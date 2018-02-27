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    Железная дорога Узбекистана обманула безногого стрелочника?

    Машина, ремонт дома и проведение газа – все это обещало инвалиду Шоназару Ядгорову из Сурхандарьинской области руководство управления железных дорог РУз в Ташкенте.

    Инвалид Шоназар Ядгоров проводит пикет у управления железными дорогами в Ташкенте; фото: Ц-1
    Инвалид Шоназар Ядгоров проводит пикет у управления железными дорогами 5 февраля в Ташкенте; фото: Ц-1

    В начале февраля житель города Денау Сурхандарьинской области Узбекистана провел трехдневный пикет в Ташкенте у здания управления «Узбекистон темир йуллари» («Узбекистанские железные дороги» – УЖД).

    Безногий инвалид, будучи стрелочником, в 18-летнем возрасте попал под поезд и сейчас требовал от бывшего работодателя компенсации и помощи.

    Тогда первый заместитель председателя акционерного общества «УЖД» Акбар Шукуров заверил бывшего стрелочника, что уже 12 февраля в его доме начнутся работы по организации капитального ремонта и проведению газа.

    Но с тех пор, как утверждает Ядгоров, никаких конкретных шагов предпринято не было – железнодорожники пообещали только окончательно рассмотреть вопрос по поводу ремонта и проведения газа в четверг, 1 марта.

    А получение обещанной автомашины, которая нужна безногому инвалиду для передвижения по городу, и вовсе откладывается на неопределенное время.

    Милиция «с человеческим лицом»

    По словам правозащитницы Елены Урлаевой, которая была наблюдателем на этой акции протеста Ядгорова в Ташкенте, инвалид выдвинул вполне обоснованные требования.

    Жилье, предоставленное ему «Узбекистанскими железными дорогами» уже во времена независимости, оказалось без каркасной арматуры и цемента, в результате чего из стен дома крошится кирпич.

    А автомобиль положен безногому инвалиду по закону.

    Во время пикета бывшего стрелочника, как рассказывала Урлаева, милиция и руководство УЖД оказались на высоте.

    Милиционеры не стали задерживать и избивать инвалида, как было во времена первого президента Ислама Каримова, а наоборот, предложили руководству железной дороги организовать переговоры.

    Сотрудники милиции даже помогли донести инвалида на руках до приемной начальника отдела кадров Навруза Эркинова.

    Как утверждает Урлаева, правоохранители также выступили в качестве переговорщиков, которые убедили руководство «Узбекистанских железных дорог» и Ядгорова в необходимости проведения диалога.

    Обещания – на словах и на деле

    Железнодорожники тоже с уважением отнеслись к своему бывшему коллеге: вступили в переговоры, накормили обедом и поместили за свой счет в гостиницу «Локомотив», обеспечив при этом бесплатным питанием.

    Здесь инвалид жил почти три дня, пока к нему в гости наконец не приехал первый заместитель АО «Узбекистон темир йуллари». Во время переговоров Шукуров и пообещал бывшему стрелочнику, что вскоре в его жизни произойдут хорошие изменения: через пару дней начнется ремонт дома, а также туда будет проведен газ.

    Что касается автомобиля, то здесь зампреда «Узбекистанских железных дорог» сообщил, что сначала будет проведено заседание правления, и только тогда инвалиду дадут заветную автомашину.

    Но Шукуров обещал не тянуть с этой процедурой: транспортное средство бывший стрелочник получит в самый короткий срок.

    В знак компенсации и доброй воли железнодорожники приобрели для инвалида и его жены билеты до города Денау в СВ – комфортабельный спальный вагон.

    Однако, судя по всему, бывший стрелочник остался доволен только самим фактом переговоров с железной дорогой, но никак не ее конкретным результатом.

    И теперь Ядгоров хочет напомнить о себе: на этот раз он будет настаивать на личной встрече с председателем правления акционерного общества «Узбекистанские железные дороги» Алчибаем Раматовым.

    Источник:Ц-1
    Темы: Инвалиды в Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: АО «Узбекистон темир йуллари» инвалиды в Узбекистане Узбекистан
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