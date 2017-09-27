Защитники животных в Ташкенте добились встречи в хокимияте

Акция против решения хокима Ташкента по отлову бездомных кошек и собак столкнулась с препятствием людей в штатском, но, не струхнув, добилась приема в хокимияте.

26 сентября одновременно в нескольких местах Ташкента зоозащитники и неравнодушные граждане приступили к сбору подписей против отлова уличных кошек и собак.

Эта акция была ответом на указ хокима города Рахмонбека Усманова от 22 сентября «О реализации неотложных задач по обеспечению эпизоотической и эпидемиологической стабильности в городе Ташкенте», который предусматривает круглосуточный отлов бродячих животных.

Дело приняло резонансный оборот после нескольких случаев якобы отстрела животных. В социальных сетях рассказывают, что ничейных кошек и собак расстреливали на глазах у шокированных детей.

Стихийные собрания защитников прав четвероногих прошли в 13:00 на площади Пушкина (бывшая Театральная площадь), у Успенского собора, в районе станции метро «Чиланзар». Собравшиеся подписали три обращения на имя президента, премьер-министра и государственного советника главы государства.

К местам несанкционированного скопления людей были стянуты дополнительные силы правоохранительных органов.

На площади Пушкина нескольких человек, в числе которых были журналисты аккредитованных изданий, задержали и поместили в патрульные машины. После короткой беседы в Мирабадском районном отделении внутренних дел журналистов освободили.

Люди в штатском останавливали каждого, требуя «по-хорошему» удалить фотографии с несанкционированной акции зоозащитников.

Активистов предупредили, что при отсутствии разрешения властей впредь стихийные собрания граждан будут разгоняться.

К 16:00 представители Главного управления внутренних дел Ташкента призвали собравшихся разойтись. Некоторые из участников мероприятия писали, что чиновники пытались силой вырвать документы у активистов. Эта информация не подтвердилась.

Позже в столичном хокимияте произошла встреча инициативной группы граждан с заместителем хокима Ташкента Шухратом Абраровым, курирующим вопросы молодежной политики, социального развития и духовно-просветительной работы.

Абраров заявил, что для рассмотрения петиции гражданам нужно составить коллективное обращение на имя хокима и попросить городские власти организовать санкционированное мероприятие.

Активисты написали обращение к городским властям с требованием прекратить жестокое обращение с животными в ходе отлова (отстрел, отравление).

По словам активистов, замхокима был доброжелателен и даже предложил зоозащитникам землю под строительство приюта для бездомных животных. Однако финансирование проекта должно осуществляться за счет частных лиц.

В социальных сетях пользователи разделились на два лагеря. Одни утверждают, что бродячие собаки и кошки опасны для общества.

Другие говорят, что контролировать численность беспризорных животных нужно гуманными способами, в том числе при помощи стерилизации и кастрации. Кроме того, под рейд могут попасть и потерявшиеся питомцы собачников и кошатников Ташкента.