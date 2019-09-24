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    • Узбекистан

    Жертва сноса дома: «Суды Узбекистана – соучастники беспредела»

    Феруза Норкузиева из Джизака намерена встретиться со спецдокладчиком ООН по правам человека, по ее словам, суды в Узбекистане стали подельниками сноса домов граждан.

    Феруза Норкузиева на крыше дома в Джизаке в день его сноса 13 июня 2018 года; фото: предоставлено Ц-1
    Феруза Норкузиева на крыше дома в Джизаке в день его сноса 13 июня 2018 года; фото: предоставлено Ц-1

    Жительница Джизака Феруза Норкузиева сегодня намерена передать заявление спецдокладчику ООН по правам человека Диего Гарсия-Саяну, находящемуся в Узбекистане с рабочим визитом.

    По словам женщины, она хочет привлечь внимание спецдокладчика, целью которого является изучение независимости судебной системы и принципа разделения власти в Узбекистане, к масштабному сносу частной собственности граждан для нужд государства, а также рассказать, как суды соучаствуют в этом беспределе.

    «Господин Гарсия-Саян, – пишет Норкузиева, – я хочу просить Вас дать самый честный отзыв о работе узбекистанского правосудия, чтобы граждане нашей страны могли обрести право на справедливый суд.

    Прошу внести в Ваш отчет по Узбекистану мою историю, тот произвол, с которым я столкнулась, и заставить власти Узбекистана отказаться от вмешательств и использования судов в своих целях».

    Далее Феруза рассказывает, как в июне 2018 года власти Джизака снесли ее добротный дом, в шесть комнат, площадью 270 кв. м, располагавшийся на участке в 12 соток по улице Навои в центре Джизака. В результате она и ее дети вмиг оказались бездомными и на грани нищеты.

    Эта улица сегодня уже почти застроена новым коммерческим жильем, где каждый метр недвижимости оценивается в 4 млн сумов.

    Паспорт объектов, строящихся на улице Навои в Джизаке; фото: Ц-1
    Паспорт объектов, строящихся на улице Навои в Джизаке; фото: Ц-1

    Норкузиева воевала за сохранение своего дома, ведь в современном мире, по ее словам, у людей есть только одно средство добиться справедливости – это суд.

    Первая судебная инстанция – городской суд Джизака – 25 мая 2017 года отказала в удовлетворении иска хокимията города о выселении семьи Норкузиевой и сносе дома.

    Но апелляционная коллегия 15 сентября 2017 года отменила решение первого суда (в ее отсутствие!) в пользу истца – хокимията Джизака.

    Чуть позже, 21 сентября 2017 года, суд принял еще одно решение о выплате женщине компенсации в размере 83 млн сумов (8819 долларов США по курсу на сегодняшний день), в несколько раз занизив рыночную стоимость ее недвижимости.

    Феруза Норкузиева и сейчас отказывается от получения этих денег.

    Феруза Норкузиева в детьми на новом участке на окраине Джизака; Ц-1
    Феруза Норкузиева в детьми на новом участке на окраине Джизака; Ц-1

    «Господин Гарсия-Саян, такие сносы домов происходят по всему Узбекистану, людей лишают их домов, порой не платя даже мизерной компенсации, – пишет она.

    – Летом в стране прошли громкие события в связи со сносами: протест в Хорезмской области, самосуд в Кашкадарьинской области, когда человек чуть не сжег живьем представителя районной администрации за снос своего магазина.

    И никто из пострадавших домовладельцев не мог рассчитывать на справедливый суд. Его в Узбекистане нет».

    В конце заявления жительница Джизака просит спецдокладчика ООН с трибуны его организации рассказать о судебном беспределе в Узбекистане и подготовить точные рекомендации властям страны для создания новой независимой судебной системы.

    «Отсутствие справедливости разрушает мою жизнь, жизнь моих детей и всей нашей страны», – заключает она.

    Диего Гарсия-Саян завершает свой визит в Узбекистан завтра, 25 сентября. В заключительный день, в 10:15 утра, он проведет пресс-конференцию в Международном пресс-клубе Ташкента.

    Источник:Ц-1
    Темы: Недвижимость в Узбекистане, Сносы домов в Узбекистане
    Теги: Джизак недвижимость в Узбекистане сносы домов в Узбекистане Феруза Норкузиева
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