Здание Чор-Минор в Бухаре спасено от подтопления. Надолго ли?

К понедельнику, 27 февраля, всемирно известный памятник архитектуры в Бухаре удалось спасти от ливневых вод, но угроза подтопления сохраняется.

На днях в Фейсбуке появился снимок здания медресе Чор-Минор, стоящего в окружении воды, будто посреди озера.

Подтопление памятника произошло в конце прошлой недели – после нескольких дней непрерывных дождей.

Из-за отсутствия ливневых стоков дождевая вода стекается к зданию медресе Чор-Минор, расположенному ниже уровня окружающих его частных домов.

По словам местных жителей, такое происходит ежегодно, когда начинаются сильные дожди.

Медресе регулярно подтапливает

Снимок вызвал бурное обсуждение участников бухарских групп в соцсетях, в комментариях эту фотографию шутя назвали «Бухарская Венеция».

Большинство пользователей были возмущены: как можно допустить такое в древнем городе, куда ездят толпы туристов.

«Я думала, что наше архитектурное достояние защищено ЮНЕСКО, – пишет в комментариях под фото пользователь под ником Niso Stannard. – Нет? Больно смотреть! Ведь такой архитектуры в мире больше нет нигде! Неужели непонятно, что все это нужно беречь как зеницу ока?! Я плачу…»

Свое возмущение состоянием памятника архитектуры высказал известный бухарский фотограф Шавкат Болтаев. Он считает, что такое отношение к памятникам архитектуры подрывает авторитет города и его жителей.

Проводку починили, воду откачали

«Я живу рядом, – рассказывает житель Бухары Бобир Исабаев. – Это глобальная проблема. Знаю, что ставили насос для откачки воды от памятника архитектуры, но, видно, что-то не сработало».

На подтопление памятника оперативно отреагировали в Межрегиональной инспекции по охране и использованию объектов культурного наследия. В ведении данной структуры находятся все памятники Бухары и Навои.

По словам начальника инспекции Акбара Мухаммедова, причина подтопления заключалась в обрыве линии электропередачи, питающей мощный насос для откачивания сточных вод, установленный в архитектурном комплексе в прошлом году. К понедельнику насос заработал, воду удалось перекачать в канал Шохруд.

«Мы за свой счет заменили 32 метра кабеля, старый был перебит в двух местах, – рассказал Мухаммедов. – Я лично контролировал процесс монтажа, в тот же день насосная система заработала».

Но для окончательного решения проблемы подтопления одного насоса мало, необходимо изменить русло сточных вод, чтобы дождевая вода стекалась не к памятнику, а напрямую в канал Шухрод.

Сотрудники инспекции внесли такое предложение на рассмотрение городского хокимията и надеются, что оно будет рассмотрено.

Чор-Минор – один из символов Бухары

В начале 90-х годов прошлого века достопримечательности Бухары были включены в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Бухара – это город-музей под открытым небом, на территории которого расположено около трехсот объектов архитектурного наследия, почти половина того, что имеется в целом по области.

Медресе Чор-Минор является одним из символов Бухары, известных во всем мире. Это монументальное сооружение построено в 1807 году на средства туркменского торговца Халифа Нияз-Кули.

Его архитектура несколько отличается от традиционных стандартов в подобных строениях. Необычное здание венчают четыре минарета. Отсюда и название объекта – Чор-Минор, что означает «Четыре минарета».

Их декор не повторяет друг друга и, как считают эксперты, отражает религиозно-философские взгляды четырех мировых религий. В них можно легко разглядеть нечто, напоминающее крест, христианскую рыбу, буддистские молитвенные колеса.