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    Заключенный журналист Салиджон Абдурахманов писал… в никуда

    Восемь лет жалобы журналиста из Каракалпакстана Салиджона Абдурахманова оставались без рассмотрения, но до адресата доходили, утверждает МВД Узбекистана.

    Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года; фото: семейный архив
    Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года; фото: семейный архив

    Правозащитное общество Узбекистана «Эзгулик» («Милосердие») на днях получило ответ из Главного управления исполнения наказания (ГУИН) при МВД Узбекистана на свой запрос о судьбе писем и обращений осужденного в 2008 году Салиджона Абдурахманова.

    Заместитель начальника ГУИН полковник М. Кадыров написал правозащитникам, что в ходе служебной проверки выяснилось, что жалобы 66-летнего журналиста-узника всегда доходили до законного адресата.

    Руководитель «Эзгулик» Василя Иноятова выражает по этому поводу недоумение. Абдурахманов на протяжении более восьми лет, проведенных в заключении по сфабрикованному обвинению в попытке сбыта наркотиков, не получил ни одного ответа на отправленные письма и бандероли.

    Иноятова по этому поводу заявила, что намерена добиться того, чтобы письма журналиста не только доставлялись почтовой службой до получателя, но и были рассмотрены. И при этом – справедливо.

    По словам правозащитницы, посетившей журналиста в заключении в ноябре 2016 года, Абдурахманов очень сдал, причем не только физически, но и морально-психологически.

    Он болен, хроническая язвенная болезнь желудка в заключении истощает его, а отсутствие возможности добиться справедливости подорвало свойственные ему силу духа и характера.

    Салиджон Абдурахманов, являвшийся практически единственным независимым журналистом в Каракалпакстане, был арестован в июне 2008 года по сфабрикованному, очевидно, самой милицией обвинению в попытке продажи наркотиков.

    В ходе неожиданной проверки в багажнике его машины были обнаружены пакетики с неизвестным веществом, позднее следствие объявило, что это были наркотики.

    В 2014 году он был награжден в Германии премией имени Йоханна-Филиппа Палма за свободу слова. С просьбой к властям Узбекистана освободить журналиста обращались многочисленные правозащитные и межправительственные организации, среди них ОБСЕ и ООН.

    Источник:Ц-1
    Темы: Салиджон Абдурахманов
    Теги: Дильмкрод Сайид пресса Салиджон Абдурахманов свобода слова Узбекистан
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