Женская безработица в Ферганской долине: выбор один – рынок поденщиц

Четыре часа утра. Супруги Фуркат и Ирода уже на ногах и будят сладко спящих 12-летнюю дочку и 14-летнего сына. Они должны идти на мардикер-базар под Кокандом.

Ежедневно на таких базарах в Ферганской долине Узбекистана собираются сотни женщин, мужчин и детей. Конкуренция жесткая.

В Узбекистане сейчас разгар сезона сбора овощей и фруктов, и фермерам не обойтись без дешевого труда мардикеров (поденщиков). Обычно работодатели предпочитают брать целые семьи. Так высок уровень трудоспособности.

«Нашей семье сегодня повезло. Мы едем собирать абрикосы, – рассказывает Ирода. – Вчетвером мы можем заработать 100–120 тысяч сумов (12,5–15 долларов США). Иногда фермеры дают часть заработка продуктами – картошкой, луком и другими овощами или фруктами».

Мужская работа? Всё нипочем!

В Узбекистане уже привыкли к тому, что женщины выполняют работу, традиционно считающуюся мужской. Работодатели с легкостью нанимают женщин копать огород, разбирать старые постройки, месить глину и делать кирпичи.

Если в начале 2000-х годов женские рынки наемного труда существовали только в крупных городах долины, то сейчас они есть даже в больших кишлаках.

В поденщицы идут женщины самых разных возрастов: есть мардикеры в возрасте, молодые матери, студентки и школьницы.

Согласно неписаному правилу плата стандартная: 30–35 тысяч сумов (4,5–5 долларов) в день плюс двухразовое питание. Плату за «трудодень» устанавливают на уровне стоимости одного килограмма мяса. На рынках Коканда цена за кило – 30–35 тысяч сумов.

Наша собеседница Ирода продолжает рассказывать, что женщины-мардикеры есть в каждой махалле. Зачастую, чтобы нанять их для домашних работ, необязательно идти на мардикер-базар. Достаточно зайти к соседке и пригласить.

«Особенно тяжело зимой, когда работы нет вообще. Поэтому мы максимально работаем летом и осенью, чтобы накопить деньги на жизнь на зиму. Зимой еще плохо то, что дорожают продукты», – говорит она.

Мардикер-меню от Ироды

За несколько лет хронической безработицы в семье Ироды сложилась своя кухня или меню. Она сама называет это «мардикер-овкат», то есть мардикерская еда. Итак, из чего складывается меню для поденщиков?

Завтрак: чай и хлеб, поздним летом и осенью можно добавить виноград, который растет во дворе.

Обед: «мардикер-суп». В казан кладут две картошки, мелко нарезанными кубиками, чтобы всем хватило, морковь и пару помидоров для придания вкуса. Иногда через день добавляют вермишель или макароны.

Ужин: «мардикер-суп № 2». То же самое, что на обед, но иногда готовят суп с лапшой по-узбекски. Тесто режут тонкими стружками – это называется «уграош». Добавляют туда белую фасоль (ловия) или горох, эти бобовые и заменяют мясо. Так можно сэкономить на картошке и моркови.

По выходным: «мардикер-палов (плов)». Присутствуют все ингредиенты, кроме мяса. Для придания вкуса добавляют узбекскую редьку – шалгам. Вместо мяса – два сваренных вкрутую яйца, нарезанных мелкими кусочками.

Мардикерский вариант знаменитой узбекской самсы – это когда вместо мяса исключительно лук и острый перец.

Так едят большинство в Ферганской долине

Летом и осенью мардикер-меню насыщено местными и недорогими овощами, такими как морковь, тыква, помидоры, капуста.

Картошку пропускают, так как этот корнеплод стал уже не совсем доступным по цене. Зимой мардикер-меню становится скуднее из-за отсутствия работы и дороговизны овощей.

Поэтому в суп вместо картошки добавляют шалгам.

«Мясо покупают один раз в месяц, максимум по 1–1,5 кг. Но берут самое дешевое – говядину», – делится далее Ирода.

Цены на мясо выросли в конце мая, и килограмм говядины на рынке в Коканде продают по 35–40 тысяч сумов (4–4,8 доллара). Спасают хлеб и мучные изделия, на которые в Узбекистане установлены фиксированные цены.

«Слава Аллаху и президенту, что хлеба и муки пока достаточно», – говорит Ирода.

Меню поденщицы, по сути, – еда, чтобы выжить, но такой рацион питания распространен в большинстве семей Ферганской долины.

Мардикерство как результат демографического роста

Реальную ситуацию с безработицей среди женщин в Узбекистане узнать практически нельзя. Скорее всего, никто не ведет такой статистики или власти скрывают истинное положение дел.

О том, что безработных женщин все больше и больше, можно судить по количеству мардикер-базаров в Ферганской долине.

Госкомстат утверждает, что по итогам 2016 года численность безработных в Узбекистане составила 729,4 тысячи человек, или 5,2% экономически активного населения. Причем последний показатель кочует в неизмененном виде из года в год, что вызывает сомнения в правдивости данных цифр.

Показатели рождаемости и прироста населения страны опережают экономический рост и ВВП.

Ферганская долина имеет самую высокую плотность населения в Узбекистане. Здесь проживают 12 млн человек из 32-миллионного населения страны.

Например, средняя плотность населения в Андижанской области – 452,1 человека на каждый квадратный километр площади, а область занимает всего один процент территории республики.

Скоро безработицу не решить

По мнению Сергея Абашина, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, специалиста по миграционным исследованиям, мардикер-базары для «слабой половины» – это явление, которое сформировалось еще в советское время, когда именно женщины были основной неквалифицированной и дешевой рабочей силой на колхозных хлопковых полях.

«Сейчас эта ситуация воспроизводится в новых обстоятельствах, и с уменьшением плантаций хлопка данная категория рабочей силы перетекает на новые рынки труда. К этому надо добавить мужскую миграцию, которая, возможно, делает женщину тоже более активной на местном рынке труда», – говорит Абашин.

Безработицу, по мнению профессора, в среднесрочной перспективе в Узбекистане не искоренить, пока она воспроизводится из-за слабости экономики и демографического роста, хотя отчасти и смягчается благодаря трудовой миграции.