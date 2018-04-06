Желтые дома Сырдарьинской области к приезду Шавката Мирзиёева

Активист из Сырдарьинской области РУз Исраил Ризаев под давлением местных властей и милиции был вынужден перекрасить свой дом в желтый цвет якобы к приезду президента.

В Сырдарьинскую область Узбекистана, по данным местных властей, должен приехать президент страны Шавкат Мирзиёев.

По этой причине с конца марта жителей области заставляют приводить в порядок свои дома и приусадебные участки.

Одним из людей, попавших под каток всеобщего благоустройства, стал Исраил Ризаев – местный активист, председатель Сырдарьинского отделения общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» и партии «Бирлик».

По словам Исраила, представители местной власти заявили ему, что он должен покрасить свой дом в желтый цвет, это же требование касалось и его соседей. Некоторым владельцам указывали, что они должны снести отдельные постройки, перепланировать огород и так далее.

Тех людей, которые отказывались подчиниться, по словам Ризаева, обвиняли ни много ни мало… в выступлении против политики государства, некоторых подвергали штрафу и другим административным наказаниям.

Домой к Исраилу Ризаеву, не желавшему красить свой дом в желтый цвет, в течение нескольких дней приходили хоким района, руководители схода граждан махалли, участковый инспектор и другие представители власти.

«Я сопротивлялся до конца, – рассказал Ризаев 4 апреля. – Но сегодня явился начальник Мирзаабадского РОВД подполковник Элёр Абдуллаев с группой оперативных работников, которые применили силу. Я продолжил протестовать против их требования. Тогда пригласили группу аксакалов, которым я попросту не мог противоречить».

В итоге 4 апреля Ризаев покрасил стены своего дома в желтый цвет. Но мучения несговорчивого собственника, по его словам, на этом не закончились.

Представители сырдарьинской милиции провели собрание перед махаллей, сообщив всем жителям, что Ризаев имеет долг по коммунальным платежам в размере 3 млн сумов (370 долларов США). Активисту дали срок в пять дней для его погашения.