахманов на протяжении более восьми лет, проведенных в заключении по сфабрикованному обвинению в попытке сбыта наркотиков, не получил ни одного ответа на отправленные письма и бандероли.

Иноятова по этому поводу заявила, что намерена добиться того, чтобы письма журналиста не только доставлялись почтовой службой до получателя, но и были рассмотрены. И при этом – справедливо.

По словам правозащитницы, посетившей журналиста в заключении в ноябре 2016 года, Абдурахманов очень сдал, причем не только физически, но и морально-психологически.

Он болен, хроническая язвенная болезнь желудка в заключении истощает его, а отсутствие возможности добиться справедливости подорвало свойственные ему силу духа и характера.

Салиджон Абдурахманов, являвшийся практически единственным независимым журналистом в Каракалпакстане, был арестован в июне 2008 года по сфабрикованному, очевидно, самой милицией обвинению в попытке продажи наркотиков.

В ходе неожиданной проверки в багажнике его машины были обнаружены пакетики с неизвестным веществом, позднее следствие объявило, что это были наркотики.

В 2014 году он был награжден в Германии премией имени Йоханна-Филиппа Палма за свободу слова. С просьбой к властям Узбекистана освободить журналиста обращались многочисленные правозащитные и межправительственные организации, среди них ОБСЕ и ООН.