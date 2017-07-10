Жена фермера в Джизакской области Узбекистана бросилась под комбайн

Принудительная сдача зерна, не оставляющая фермеру ничего, заставила женщину в Зарбдарском районе Джизакской области броситься под комбайн.

Жатка комбайна достигла кинувшуюся под жернова женщину и уже была готова ее перемолоть, когда машина, закачавшись, остановилась…

Было все еще не ясно, выжила ли она.

Ее муж, фермер Уктам Рахматов из поселка Бустон, бросился к ней. Подняв на руки неподвижно лежавшую жену, он зарыдал. Она все еще не приходила в себя.

Мужчина осмотрел ее тело – вроде без повреждений.

Когда принесли воду и слегка освежили ей лицо, она очнулась, а затем горько заплакала. Убедившись, что женщина жива, фермер перевел свой взгляд на милиционера.

Затем он решительно взял в руки в кетмень и с перекошенным от гнева лицом пошел на сотрудника милиции, требовавшего от комбайнера косить все. Весь урожай зерна без остатка…

Когда всё – недостаточно

Этот инцидент произошел 21 июня.

Как объясняют очевидцы событий, фермер Уктам Рахматов согласно заключенному договору должен был сдать элеватору 100 тонн зерна. Но в этом году он перевыполнил госплан, выдав 120 тонн.

Как было обговорено заранее, оставшееся в поле зерно фермер имел право оставить за собой, чтобы кормить семью, а также расплатиться с трудившимися вместе с ним работниками.

Однако контролировавший сбор урожая сотрудник милиции имел на сей счет иные указания. Он приказал комбайнеру продолжить сбор зерна на островке, оставленном фермером для себя и своих нужд.

Рахматов побежал к комбайну, чтобы остановить его, но тщетно. Помощники милиционера вытолкнули его в сторону.

Назревал нешуточный скандал. Каждый звонил по своим каналам, вызывая подмогу. Милиционер приказал своим, чтобы фермера силой посадили в машину и забрали в РОВД (районное отделение внутренних дел).

В этот момент все ахнули. Под работающий комбайн в поле бросилась жена фермера…

Ситуацию спас хоким

Приехавший на вызов хоким Зарбдарского района Ислом Бабаджанов сумел разрешить ситуацию. Он перегородил дорогу фермеру, вооруженному кетменем, и заступился за него перед милиционером, рассказывают очевидцы.

«Почему вызывали? Что случилось?» – спросил хоким у фермера и у главного милиционера.

Рахматов рассказал, что при плане 100 тонн он уже сдал 120, а милиция хочет убрать весь урожай до конца.

«Я целый год работал, обещал своим рабочим, своей семье, что половина пшеничных гектаров останется нам. Заживем хорошо. Вам известно, чтобы поднять свои 30 гектаров хлопка, три раза очищал их от сорняка, уже истратив 12 млн сумов, предстоит еще одна очистка, чеканка еще… Все это требует наличных денег», – рассказал фермер хокиму.

«Я надеялся, что мои расходы окупятся благодаря вот этому «острову». Вот в эту машину загрузили еще два бункера зерна. Значит, еще восемь тонн. Я согласен и их отдать государству, но оставшуюся часть полей оставьте нам. На что мы будем жить? На что будут жить семьи моих рабочих? Вот у всех опустились руки…» – продолжал он.

Хоким жестом остановил фермера и обратился к милиционеру.

– Что такое?!

– У меня приказ: убирать поле до конца. Никаких «островов» не оставлять!

– Чей это приказ? – спросил хоким.

– Моего начальника, – ответил милиционер.

– Значит так, – медленно и тихо, но решительно сказал Бабаджанов, – здесь, в этом районе, самый большой начальник – я. А мой приказ таков: комбайны вывести с поля этого фермера и отправить к другому.

– Но… – несмело возразил, было, милиционер.

– Никаких «но…». Выполняйте приказ. А эти два бункера, загруженных в автомобиль, тоже оставить фермеру. Он выполнил свой план, перевыполнил еще на 20 процентов. Хватит с него. И еще оставить ему его «остров». Его он уберет после официального завершения уборки урожая. Всё.

Уходя, хоким остановился, посмотрел на фермера и многозначительно заметил:

– Надеюсь, теперь вы свой кетмень оставите…

Только тогда фермер заметил, что он до сих пор держит в руке кетмень…

Хоким Ислом Бабаджанов руководит Зарбдарским районом Джизакской области с сентября 2016 года, он заменил на этой должности Эргаша Гайбуллаева по решению тогда еще врио президента страны Шавката Мирзиёева.

Официальные СМИ Узбекистана пока не сообщают о результатах сбора урожая зерна в текущем году. В прошлую уборочную кампанию фермеры страны сдали государству 8,264 млн тонн зерна, сообщало информагентство УзА.